El Ayuntamiento de Elche fija en julio el reinicio de las obras paralizadas en Obispo Barrachina

El Ayuntamiento de Elche prevé que las obras de los jardines Nieves Berenguer, en la calle Obispo Barrachina, en el barrio de la Sagrada Familia, se retomen en julio tras meses de paralización por los incumplimientos de la empresa adjudicataria y los trámites burocráticos que el Consistorio ha tenido que realizar para que los trabajos se retomen. El concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, asegura que el proyecto ya está en marcha de nuevo y que la previsión municipal es que el expediente pase por la junta de gobierno "en breve" para que las obras puedan volver a arrancar durante el próximo mes.

La remodelación de los jardines de la calle Obispo Barrachina sigue parada en Elche / Áxel Álvarez

La reanudación llegará después de un proceso administrativo largo que ha incluido la rescisión del contrato anterior, la imposición de penalizaciones a la empresa que dejó la obra prácticamente bloqueada y una nueva licitación para completar los trabajos pendientes -en torno al 80 %-. Mientras tanto, vecinos del entorno han mostrado su malestar por el retraso acumulado y por la falta de comunicación directa con la asociación vecinal para programar la vuelta a la obra, una situación que, según trasladan, les ha impedido planificar con normalidad cuestiones como el recinto festero previsto para las celebraciones de agosto.

Obra adjudicada

Guilabert sostiene que el Ayuntamiento ya ha superado las principales fases del procedimiento necesario para desbloquear una actuación que quedó en suspenso a comienzos de año. El edil recuerda que la paralización no se debió a una decisión municipal, sino al incumplimiento de la empresa que había resultado adjudicataria inicialmente y que no ejecutó la obra en los plazos previstos.

El concejal lamenta las molestias causadas a los residentes del barrio y defiende que el gobierno local ha tenido que cumplir todos los pasos legales antes de poder contratar de nuevo los trabajos. Según explica, primero se tramitó la resolución del contrato por los incumplimientos detectados; después se aplicó la penalización correspondiente a la empresa; y, por último, se abrió un nuevo proceso de licitación para adjudicar la parte pendiente de la reforma.

El nuevo expediente tiene como objetivo completar la renovación del Jardín Nieves Berenguer, en la calle Obispo Barrachina, una intervención que afecta a 26 jardineras distribuidas a lo largo de unos 440 metros y que fue planteada como una actuación clave para mejorar la imagen urbana, la salubridad y la convivencia en una zona muy transitada del barrio de la Sagrada Familia.

La reforma debía haber estado terminada el pasado 1 de noviembre de 2025, pero los trabajos quedaron muy lejos de ese objetivo. El primer contrato fue adjudicado el 19 de junio de 2025 a Cauce Infraestructuras SL por 170.753,80 euros, IVA incluido, y con un plazo inicial de dos meses. Sin embargo, tras varias inspecciones, los técnicos municipales constataron que a fecha 12 de enero la ejecución real apenas alcanzaba el 17 %.

La empresa construyó algunas jardineras nuevas pero no acabó el trabajo / Áxel Álvarez

La empresa había solicitado en octubre una ampliación del plazo de ejecución, que fue concedida hasta el 1 de diciembre. La mercantil alegó entonces que aplicaría un plan de ejecución secuencial para “intentar que en la medida de lo posible garantizar la seguridad de los alumnos del colegio que hay cercano a esta zona donde se estaban realizando las obras”. Pese a esa prórroga, el avance fue mínimo y el Ayuntamiento inició el expediente para resolver el contrato.

Quejas vecinales

La situación ha generado malestar en el barrio, donde los vecinos llevan meses conviviendo con una obra sin terminar y con las jardineras en un estado provisional. Residentes y socios de la entidad vecinal se quejan ante INFORMACIÓN de que no ha recibido información suficiente del Ayuntamiento sobre la fecha concreta de reanudación de los trabajos ni sobre la organización prevista para compatibilizar la reforma con la vida del barrio.

Uno de los puntos que más inquietud ha provocado es la programación del recinto festero para agosto. Los vecinos aseguran que la falta de comunicación sobre el calendario de la obra les ha impedido prever con tiempo cómo organizar ese espacio, una cuestión sensible en una zona donde las fiestas y las actividades vecinales forman parte de la dinámica habitual del verano.

La empresa había solicitado en octubre una ampliación del plazo de ejecución, que fue concedida hasta el 1 de diciembre / Áxel Álvarez

Desde el Ayuntamiento, Guilabert responde que el Consistorio sí mantuvo una reunión con los vecinos para explicar el problema surgido con la anterior adjudicataria y los pasos legales que debían seguirse a partir de ese momento para poder reiniciar la actuación. El edil insiste en que la Administración no podía reactivar los trabajos de forma inmediata sin resolver primero el contrato, liquidar la parte ejecutada y volver a licitar lo pendiente.

El equipo de gobierno ya había trasladado en enero que la obra estaba prácticamente paralizada y que el nivel de ejecución resultaba incompatible con los compromisos contractuales adquiridos. En abril, la junta de gobierno formalizó la rescisión del contrato, con una liquidación de 37.285 euros por los trabajos certificados y la incautación de la garantía definitiva, situada en algo más de 7.000 euros.

La portavoz municipal, Inma Mora, señaló entonces que había quedado patente “un serio incumplimiento no solo en los plazos, sino también en la organización y planificación de la obra”. El Ayuntamiento defendió también que los problemas internos de plantilla alegados por la adjudicataria no justificaban la paralización de una actuación largamente demandada por los residentes.

Jardineras y espacio público

El nuevo contrato para completar la reforma partía con un presupuesto base de licitación de 160.425,97 euros y un plazo de ejecución de tres meses. La junta de gobierno activó en abril el procedimiento para volver a contratar las obras mediante un proceso abierto simplificado, con el objetivo de agilizar la adjudicación y retomar cuanto antes una intervención que el barrio reclama desde hace años.

La empresa anterior retiró el vallado y todos sus elementos de trabajo / Áxel Álvarez

El proyecto incluye la renovación de las jardineras que presentan grietas estructurales provocadas por el empuje de las raíces del arbolado, desprendimientos del revestimiento y problemas en el sistema de riego. También contempla la restauración de bancos, la repintada de luminarias, la plantación de nuevo arbolado, el replantado de alcorques vacíos y la sustitución de especies. Inicialmente se había previsto una solución con césped artificial, pero los técnicos plantearon una alternativa para facilitar el mantenimiento. Finalmente, las jardineras pasarán a contar con un firme de cemento con grava impresa, pintada de verde para simular hierba, una superficie más fácil de limpiar y menos vulnerable a los efectos de la orina y los excrementos de animales.

La reforma se presentó como la primera inversión de esta envergadura en el barrio en más de 15 años. El reinicio previsto para julio intenta cerrar ahora una etapa de bloqueo que ha deteriorado la percepción vecinal sobre la obra.