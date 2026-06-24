Manuel Ramos: "Las niñas deberían participar en el Misteri d’Elx porque hay que anteponer la igualdad y la Constitución a las tradiciones"

El compositor, productor y director musical ilicitano, Manuel Ramos, tendrá una de las citas más importantes del año el próximo miércoles, a las 20 horas, en el Gran Teatro, cuando dirija el concierto a cargo del Coro y Orquesta de Cámara de UNED-Elche, junto al Coro de la UNED de Elda, la Orquesta Barroca Valenciana y de la Coral Crevea de Alicante, con el que se cierra el 50 aniversario de la llegada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia a la ciudad. Por delante, además, Manuel Ramos tiene un concierto en El Vaticano en octubre marcado en rojo. Todo justo cuando se acaban de cerrar los actos por el cuarto de siglo desde la declaración del Misteri d’Elx como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, aunque afirma que no ha sido invitado. Ello a pese a que fue el mestre de Capella de entonces.

¿En qué anda metido Manuel Ramos en estos momentos?

Acabamos de terminar el III Festival de Grandes Compositores, organizado por la UNED y que ha sido un exitazo, dirigiendo la ópera Turandot, de Puccini, y que ha estado en Elche, Torrevieja y Orihuela. Este año le ha tocado a Puccini por el 100 aniversario del estreno de Turandot, y el año anterior le tocó a Bizet e hicimos la ópera Carmen, y hace dos años, al Réquiem de Verdi. Eso ha sido el colofón a varios meses de trabajo, con un montón de gente, porque Turandot se ha hecho semiescenificada, y a partir de ahí nos hemos concentrado en preparar la clausura del 50 aniversario de la UNED en Elche, que será el 1 de julio en el Gran Teatro, y también hemos participado en el 250 aniversario de la fundación del Santuario Virgen de Montserrate, patrona de Orihuela.

La celebración del aniversario de la UNED se va a celebrar con un concierto a cargo del Coro y Orquesta de Cámara de UNED-Elche, junto al Coro de la UNED de Elda, la Orquesta Barroca Valenciana y de la Coral Crevea de Alicante. ¿Cuál es el plato fuerte para ese gran acto?

Vamos a hacer ver una selección de óperas, de coros y solistas de distintas óperas, como, por ejemplo, La Traviata, Il Trovatore, Nabucco o Carmen, entre otras.

¿Y cuál es el siguiente paso a partir de ahí?

El siguiente paso es en octubre llevar a El Vaticano, a la basílica de San Pedro, junto a la Coral Tabaquera Alicantina, el estreno de cuatro obras.

¿Cómo han acabado en El Vaticano?

Ha sido a través del organista de El Vaticano, que lo trajimos a Orihuela y a la concatedral de Alicante. Participamos en un concierto con él, le gustó la interpretación que hicimos de esa pequeña parte del concierto y nos invitó a participar con él en Roma.

Manuel Ramos, antes de realizar a entrevista en Elche. / Áxel Álvarez

"No he estado en ningún acto y creo que ha sido un error que no me invitaran a nada del 25 aniversario, cuando fui el maestro de Capella que estuve trabajando precisamente en aquella época para se concediera ese importante reconocimiento y, además, dirigí el concierto en París"

Un cuarto de siglo fuera

Precisamente hace unas semanas el maestro de capilla de Roma, Marco Frisina, dirigió el concierto en la basílica de Santa María con el que se clausuraron los actos por el 25 aniversario de la declaración del Misteri como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en un momento, además, en el que usted era mestre de Capella. ¿Cómo ha visto la programación?

Frisina es una eminencia en el campo de la música religiosa católica. Las obras que compone son muy bonitas siempre, muy consonantes, suenan bien, y son muy fáciles de aprender. De todos modos, no he estado en ningún acto y creo que ha sido un error que no me invitaran a nada del 25 aniversario, cuando fui el maestro de Capella que estuve trabajando precisamente en aquella época para se concediera ese importante reconocimiento y, además, dirigí el concierto en París.

¿Y a qué lo atribuye?

Supongo que habrá sido un olvido por parte del responsable de protocolo del Patronato.

¿Pasa factura ser el enfant terrible del Misteri?

No me siento para nada el enfant terrible, aunque a veces mis amigos me lo dicen en un tono irónico y cómico. Sí creo que soy la única visión crítica y eso habría que hacérselo mirar.

En cualquier caso, en los últimos años la relación no ha sido especialmente buena con el Patronato. ¿Le ha pesado eso?

A nivel personal, no tengo ninguna actitud contra el Patronato. Realmente, han pasado ya muchos años. Hace 25 años de la declaración de la Unesco, y yo dimití a los pocos meses del Patrimonio de la Humanidad, pero, vamos, de alguna forma no me han tenido muy en cuenta.

Manuel Ramos, junto al conjunto escultórico situado junto a La Calahorra. / Áxel Álvarez

"Mi currículum artístico ha podido crecer en estos 25 años gracias a no estar anclado en el pueblo"

¿Qué parte de responsabilidad tiene el Patronato, pero qué parte de responsabilidad tiene Manuel Ramos también para que se haya llegado a esta situación?

Hace 25 años decidí dimitir, precisamente porque no me sentía cómodo dentro mi estatus como mestre de Capella y director de la Escolanía, además Escolanía con chicas, porque hace 25 años yo era el responsable único y absoluto de la parte de la parte coral, y para crecer fuera de Elche artísticamente. Lo consideré así y no ha pasado nada más.

¿Se arrepiente de haberse ido?

Realmente creo que era la única forma de crecer artísticamente. Mi currículum artístico ha podido crecer en estos 25 años gracias a no estar anclado en el pueblo.

¿Y qué ha pasado entonces para que se haya deteriorado tanto la relación?

No sabía que había un deterioro en la relación.

Sin embargo, dice que no le han invitado a los actos de la conmemoración del Misteri…

A lo mejor habrá que preguntarle al jefe de protocolo si se le olvidó.

El director y compositor ilicitano Manuel Ramos. / Áxel Álvarez

La evolución

Sea como fuere, desde su punto de vista, ¿cómo ha cambiado La Festa desde hace 25 años?

No conozco los elementos de estos 25 años en los que ha podido ir cambiando, pero sí conozco los de 50 años atrás, cuando era un niño, porque estuve en el Misteri desde los cinco años y tengo 58, y creo que el Misteri ha perdido la esencia popular y se ha centrado más en el hecho religioso en sí mismo. Por tanto, sí ha perdido una esencia importante, porque no hay que olvidar que el Misteri es la fiesta del poble, no solo la fiesta de los católicos. El Misteri que conocí hace 50 años, de la mano de mi abuelo, era mucho más abierto a ese al núcleo popular. Además, el Misteri tiene que ser cada vez mejor. El problema es que los que lo hacen piensen que todo lo hacen magnífico y maravilloso, porque ese es el primer síntoma de estancamiento.

¿Y cómo lo está haciendo en estos momentos, según usted?

La Capella del Misteri tiene buenas voces, se ha rejuvenecido. No obstante, hay que tener en cuenta que la Capella tiene la calidad de un Ferrari, pero hay que saber conducirlo.

¿Ha vuelto a ir a una representación del Misteri en este tiempo?

Fui a una que me invitaron, pero un particular, y luego hice unos comentarios, porque coincidió con el 30 aniversario de mi estreno en el Misteri, y, al parecer, sentó mal en un sector, cuando hice una crítica profesional, objetiva y sin mirar el ombligo de nadie.

Sin embargo, hace unos años intentó volver a ser el mestre de Capella, sin mucho éxito. ¿Tiene las puertas del Misteri cerradas?

El tiempo va a pasando y lógicamente ya no soy el joven que entró en el Misteri, y que fue el mestre de Capella más joven de la historia, con 23 años. Dicho esto, las puertas del Misteri nunca se cierran para nadie. La estructura del Misteri la hacen personas y las personas van pasando. Por eso, no quiero pensar que tenga ninguna puerta cerrada, porque, además, el tiempo pasa para mí y para otros, y quién sabe si alguna vez, en un momento determinado, nos volvemos encontrar.

Conciertos y relevos

Dirigió el concierto de París en su día, y el próximo julio el Misteri viajará a Londres. ¿Qué le parecen estas salidas?

El Patronato de la época no era partidario de tantos conciertos, de tantas salidas, pero creo que los conciertos que se hicieron fueron importantes. Por ejemplo, se llevó al Corral de Comedias en el Festival de Teatro de Almagro, hicimos muchas inauguraciones y muchas actuaciones, y el punto culminante fue el concierto de la Unesco en París. Soy partidario de que la Capella salga y que el Misteri se difunda cuanto más mejor.

Parece ser que el expresidente de la Sociedad Venida de la Virgen José Manuel Sabuco será el próximo presidente de la Junta Rectora. ¿Qué le parece?

Le conozco poco, la verdad, pero creo que reúne cualidades idóneas para el cargo, porque es joven, conocedor de las tradiciones ilicitanas, tiene buena relación con la Iglesia y experiencia en trabajar con distintos colectivos. Además, me parece una persona con criterio propio, aunque, para mí, Antonio Serrano Bru siempre será mi presidente.

"Será la Unesco la que algún día diga que hay que respetar el derecho a la igualdad. Las cosas en 25 años han cambiado mucho"

El papel de las mujeres

Usted mismo recordaba que dirigió una Escolanía con niñas. ¿Por qué esas resistencias en estos momentos?

Exacto, y en una Escolanía en la que estaba la portavoz de Compromís, Esther Díez; el alcalde, Pablo Ruz, y su hermana. En ese aspecto, por tanto, se ha retrocedido. ¿Los motivos? Los dirigentes son los que lo deben saber. Podría ser una escolanía mixta de niños y, si hay que mantener la tradición para que solamente salgan los niños, perfectamente se podría mantener, pero no tiene sentido vetar a las niñas. De hecho, la Escolanía en la que yo participaba en la época de don Antonio Hernández ya era mixta, y en el disco de Hispavox de Óscar Esplá, que dirigió don Ginés Román, la María Mayor fue la catedrática de Canto del Conservatorio de Alicante, Dolores Pérez, una mujer.

¿Y deberían participar las niñas en las representaciones?

Sí, yo sería partidario de que las niñas participaran en las representaciones, porque hay que anteponer la igualdad y la Constitución Española por encima de las tradiciones.

¿Y no podría poner en riesgo eso la declaración de la Unesco?

Creo que al revés, que podría pasar justo lo contrario, que será la Unesco la que algún día diga que hay que respetar el derecho a la igualdad. Las cosas en 25 años han cambiado mucho.

"Me siento involucrado en la vida cultural de Elche, pero podría aportar más si contaran más conmigo"

El panorama cultural

¿Cómo está viendo la vida cultural en Elche en estos momentos?

Elche tiene una sana vida cultural, pero la cultura es el motor del mundo, y, por eso, siempre hay que intentar invertir más y mejor en cultura.

Me hablaba antes de conciertos en Orihuela o Alicante. ¿Se cuenta lo suficiente con Manuel Ramos en Elche?

Se podría contar más. Me siento involucrado en la vida cultural de Elche, pero podría aportar más si contaran más conmigo, claro.

¿Hay una cultura para todos en estos momentos?

La cultura también tiene que ser buscada por la persona, no sólo te la tienen que llevar a casa. Tiene que haber un despertar de interés cultural desde los niños, una generación de nuevo público, no que vayas al teatro y siempre veas a los mismos y a gente cada vez más mayor.

¿Cómo se ve Manuel Ramos dentro de 25 años?

Jubilado, aunque no voy a dejar nunca de estar en el mundo de la música. Por ejemplo, con visión de futuro, y no a 25 años, sino para el próximo año, voy a dirigir tres “Traviatas” o cuatro, si se confirman, o incluso alguna más, y es el 200 aniversario de la muerte de Beethoven, y voy a interpretar varias veces la Novena, también dentro del Festival de Grandes Compositores. Además, en 2027 voy a dirigir La pasión según San Mateo, de Bach.