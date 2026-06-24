La noche de San Juan se salda en Elche con cinco toneladas de basura recogida

La tradicional Noche de San Juan volvió a congregar este año a miles de personas en las playas de Elche, pero lo hizo sin incidentes destacables y bajo un amplio dispositivo de vigilancia que permitió que la celebración transcurriera con normalidad. La Policía Local desplegó un operativo especial integrado por 45 agentes, mientras que los servicios municipales de limpieza retiraron alrededor de cinco toneladas de residuos para devolver al litoral su imagen habitual pocas horas después de la fiesta.

Uno de los equipos de limpieza de playas de Elche este miércoles por la mañana / INFORMACIÓN

La noche, una de las más concurridas del año en las playas ilicitanas, estuvo marcada por la ausencia de altercados relevantes y por el cumplimiento generalizado de las restricciones vigentes, entre ellas la prohibición de encender hogueras en todo el litoral del término municipal. La medida, aplicada por razones de seguridad ciudadana, prevención de incendios y conservación medioambiental, volvió a estar acompañada de un importante despliegue policial en los principales puntos de concentración de personas.

Las tareas de limpieza comenzaron con las primeras luces de la mañana en playas como la de Arenales del Sol en Elche / INFORMACIÓN

Vigilancia reforzada en todo el litoral

Desde la tarde del martes, los agentes establecieron distintos controles de tráfico y seguridad en varias zonas estratégicas del municipio, especialmente en las playas de Arenales del Sol, Carabassí, El Altet, La Marina y El Pinet, donde tradicionalmente se registra una elevada afluencia de público durante la noche de San Juan.

El objetivo era garantizar que la celebración se desarrollara con normalidad y evitar conductas que pudieran poner en riesgo a los asistentes o al entorno natural. Para ello, los efectivos policiales realizaron labores preventivas tanto sobre vehículos como sobre personas durante toda la franja horaria de mayor afluencia.

Entre las 18 horas del martes y las 7 horas del miércoles, los agentes distribuidos por los diferentes puntos de control inspeccionaron un total de 30 vehículos y 50 personas. Fruto de estas actuaciones se detectaron tres conductores que dieron positivo en pruebas de drogas, además de levantarse ocho actas por tenencia de sustancias estupefacientes.

Asimismo, la Policía Local intervino un spray de pimienta y actuó en relación con un artefacto pirotécnico, además de impedir el uso de un hornillo destinado a realizar una barbacoa en la playa, una práctica expresamente prohibida durante la celebración.

El dispositivo de seguridad de la Policía Local prestó especial atención a los accesos a las playas de Elche / INFORMACIÓN

Pese a estas actuaciones puntuales, el balance general de la noche fue especialmente positivo para los responsables de seguridad, ya que no se registraron situaciones de gravedad ni incidentes que alteraran el normal desarrollo de la jornada festiva.

Sin peleas, robos ni hogueras

Uno de los aspectos más destacados del dispositivo fue precisamente la ausencia de hechos relevantes. Según el balance realizado por la Policía Local, durante toda la noche no se produjeron peleas ni altercados entre los asistentes.

Tampoco fue necesaria la intervención policial por denuncias relacionadas con hurtos o robos, dos de las incidencias que suelen preocupar especialmente en eventos multitudinarios celebrados en espacios abiertos.

Igualmente, los agentes no detectaron la presencia de hogueras en las playas ilicitanas, un dato especialmente significativo teniendo en cuenta que la noche de San Juan está tradicionalmente vinculada al fuego en numerosos municipios costeros.

La vigilancia permitió garantizar el cumplimiento de la normativa municipal que prohíbe encender fuego en las playas / INFORMACIÓN

La vigilancia permitió garantizar el cumplimiento de la normativa municipal que prohíbe encender fuego en las playas del término municipal. Esta restricción responde a motivos de protección ambiental, prevención de incendios y conservación de los ecosistemas litorales, especialmente sensibles durante la época estival.

La coordinación entre los distintos cuerpos implicados permitió además mantener un seguimiento constante de las zonas más concurridas y actuar de manera preventiva para evitar situaciones de riesgo.

El dispositivo policial se centró especialmente en los accesos al litoral y en aquellos puntos donde habitualmente se concentran grupos de jóvenes y familias para celebrar esta noche tan señalada en el calendario.

Limpieza intensiva desde el amanecer

Paralelamente al operativo de seguridad, el Ayuntamiento activó un dispositivo extraordinario de limpieza para retirar los residuos generados durante la celebración y recuperar cuanto antes el estado habitual de las playas.

Más de una veintena de operarios participaron en este servicio especial, que movilizó una importante cantidad de recursos humanos y materiales para actuar de forma inmediata una vez finalizada la noche festiva.

En total se recogieron alrededor de cinco toneladas de residuos, una cifra que refleja la elevada afluencia registrada en el litoral ilicitano durante la noche de San Juan.

Maquinara de la UTE de Elche para la limpieza de la costa ilicitana / INFORMACIÓN

Para llevar a cabo estas labores se utilizaron diferentes equipos especializados, entre ellos máquinas limpiaplayas, camiones cisterna, volquetes, baldeadoras, barredoras, vehículos todoterreno y diverso material auxiliar destinado a reforzar las tareas de recogida y acondicionamiento.

Además, durante toda la noche se reforzó la capacidad de los contenedores instalados en las zonas de playa para facilitar el depósito de residuos por parte de los asistentes y minimizar el impacto sobre el entorno.

Las tareas de limpieza comenzaron al amanecer, alrededor de las 5 horas, en coordinación con la Policía Local. El objetivo era que tanto las playas como sus accesos y zonas anexas recuperaran cuanto antes su aspecto habitual y estuvieran en condiciones óptimas para recibir a los bañistas desde primera hora de la mañana.

Según destaca el Ayuntamiento de Elche, gracias a este operativo, los principales arenales del municipio pudieron abrir la jornada del miércoles prácticamente libres de residuos, permitiendo que residentes y visitantes disfrutaran con normalidad de las playas en una de las semanas de mayor afluencia turística del verano.

El balance final de la Noche de San Juan deja así una celebración multitudinaria desarrollada con normalidad, sin incidentes relevantes y con un importante esfuerzo coordinado entre los servicios de seguridad, limpieza y mantenimiento para compatibilizar el ocio con la protección del litoral ilicitano.