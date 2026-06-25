Adiós con el corazón lleno de orgullo por representar a Elche

Este sábado, a partir de las 20.30 horas, la Plaça de Baix volverá a convertirse en el escenario del relevo de las máximas representantes de las Fiestas de Elche. La proclamación de las nuevas Reinas y Damas comenzará, como marca la tradición, con un instante inevitablemente cargado de emoción: la despedida de quienes durante los últimos doce meses han puesto rostro a la ciudad en más de 300 actos festivos, sociales, culturales e institucionales. Antes de ceder el testigo, la Reina Mayor, Nuria Tejero Adsuar, las Damas Mayores Marta Martínez Ruiz y Claudia Cámara Araújo, la Reina Infantil, Carla García Irles y las Damas Infantiles Patricia Martínez Guilabert y Julia Ortiz Arias echan la vista atrás para hacer balance de un año que, coinciden, les ha cambiado la vida.

La nostalgia todavía no ha llegado a imponerse sobre la satisfacción. Las seis hablan de amistad, de crecimiento personal y de una experiencia irrepetible. Han compartido centenares de actos, viajes, ensayos, recepciones y celebraciones, pero cuando se les pregunta por el mejor recuerdo apenas mencionan los grandes escenarios. Prefieren quedarse con aquello que no aparece en las fotografías oficiales: las conversaciones entre bambalinas, los nervios compartidos, las risas durante los desplazamientos y la complicidad que fue creciendo hasta convertirlas en una auténtica familia.

Las Reinas y Damas se interesaron en la sede de INFORMACIÓN en Elche por la actualidad ilicitana del día marcada por los últimos palmereros de la ciudad / Áxel Álvarez

Una amistad que nació entre bandas y trajes

El sentimiento es unánime desde la primera respuesta. "Ha sido un año increíble; somos unas afortunadas de haber podido vivirlo. Hemos hecho una piña muy grande las seis y eso ha sido lo más importante. Lo hemos disfrutado al máximo y, sin duda, ha sido uno de los mejores años de nuestra vida", resume la Reina Mayor. Otra de las representantes, Marta Martínez insiste en la misma idea: "Cada acto lo hemos vivido a tope. Hemos disfrutado absolutamente de todo y hemos vivido un año que jamás vamos a olvidar. Ha sido de los más bonitos de mi vida".

Cuando toca elegir un único recuerdo, ninguna habla de un acto multitudinario. Todas coinciden en señalar los momentos compartidos lejos del protocolo. "Nos quedamos con todos esos momentos íntimos que no se ven. Fueron muy especiales. También la primera vez que vimos nuestras faldas y toda la semana de fiestas, que pudimos vivir como ilicitanas y como festeras desde un punto completamente diferente, sintiéndonos las más privilegiadas del mundo", apunta Claudia Cámara.

El difícil equilibrio entre la fiesta y la vida cotidiana

Detrás de cada fotografía oficial, de cada recepción institucional o de cada desfile hay también una realidad mucho menos visible. Durante este último año las seis representantes han tenido que compaginar cerca de 300 compromisos con los estudios, el trabajo, la familia y una vida personal que, reconocen, ha quedado inevitablemente relegada a un segundo plano. La palabra que más repiten para explicar cómo lo han conseguido es una: organización.

Las jóvenes festeras recorren la Corredera juntas durante la entrevista de su despedida ofrecida a INFORMACIÓN / Áxel Álvarez

Las representantes infantiles aseguran que el colegio nunca ha dejado de ser una prioridad. Patricia Martínez explica que la experiencia no le resultó tan complicada como podría parecer desde fuera porque, desde pequeña, ya había vivido las fiestas desde su comisión y conocía el ritmo que implicaba el cargo. "No ha sido complicado porque te tienes que organizar. Este año ha habido muchos más actos, pero el colegio lo hemos llevado como hemos podido".

En la misma línea se expresa la Reina Infantil, Carla García, quien considera que ambas responsabilidades pueden convivir si se afrontan con esfuerzo. "Hay muchos actos durante el año, pero también hay que intentar hacer lo mejor posible en el colegio. Al final, es una de las cosas más importantes de la vida porque necesitas esa enseñanza para conseguir tus sueños. Hay que ponerle esfuerzo a las dos cosas".

Para Julia Ortiz, la clave ha sido no dejar nunca las obligaciones para el último momento. "Lo único que necesitas es organización. Si un domingo tienes un acto y el lunes un examen, tienes que aprovechar cualquier rato libre para estudiar. Lo importante es hacerlo y saber que ambas cosas son compatibles".

Si para las pequeñas el reto ha sido combinar las clases con el calendario festero, las mayores han tenido que hacerlo con la universidad, el trabajo o incluso una oposición.

La Reina Mayor, Nuria Tejero, resume perfectamente ese equilibrio. "Lo fundamental en este año es la organización. Es la base de todo. Con una buena organización puedes sacar adelante los estudios, rascar un poquito de vida social y disfrutar de este año increíble". Reconoce que el calendario apenas ha dado tregua. "Todos los fines de semana tenemos actos y entre semana también, aunque no se vea. Por eso es muy importante saber gestionarlo y contar con el apoyo de la familia y los amigos. Ellos siempre han estado ahí, aunque nosotras no pudiéramos dedicarles todo el tiempo que nos hubiera gustado". En su caso, incluso ha logrado terminar el Máster de Profesorado en la UMH durante el reinado.

"Organización" es la palabra clave que ha acompañado a las Reinas y Damas de 2025 durante el último año. "Absolutamente necesaria para poder llegar a todo", aseguran / Áxel Álvarez

También Marta Martínez admite que desde el primer día era consciente de la exigencia que supondría el cargo. "Sabíamos que iba a ser complicado, pero al final todo ha sido cuestión de agenda. Cuando tienes ganas de asistir a todos los actos y de hacerlo bien, tanto en tu vida personal como en el trabajo y como representante festera, todo sale adelante".

Más sacrificios ha tenido que hacer Claudia Cámara, inmersa además en la preparación de las oposiciones de Magisterio. "Cuando nos eligieron sabíamos que esto era una responsabilidad. Nuestra vida no se para, pero hay que dejar al lado muchas cosas. Este año, por ejemplo, viajar ha sido prácticamente imposible porque hasta el lunes no sabes qué agenda vas a tener el fin de semana". Aun así, asegura que no cambiaría la experiencia por nada. "Esto solo pasa una vez en la vida. Lo importante es que la familia y los amigos estén ahí, aunque sea apoyándote desde la distancia".

Del respeto de los primeros días a sentirse como en casa

Las seis coinciden en que los primeros actos estuvieron marcados por los nervios. No tanto por miedo como por el enorme respeto que impone representar a una ciudad como Elche. "Al principio todo lo coges con mucho respeto porque quieres hacerlo bien y representar a Elche como se merece", recuerda Claudia Cámara. Sin embargo, conforme fueron pasando los meses, la inseguridad desapareció. "La fiesta cambia completamente. En cuanto pasan los primeros actos, el traje ya forma parte de ti. Empiezas a conocer a la gente del Ayuntamiento, a la Gestora, a los medios de comunicación... Al final todos terminan siendo una familia".

Una reflexión que comparte plenamente Nuria Tejero, convencida de que el mejor consejo que recibieron fue seguir siendo ellas mismas. "Si estamos aquí es porque el jurado pensó que estábamos capacitadas. No había que intentar ser otra persona ni estar cohibidas. Lo importante era ser naturales". La Reina Mayor cree que precisamente esa espontaneidad ha sido la que les ha permitido disfrutar plenamente del año. "Al principio teníamos mucho respeto por la responsabilidad, pero poco a poco nos fuimos soltando y eso nos permitió vivir la experiencia a nuestra manera".

También Marta Martínez pone el acento en ese equilibrio entre el protocolo y la cercanía. "Nunca hemos olvidado la responsabilidad que teníamos, sobre todo cuando representábamos a Elche fuera de la ciudad. Pero también somos muy disfrutonas y hemos sabido dejar el protocolo a un lado cuando tocaba para vivir cada acto intensamente junto a la Federación y nuestras familias. Eso ha sido fundamental".

Actos y consejos

Elegir un solo momento entre más de 300 actos resulta casi imposible. Aun así, cuando se les pide quedarse con uno, cada una encuentra un recuerdo. Para Carla García, la Crida a la Festa ocupa un lugar privilegiado. "Pudimos dar ese discurso que supone el pistoletazo de salida de las fiestas y fue un día inolvidable. Además, aquella mascletà nocturna fue increíble y cada año incorpora novedades que la hacen todavía más especial. Siempre se va a quedar en mi memoria".

Las festeras ilicitanas se interesaron por la actividad de sus homólogas en Alicante durante la noche de la Cremà / Áxel Álvarez

Patricia Martínez prefiere retroceder todavía más en el calendario. Su mejor recuerdo no pertenece siquiera a las fiestas de agosto. "Me quedo con el día de las Clarisas porque fue cuando empezamos a conocernos de verdad. Descubrimos cómo era cada una y eso fue muy bonito porque sabíamos que íbamos a compartir todo un año juntas". Para Julia Ortiz Arias, el momento más emocionante llegó precisamente con la proclamación del pasado verano. "Fue muy especial ver por primera vez los trajes preparados para nosotras, vestirnos y ver lo bien que le quedaban a cada una. Después disfrutamos de la cena y fue uno de los mejores días del año".

En las mayores cuesta todavía más escoger un solo instante. Hablan de la Nit de l'Albà, de la Crida, de la Batalla de las Flores o de cualquier viaje representando a Elche. Pero todas coinciden en que, por encima del acto concreto, lo que permanecerá para siempre son las personas con las que lo han compartido. Con esa experiencia ya vivida, llega el momento de mirar hacia quienes tomarán el relevo sobre el mismo escenario de la Plaça de Baix.

La primera en responder es Nuria Tejero Adsuar, que resume su consejo en tres ideas. "Que sean ellas mismas, que sean cercanas, que se dejen conocer y que disfruten al máximo. Que vivan cada minuto y cada segundo intensamente". Para Marta Martínez Ruiz, el secreto está en construir una auténtica familia. "Que vivan el año junto a sus familias y a sus amigos, que hagan mucha piña entre las seis y con los familiares de todas. Esa complicidad es lo que permanece cuando termina el reinado". Claudia Cámara Araújo insiste en que nadie puede explicar realmente lo que supone representar a Elche. "Por mucho que les digamos lo bonito que es, hasta que no lo vives no conoces la responsabilidad que implica. Que disfruten muchísimo, que compartan todo entre ellas y que nunca olviden quiénes son ni de dónde vienen".

Visita a la sede de INFORMACIÓN de las Reinas y Damas de las Fiestas de 2025, que este sábado se despiden del cargo / Áxel Álvarez

Las representantes infantiles tampoco dudan a la hora de dirigirse a sus sucesoras. Carla García Irles les recuerda lo rápido que transcurre el tiempo. "Que lo disfruten todo porque el año pasa volando. Cuando quieres darte cuenta ya llega la proclamación y toca despedirse. Lo bonito es que terminas con cinco amigas que se convierten en cinco hermanas". Julia Ortiz Arias les anima a vivir cada acto como una reunión entre amigas. "Que piensen que siempre estarán rodeadas de personas que se sienten orgullosas de ellas: la Gestora, sus familias, sus abuelos, sus hermanos... Que sean muy cercanas y disfruten muchísimo". Por su parte, Patricia Martínez Guilabert vuelve a insistir en la unión del grupo. "Que hagan mucha piña, que vivan todo con muchísima ilusión porque el año parece muy largo, pero pasa en un abrir y cerrar de ojos".

Un agradecimiento compartido antes del relevo

Antes de despedirse definitivamente, las seis tienen claro que su reinado no habría sido posible sin el apoyo recibido durante estos doce meses. La Reina Mayor dirige el primer agradecimiento a la Federación Gestora de Festejos Populares. "Queremos agradecerles todo el trabajo y todo el cariño que nos han dado. Hay muchísimo esfuerzo detrás de las fiestas y muchas veces no se ve. Nos han tratado increíblemente bien, nos han llevado entre manos y nos han hecho sentir unas privilegiadas". Marta Martínez amplía ese reconocimiento a toda la familia festera. "Queremos dar las gracias a todos los festeros de Elche y también a las diferentes delegaciones que nos han abierto sus fiestas. Pero, sobre todo, a los ilicitanos que nos han abierto las puertas de sus comisiones, de sus casas y de sus corazones". La emoción aflora cuando habla de las familias. "Han estado siempre detrás, haciendo muchísimas cosas en silencio para que todo saliera bien. Siempre han estado orgullosos de nosotras y nosotras de ellos".

Claudia Cámara mira también hacia el Ayuntamiento y, especialmente, hacia la concejala de Festejos. "Queremos agradecer el trabajo que hace el Ayuntamiento para que las fiestas sigan creciendo cada año y, especialmente, a Inma Mora por cómo nos ha cuidado durante todo este tiempo".

Gala de elección de reinas y damas de las fiestas de Elche / Matias Segarra

En nombre de las infantiles, Patricia Martínez recuerda con emoción la celebración de su cumpleaños junto a la Gestora y sus compañeras. "Fue uno de los mejores días del año para mí". Por último, Carla García Irles extiende el agradecimiento a todas las entidades que forman parte de las fiestas ilicitanas. Cita expresamente a la Federación Gestora de Festejos Populares, la Unió de Festers del Camp d'Elx, la Asociación de Moros y Cristianos, los Pobladores de Elche, el Centro Aragonés, la Comunidad Andaluza, la Sociedad Venida de la Virgen y la Asociación de Belenistas, además de "todos los que nos han ayudado, apoyado y cuidado durante este año".

Esta noche, cuando las bandas cambien de hombros y las nuevas representantes reciban el aplauso de la ciudad, comenzará un nuevo capítulo para las Fiestas de Elche. Para Nuria, Marta, Claudia, Carla, Patricia y Julia terminará un reinado que ha llenado de recuerdos doce meses irrepetibles. Se marcharán con la emoción propia de quien cierra una etapa que no volverá, pero también con la satisfacción de haber representado a Elche con la naturalidad, la cercanía y el compromiso que ellas mismas consideran el mejor legado para quienes, desde ahora, tomarán el relevo.