Medioambiente
AHSA reclama a la Generalitat vaciar el embalse de Poniente por la invasión de carpas en El Hondo
El colectivo ecologista reclama a la Generalitat medidas urgentes ante la degradación de los embalses y el impacto sobre biodiversidad y aves protegidas
La asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha reclamado a la Conselleria de Medio Ambiente el vaciado del embalse de Poniente, en el Parque Natural de El Hondo, ante el grave estado de degradación que atribuyen a la proliferación de carpa, una especie invasora que estaría alterando de forma severa el equilibrio ecológico de este espacio protegido. El colectivo ha trasladado su alerta mediante un escrito en el que advierte de que la situación afecta tanto a la flora como a la fauna del humedal, con un deterioro progresivo de sus condiciones ambientales.
Los ecologistas señalan que la presencia masiva de este pez invasor en los embalses de Poniente y Levante está provocando cambios significativos en el ecosistema, con efectos como el aumento de la turbidez del agua, la desaparición de vegetación acuática y la reducción de invertebrados, elementos clave para la biodiversidad del parque. Según AHSA, esta dinámica está poniendo en riesgo el conjunto del sistema natural del humedal ilicitano.
Una especie invasora altamente dañina
La carpa está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y es considerada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una de las cien especies más perjudiciales del mundo. Su capacidad de adaptación y su crecimiento poblacional en ambientes favorables explican, según los expertos, el impacto que genera cuando supera la capacidad de carga del ecosistema.
AHSA advierte de que, en esas condiciones, el comportamiento del pez altera el fondo de los embalses, incrementa la turbidez del agua y reduce la entrada de luz, lo que impide el desarrollo de la vegetación sumergida. Esta pérdida de plantas acuáticas elimina refugios naturales para invertebrados y altera toda la cadena trófica del humedal.
Críticas a la gestión y propuesta de vaciado
El colectivo ecologista sostiene que la estrategia aplicada hasta ahora para controlar la especie se ha basado casi exclusivamente en la captura mediante pesca, una medida que consideran insuficiente. AHSA afirma que esta vía no ha logrado frenar la expansión de la carpa en los embalses de El Hondo y que los resultados evidencian el fracaso del modelo de gestión actual.
Frente a ello, reclaman la aplicación del denominado vaciado “terapéutico” de los embalses afectados, una técnica de desecación temporal que ya se ha utilizado en otros humedales de gestión autonómica. Según los ecologistas, este método resulta más eficaz, no supone coste económico directo y permite recuperar el equilibrio ecológico tras la eliminación de especies invasoras.
La organización denuncia que esta herramienta no se ha aplicado en los embalses de Poniente y Levante desde hace años, pese a su eficacia demostrada en otros espacios similares. A su juicio, mantener únicamente la pesca como método de control supone una estrategia ineficaz y un uso inadecuado de recursos públicos.
Impacto en aves y pérdida de biodiversidad
AHSA alerta especialmente del impacto que esta degradación está teniendo sobre las aves acuáticas del parque natural. Entre las especies más afectadas citan el fumarel cariblanco, una ave ligada a humedales con abundante vegetación acuática que ha sufrido un fuerte descenso poblacional en la última década.
Según el colectivo, esta especie ha perdido alrededor del 80 % de su población reproductora en El Hondo, hasta el punto de haber sido catalogada por la Generalitat Valenciana como especie En Peligro de Extinción en 2022. Los ecologistas relacionan este declive con la desaparición progresiva de la vegetación sumergida necesaria para su reproducción.
El parque natural alberga una elevada diversidad de aves acuáticas, lo que refuerza la importancia ecológica del humedal. Sin embargo, AHSA advierte de que la alteración del ecosistema amenaza este equilibrio y puede tener consecuencias irreversibles si no se adoptan medidas urgentes.
Petición de actuación inmediata en el embalse de Poniente
En su escrito, la organización reclama actuaciones concretas sobre el embalse de Poniente, que presenta aguas más salobres que el de Levante y queda, según indican, relegado a funciones ambientales. AHSA solicita que no se derive agua a este vaso y que a partir de primeros de agosto se proceda a su vaciado mediante el aliviadero que conecta con el azarbe del Convenio, infraestructura construida en 2012 para este tipo de operaciones.
El colectivo insiste en que la situación requiere una intervención inmediata para evitar un deterioro mayor del ecosistema y recuperar las condiciones adecuadas para la biodiversidad del parque. En este sentido, consideran que la actual gestión no está siendo suficiente para frenar el avance de la especie invasora ni para proteger los valores naturales del humedal.
En este contexto, la entidad conservacionista insiste en que la situación actual no solo compromete la conservación del espacio natural, sino también la eficacia de las inversiones públicas realizadas en su mantenimiento, al considerar que la persistencia del problema evidencia la necesidad de replantear de forma integral las estrategias de gestión hidrológica y ecológica aplicadas en El Hondo.
Denuncia de fumigaciones con herbicida en dos azarbes de Carrizales
La asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) denunciaba recientemente la fumigación con herbicida en varios tramos de dos azarbes del paraje de Carrizales, en Elche, una práctica que contrasta con el modelo de gestión de la Comunidad de Regantes, que apuesta por la siega mecánica del carrizo y prohíbe el uso de productos químicos. Según el colectivo, en el pasado mes de mayo se detectó la aplicación de herbicida en más de un kilómetro de la azarbeta de Lo Cabello, lo que ha provocado la desecación de la vegetación en ese tramo y podría afectar a la calidad del agua que alimenta la charca de El Prado. También se ha identificado otro punto afectado en el azarbe Ancho, junto a la charca de La Manzanilla, aunque de menor extensión.
AHSA recuerda que la Comunidad de Regantes de Carrizales es prácticamente la única del Bajo Segura que mantiene la prohibición de herbicidas, utilizando maquinaria para la limpieza de los cauces, lo que permite conservar la vegetación de ribera y evitar impactos sobre los humedales, en los que desempeñan una función clave al transportar aguas de riego y drenaje hacia el litoral a través de las salinas de Santa Pola, lo que aumenta la sensibilidad ambiental de cualquier alteración en su mantenimiento.
AHSA trasladó su preocupación en la asamblea de la Comunidad de Regantes celebrada el 5 de junio, donde pidió advertir a los propietarios de fincas colindantes de la prohibición de usar herbicidas en estos cauces. La organización recuerda además el posible impacto del glifosato, herbicida ampliamente utilizado en España, al que atribuye riesgos para los ecosistemas, la fauna y la salud humana.
Suscríbete para seguir leyendo
- El reto viral más guarro obliga ya a aplazar la apertura de una piscina pública en Elche por heces cuando aún no ha empezado la temporada
- Manuel Roche, nuevo alcalde de la pedanía de Elche de Arenales del Sol
- Sin chiringuitos en las playas de Elche en pleno verano
- El fuego sorprende a un conductor y calcina su vehículo en minutos en Elche
- Jayton se despide de Carrús: así se llamará el nuevo centro sociocultural en homenaje a un músico de Elche
- Detenido tras huir después de un atropello grave en Elche: paró, pero para colocar una rejilla desprendida del furgón
- Padres de colegios de Elche piden a Ruz solidaridad con los escolares y que apague la climatización en los plenos de verano
- Antifraude descarta corrupción o irregularidades en el uso del ahorro de 32,8 millones del Ayuntamiento de Elche para gastos generales