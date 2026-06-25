AHSA reclama a la Generalitat vaciar el embalse de Poniente por la invasión de carpas en El Hondo

La asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha reclamado a la Conselleria de Medio Ambiente el vaciado del embalse de Poniente, en el Parque Natural de El Hondo, ante el grave estado de degradación que atribuyen a la proliferación de carpa, una especie invasora que estaría alterando de forma severa el equilibrio ecológico de este espacio protegido. El colectivo ha trasladado su alerta mediante un escrito en el que advierte de que la situación afecta tanto a la flora como a la fauna del humedal, con un deterioro progresivo de sus condiciones ambientales.

Los ecologistas señalan que la presencia masiva de este pez invasor en los embalses de Poniente y Levante está provocando cambios significativos en el ecosistema, con efectos como el aumento de la turbidez del agua, la desaparición de vegetación acuática y la reducción de invertebrados, elementos clave para la biodiversidad del parque. Según AHSA, esta dinámica está poniendo en riesgo el conjunto del sistema natural del humedal ilicitano.

Una especie invasora altamente dañina

La carpa está incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y es considerada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una de las cien especies más perjudiciales del mundo. Su capacidad de adaptación y su crecimiento poblacional en ambientes favorables explican, según los expertos, el impacto que genera cuando supera la capacidad de carga del ecosistema.

AHSA advierte de que, en esas condiciones, el comportamiento del pez altera el fondo de los embalses, incrementa la turbidez del agua y reduce la entrada de luz, lo que impide el desarrollo de la vegetación sumergida. Esta pérdida de plantas acuáticas elimina refugios naturales para invertebrados y altera toda la cadena trófica del humedal.

Los pescadores artesanales en El Hondo durante la campaña de pesca de la carpa / INFORMACIÓN

Críticas a la gestión y propuesta de vaciado

El colectivo ecologista sostiene que la estrategia aplicada hasta ahora para controlar la especie se ha basado casi exclusivamente en la captura mediante pesca, una medida que consideran insuficiente. AHSA afirma que esta vía no ha logrado frenar la expansión de la carpa en los embalses de El Hondo y que los resultados evidencian el fracaso del modelo de gestión actual.

Frente a ello, reclaman la aplicación del denominado vaciado “terapéutico” de los embalses afectados, una técnica de desecación temporal que ya se ha utilizado en otros humedales de gestión autonómica. Según los ecologistas, este método resulta más eficaz, no supone coste económico directo y permite recuperar el equilibrio ecológico tras la eliminación de especies invasoras.

La organización denuncia que esta herramienta no se ha aplicado en los embalses de Poniente y Levante desde hace años, pese a su eficacia demostrada en otros espacios similares. A su juicio, mantener únicamente la pesca como método de control supone una estrategia ineficaz y un uso inadecuado de recursos públicos.

Impacto en aves y pérdida de biodiversidad

AHSA alerta especialmente del impacto que esta degradación está teniendo sobre las aves acuáticas del parque natural. Entre las especies más afectadas citan el fumarel cariblanco, una ave ligada a humedales con abundante vegetación acuática que ha sufrido un fuerte descenso poblacional en la última década.

Según el colectivo, esta especie ha perdido alrededor del 80 % de su población reproductora en El Hondo, hasta el punto de haber sido catalogada por la Generalitat Valenciana como especie En Peligro de Extinción en 2022. Los ecologistas relacionan este declive con la desaparición progresiva de la vegetación sumergida necesaria para su reproducción.

El parque natural alberga una elevada diversidad de aves acuáticas, lo que refuerza la importancia ecológica del humedal. Sin embargo, AHSA advierte de que la alteración del ecosistema amenaza este equilibrio y puede tener consecuencias irreversibles si no se adoptan medidas urgentes.

Petición de actuación inmediata en el embalse de Poniente

En su escrito, la organización reclama actuaciones concretas sobre el embalse de Poniente, que presenta aguas más salobres que el de Levante y queda, según indican, relegado a funciones ambientales. AHSA solicita que no se derive agua a este vaso y que a partir de primeros de agosto se proceda a su vaciado mediante el aliviadero que conecta con el azarbe del Convenio, infraestructura construida en 2012 para este tipo de operaciones.

Técnicos de Riegos de Levante realizan la pesca extractiva de carpas mediante la técnica de la paranza, reduciendo los daños colaterales / Carolina García

El colectivo insiste en que la situación requiere una intervención inmediata para evitar un deterioro mayor del ecosistema y recuperar las condiciones adecuadas para la biodiversidad del parque. En este sentido, consideran que la actual gestión no está siendo suficiente para frenar el avance de la especie invasora ni para proteger los valores naturales del humedal.

En este contexto, la entidad conservacionista insiste en que la situación actual no solo compromete la conservación del espacio natural, sino también la eficacia de las inversiones públicas realizadas en su mantenimiento, al considerar que la persistencia del problema evidencia la necesidad de replantear de forma integral las estrategias de gestión hidrológica y ecológica aplicadas en El Hondo.