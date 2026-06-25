Más carteles contra Pablo Ruz en Elche: del “¿Aurora sabe lo tuyo?” a “tus cojones no decidirán qué hacer con nuestros úteros”

Parece que hay quien piensa en Elche que la mejor manera de hacer llegar al alcalde, Pablo Ruz, su posición es a través de pegatinas en el mobiliario urbano y, en especial, en los postes de las farolas. Tanto es así que, justo cuando se cumple un año de la denuncia del regidor ilicitano por aquellas que aparecieron con la leyenda de “Pablo, ¿Aurora sabe lo tuyo?”, han emergido otras nuevas, en este caso, censurando al jefe del PP en Elche por su posición contra el aborto, con mensajes como “Pablo Ruz haznos un favor a las mujeres, abórtate” -aunque no se incluya la tilde en “abórtate” en el cartel original- o “Pablo Ruz tus cojones no decidirán qué hacer con nuestros úteros”, aquí sin tilde en el “qué”.

Unos de los carteles que le recriminan a Ruz su posición con el aborto. / Áxel Álvarez

En el centro

Los carteles se pueden ver de forma especial en las calles del centro, en vías como Juan Carlos I y Velarde, por ejemplo, con el matiz de que incluso alguno de ellos se encuentra a escasos metros de otro de aquellos de “Pablo, ¿Aurora sabe lo tuyo?”, que incluso el propio regidor denunció públicamente en un pleno para justificar la negativa de su grupo, al igual que hizo Vox, a apoyar una moción de Compromís para dar apoyo a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ y a la defensa de los derechos conseguidos por personas de este colectivo. El tema incluso llegó a las Cortes Valencianas, y se denunció, aunque un juzgado de Elche acabó archivando la causa por las pegatinas contra Pablo Ruz en marzo, según el auto al que tuvo acceso este diario y por el que se decretaba el sobreseimiento provisional. Unos “flyers” que, además, desde el Ejecutivo local daban ya por eliminados y amortizados.

Sin reacción y con similitudes

Ahora salen unos nuevos y, preguntado el equipo de gobierno por ellos, aseguraron que, en principio, no se iba a hacer nada al respecto, tratando de quitarle importancia. Todo cuando, además, había quien veía cierta similitud entre el mensaje de hace un año y los de ahora, comenzando por el hecho de que se juega con el blanco y el negro, pero con algunos matices. Lo que se interpretó en el bipartito como un ataque homófobo, aunque luego se archivara la causa, tenía las letras blancas sobre un fondo negro y en los del aborto es a la inversa. No obstante, sí se utilizan mayúsculas en ambos, y con una tipografía diferente, pero con ciertas similitudes.

Una de las pegatinas de "Pablo, ¿Aurora sabe lo tuyo?", que aún se podían ver este jueves en el centro. / Áxel Álvarez

Una polémica que estalló en marzo

Las nuevas pegatinas llegan después de que en el pleno de marzo, celebrado encima Lunes Santo, el PP diera su apoyo a una moción in voce y de urgencia presentada por Vox en la que se instaba al Gobierno central“a derogar cualquier ley que facilite la muerte de los inocentes por vía del aborto”, lo que, a efectos prácticos, implicaba también eliminar la legislación actual, lo que levantó una gran polvareda, con ministras de Pedro Sánchez saliendo en tropel a cargar contra el alcalde y su equipo. Incluso Génova llegó a desautorizar a Ruz, por boca del vicesecretario general del PP, Jaime de los Santos, que afirmó que con Alberto Núñez Feijóo a ninguna mujer que quisiera interrumpir libremente su embarazo se le iban a poner trabas.

Pleno extraordinario

Mientras, el PSOE local, al que este tema le cogió con el pie cambiado y tardó en reaccionar, acabó pidiendo un pleno extraordinario para que el PP y Ruz, que se había definido como “provida” en la primera sesión, se volvieran a retratar tras el revuelo nacional y el tirón de orejas de los de Feijóo. El problema es que no le acabó de salir mal del todo el pleno al PP, porque reculó a medias, y, encima, parte del protagonismo mediático se lo llevó el edil de Vox Samuel Ruiz, que un poco antes, en la sesión plenaria ordinaria, había llamado idiota a la portavoz de Compromís, Esther Díez. Tampoco ayudó que el pleno extraordinario acabara enfrentando en el público a colectivos feministas con los provida.

Una de las leyendas que se pueden leer en los nuevos carteles contra Pablo Ruz. / Áxel Álvarez

Los acuerdos

En cualquier caso, los acuerdos de la moción presentada por el PSOE eran significativos: reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Elche con el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad, en el marco de la legislación vigente; rechazar de manera expresa la moción aprobada a instancias de Vox, así como cualquier iniciativa que pretenda derogar, limitar o cuestionar el derecho aborto; respaldar la Ley Orgánica 2/2010 y su reforma mediante la Ley Orgánica 1/2023, como instrumentos esenciales para garantizar la libertad, la salud y la dignidad de las mujeres; instar al Gobierno de España a avanzar en el blindaje constitucional del derecho al aborto, garantizando su protección frente a posibles retrocesos; instar a la Generalitat Valenciana a garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, evitando desigualdades territoriales derivadas de la objeción de conciencia; manifestar el rechazo del Ayuntamiento de Elche a la utilización de las instituciones públicas para promover discursos que cuestionen derechos fundamentales, así como a cualquier forma de retroceso en materia de igualdad; y dar traslado de los acuerdos al Gobierno de España, al Senado y a la Generalitat Valenciana.

A medias

Ahora bien, cada punto se votó por separado, un factor clave que es el que permitió que Ruz y sus ediles pudieran dar marcha atrás con el aborto a medias, salvando los muebles en cierto modo. De hecho, no rechazaron la moción aprobada con Vox en marzo, esa que hablaba de abolir la ley actual del aborto, pero, al mismo tiempo, se aliaban con la izquierda en tres puntos: el de reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Elche con el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad, en el marco de la legislación vigente; y el de manifestar el rechazo del Ayuntamiento de Elche a la utilización de las instituciones públicas para promover discursos que cuestionen derechos fundamentales, así como a cualquier forma de retroceso en materia de igualdad; junto al de dar traslado de los acuerdos al Gobierno de España, al Senado y a la Generalitat Valenciana. Se posicionaban en contra y a favor de la ley del aborto actual, pero se daba carpetazo al tema… Hasta ahora, que las pegatinas vuelven a reabrir el debate, aunque desde el equipo de gobierno de momento no quieren mover ficha.