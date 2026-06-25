Antonio Arroyo, cirujano jefe en el General de Elche: "En pocos años la cirugía robótica será práctica habitual como la laparoscópica"

El doctor Antonio Arroyo Sebastián, catedrático de Cirugía de la Universidad Miguel Hernández de Elche y jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital General Universitario de Elche, especializado en cirugía colorrectal, ha desarrollado su trayectoria asistencial, docente e investigadora vinculada al hospital ilicitano y a la formación de nuevas generaciones de cirujanos. Su ingreso en la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana se celebrará el lunes próximo en el salón de actos del Hospital General ilicitano, con una disertación titulada “La cirugía del siglo XXI: cirugía robótica y rehabilitación multimodal al servicio del paciente y del cirujano”.

Reconocimiento personal y profesional

¿Qué supone para usted ingresar como académico?

Que te nombren académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana es un honor. Es algo que uno a lo mejor nunca piensa que le puedan conceder. A nivel personal es importante y también lo es para el hospital, porque cada vez hay más figuras dentro del Hospital General de Elche que pertenecen a la Real Academia. Eso da peso específico al centro.

¿Qué líneas de trabajo le gustaría dejar como enseñanaza a las nuevas generaciones de cirujanos?

Yo soy cirujano general y me he especializado en cirugía colorrectal. Desde que terminé la especialidad, en 2001, he vivido todo el proceso evolutivo de la cirugía. Pero si hay dos cosas que me gustaría transmitir a los residentes y adjuntos jóvenes son el trabajo en equipo y la necesidad de cuestionarnos siempre lo que hacemos para mejorar. No sirve quedarse en “esto lo hago bien y sigo así”. Hay que buscar constantemente cómo hacerlo mejor.

El cirujano jefe del Hospital General de Elche considera que la cirugía robótica se verá pronto igual de normal como ahora la laparoscópica / Áxel Álvarez

Si tuviera que resumir los grandes cambios de la cirugía en las últimas décadas, ¿cuáles serían?

La gran evolución de la cirugía ha venido marcada por tres cuestiones. Primero, la anestesiología, que permitió operar sin dolor. Después, los antibióticos, que hicieron posible controlar las infecciones. Y, por último, todo el desarrollo tecnológico aplicado a la cirugía. Con esas tres grandes transformaciones estamos ahora mismo donde estamos.

La cirugía robótica despierta mucho interés entre los pacientes. ¿Qué ventajas reales aporta frente a la cirugía convencional?

Yo era un cirujano muy laparoscopista antes de empezar con la cirugía robótica hace tres años en el hospital. Pensaba que no iba a mejorar lo que ya hacía. Pero la robótica me ha demostrado tres cosas. Primero, veo cosas que antes no veía, por la magnificación y la calidad de imagen. Eso permite preservar mejor los nervios y mejorar la calidad de vida del paciente. Segundo, hago cosas que con laparoscopia no podía hacer, porque los instrumentos robóticos vuelven a ser como nuestras manos dentro del abdomen. Y tercero, me canso menos. La ergonomía es importante porque la fatiga puede llevar a errores. En definitiva: veo mejor, trabajo mejor y estoy más cómodo, y eso repercute en el paciente.

¿Cree que la cirugía robótica acabará siendo habitual en los quirófanos?

Estoy convencido. En unos pocos años, no sé si cinco, diez o quince, la cirugía robótica será práctica habitual, como hoy lo es la laparoscópica frente a la abierta. En Estados Unidos uno va a hospitales y en cada quirófano hay un robot. Aquí el principal problema es económico. En la provincia de Alicante, en hospitales públicos, hay dos robots: uno en Elche y otro en Alicante. Eso limita la accesibilidad. Pero me consta que la Conselleria está trabajando para dotar de cirugía robótica a más hospitales de la Comunidad Valenciana.

¿Es usted un defensor convencido de esta tecnología?

Lo tengo claro. Aunque me opusiera, en unos años me habría quedado atrás. Pasó lo mismo con la laparoscopia. Costó el cambio, pero ahora nadie se plantea no hacer cirugía laparoscópica cuando está indicada. Con la robótica pasará lo mismo.

La rehabilitación del paciente operado

En su ponencia también hablará de rehabilitación multimodal. ¿Qué significa exactamente?

Es aplicar todo lo que sabemos que va bien para el paciente antes, durante y después de la cirugía. Es un proceso perioperatorio que hace que el paciente llegue mejor a la operación, que lo operemos mejor y que se recupere mejor. Antes operábamos a un paciente y permanecía días en cama, con goteros, sondas y sin comer. Ahora el mismo día de la cirugía se levanta, pasea y empieza a comer. Es mucho menos invasivo.

El doctor Arroyo en su despacho del Hospital General Universitario de Elche / Áxel Álvarez

"Yo era un cirujano muy laparoscopista antes de empezar con la cirugía robótica, pero ahora al operar con el robot veo mejor, trabajo mejor y estoy más cómodo, y eso repercute en el paciente" Antonio Arroyo — Cirujano jefe del Hospital General de Elche

¿También implica preparar al paciente antes de operar?

Sí. Antes diagnosticábamos un cáncer y pensábamos que lo mejor era operar cuanto antes. Ahora sabemos que no siempre es así. Hay que preparar al paciente. Debe llegar suficientemente nutrido, muscularmente preparado y psicológicamente preparado. Para el paciente, su partido clave es el día de la cirugía. Igual que un futbolista se prepara para la final del Mundial, el paciente debe llegar en las mejores condiciones posibles a su cita.

¿Cómo imagina un quirófano dentro de diez o quince años?

El mundo digital y la inteligencia artificial estarán incorporados. No solo habrá robot para operar, sino que todo estará mucho más robotizado e informatizado. La inteligencia artificial asesorará en la toma de decisiones, aunque el humano seguirá tomando la decisión final. Será como conducir con dirección asistida, aire acondicionado, GPS y sistemas de alerta: la navegación asistida permite ir mucho mejor que sin ninguna ayuda.

Una parte importante del colectivo médico ha rechazado el nuevo Estatuto Marco. ¿Comparte esas reivindicaciones?

Estoy totalmente de acuerdo. La profesión médica es muy bonita y genera mucho refuerzo positivo por el trato con el paciente y por poder curarlo, pero también es muy dura. Nos obliga a una formación continua. Yo terminé la especialidad hace 25 años y sigo formándome cada día. Además, uno no termina el trabajo cuando sale del hospital. Se lleva a casa sus pacientes, sus preocupaciones y el hospital.

Condiciones laborales de los médicos

¿Por qué considera necesario un marco específico para los médicos?

Porque tenemos un contexto muy específico. Nuestro contrato es de 37 horas y media, pero además se nos obliga a hacer guardias médicas. No son voluntarias, son obligatorias. Son horas fuera del horario laboral, se pagan menos que una hora normal y no cuentan como horas trabajadas al final de la vida laboral. Creo que hay que regular todo este contexto de otra manera.

¿Teme que este Estatuto provoque más fuga de talento médico?

Se está yendo ya y se irá mucho más. Hay clínicas privadas que abren y se llenan enseguida porque ofrecen mejores condiciones, no solo económicas, también laborales. Las generaciones que vienen por detrás buscan otras cosas. Si el desarrollo del Estatuto se hace efectivo tal y como está, evidentemente la gente buscará otras salidas.

El jefe de Cirugía General del Hospital General de Elche asegura que la inversión en nuevos quirófanos era más que necesaria en el centro / Áxel Álvarez

¿Las protestas médicas están afectando ya a las listas de espera?

Sí. Los servicios mínimos de cirugía no se han reducido, pero la parte voluntaria de hacer quirófanos por la tarde, las llamadas peonadas o autoconciertos, ha dejado de hacerse en muchos casos. Si se suspenden quirófanos, se opera menos y aumenta la lista de espera quirúrgica. Ahora bien, ya veníamos mal. La causa de las listas de espera largas no es solo la huelga médica. Hay un déficit de base de quirófanos y especialistas, y no es un problema solo de este hospital ni de esta Conselleria, sino nacional.

La Generalitat ha anunciado una inversión de 33 millones para ampliar el Hospital General de Elche y llegar hasta 22 quirófanos. ¿Qué valoración hace?

Es un proyecto más que necesario. Habrá un primer proyecto en el que los ocho quirófanos actuales se transformarán en once, y eso nos ayudará mucho a empezar a solucionar los problemas. Tenemos verdaderos problemas incluso para operar pacientes oncológicos en tiempo y forma, y también pacientes no oncológicos con patologías graves. Los operamos en tiempo y forma, pero tenemos muchísimos problemas para llegar. Confío en que el proyecto salga adelante cuanto antes porque, según nos han transmitido, el dinero está, y eso siempre es lo más difícil.

Necesaria ampliación del bloque quirúrgico

¿Qué impacto tendría esa ampliación en la actividad quirúrgica?

Si operamos el doble de pacientes o más del doble, porque pasaríamos de ocho quirófanos a 22, la lista de espera quirúrgica debería reducirse claramente. Los pacientes prioritarios, fundamentalmente los oncológicos, se operan ahora en tiempo y forma, pero sudando, haciendo encaje de bolillos y con muchas dificultades. Una ampliación permitiría trabajar en mejores condiciones.

¿Le gustaría seguir siendo jefe de Cirugía en esa nueva etapa?

Sí. A mí me gustan los retos. Todo lo que sea mejorar, y más si las condiciones son mejores, es muy gratificante.

¿Qué prioridades debe tener ahora el hospital?

Lo primero es tener cuanto antes esos once quirófanos. Los plazos ya están bastante establecidos. Habrá dos veranos en los que se cerrará la mitad de los quirófanos y se trabajará mañana y tarde para compensar. Después vendrá la creación de los nuevos quirófanos. Lo ideal habría sido que ya estuvieran hechos, porque había un bloque quirúrgico paralizado por cuestiones burocráticas que debería estar funcionando desde hace aproximadamente un año.

¿Qué reto le gustaría cumplir?

Me gustaría disfrutar de la evolución tecnológica que viene: inteligencia artificial, cirugía robótica, nuevos quirófanos y nuevas formas de trabajar. Estoy convencido de que los quirófanos nuevos tendrán la mejor tecnología posible al servicio de los pacientes y de los profesionales.