La imposición de bandas abre las fiestas de Torrellano Bajo en honor a San Pedro Apóstol

La proclamación y presentación de reinas, damas y cargos festeros de 2026 abrirá este viernes, 26 de junio, un amplio programa de fiestas en Torrellano Bajo, en honor a San Pedro Apóstol, durante un acto que se celebrará a partir de las diez de la noche en el recinto festero.

Iris Díaz Rocamora, reina mayor, y sus damas, Rocío Cárdenas Sáez y Sara García Sanmartín, recibirán sus bandas acreditativas, junto con Julia Ruiz Alonso, reina infantil, y sus damas, Sira Yalou y Vega Riquelme.

La comisión de fiestas rendirá homenaje durante la gala a Juan Moragues, festero de honor y padre del actual presidente de la misma, Juan Francisco Moragues, por todos los años dedicados a las fiestas de la pedanía, como presidente y como festero. Asimismo, la presidenta infantil es Zoe Guisado Ballester.

“Con la proclamación de reinas y damas comienzan este viernes las fiestas patronales de Torrellano Bajo en honor a San Pedro Apóstol. Contamos este año con un amplio programa festivo que se prolongará hasta el próximo día5 de julio. Habrá concursos, verbenas, clases gratuitas de bailes, el sopar de cabasset, que este año contará con una gran orquesta, y la procesión, entre otros muchos actos a los que estáis todos invitados. Seguro que si os animáis a venir vais a pasar unos momentos inolvidables. Os esperamos”, señala Oscar Masanet, secretario de la comisión de fiestas.

Torrellano Bajo entra con estas fiestas en honor a San Pedro Apóstol en el ciclo festivo del campo ilicitano que, según Andrés Coves, presidente de la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), celebra entre abril y noviembre en las distintas pedanías ilicitanas más de 200 actos, entre verbenas, celebraciones religiosas, encuentros gastronómicos o actividades lúdicas culturales y deportivas, entre otros.

Programa de las fiestas patronales de Torrellano Bajo / INFORMACIÓN

Programa de fiestas de de Torrellano Bajo

Viernes, día 26

22:00h.-Proclamación y presentación de cargos 2026.

Sábado, día 27

10:30h.-Esmorzaret y banyà.

18:00h.-Clase gratuita de bailes latinos.

20:30h.-Homenaje a nuestros mayores.

Domingo, día 28

14:00h.-Gran concurso de paellas con premios.

16:00h.-Lotería familiar.

Lunes, día 29

20:30h.-Misa por los difuntos en la ermita de San Pedro Apóstol.

JULIO

Jueves, día 2

18:00h.-Concurso de chinchón y actuación del grupo La Trampa.

23:30h.-Noche de juegos populares para adultos.

Viernes, día 3

22:00h.-Sopar de cabasset con la orquesta Vendetta.

Sábado, día 4

14:00h.-Mascletà.

14:10h.-Paella gigante.

20:00h.-Ofrenda de flores.

22:00h.-Actuación de la orquesta La Trampa y sesión DJ.

02:30h.-Chocolatada con bollería.

Domingo, día 5

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