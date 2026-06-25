Adiós al jardín de las Palmeras de las Niñas y los Niños en Elche: un parque mediterráneo con lago y anfiteatro, aunque sin obras hasta marzo de 2027

De jardín de las Palmeras de las Niñas y los Niños, y donde, en teoría, cada bebé nacido en Elche tenía un ejemplar dedicado, a ser un parque mediterráneo “inteligente” denominado Parque Europa. Además, con soluciones innovadoras de gestión del agua y adaptación urbana, sistemas de drenaje sostenible, superficies permeables, láminas de agua multifuncionales, riego inteligente, sensores ambientales e hídricos y vegetación adaptada al clima mediterráneo que genere sombras, todo aderezado con caminales, juegos infantiles, zona de cafeterías y hasta un anfiteatro. Eso es en lo que quiere convertir el bipartito de PP y Vox en Elche el actual espacio de propiedad municipal situado junto al Hospital del Vinalopó y que, de por medio, entre un proyecto y otro, también ha sido un foco flagrante de picudo rojo, un espacio lamentablemente abandonado donde se acumulan la maleza y los hierbajos, y una diana fácil de promesas sin que hasta ahora se haya materializado nada.

Una vista del nuevo Parque Europa, con espacios para cafeterías. / INFORMACIÓN

Desde marzo del año pasado

Basta recordar que en marzo del año pasado, hace ahora quince meses, el concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert ya anunciaba la reconversión de este huerto en un parque familiar al estilo del Adolfo Suárez de Alicante, aunque también con ideas del de Molina de Segura, algo que en este proyecto se mantiene a juzgar por lo dicho este jueves, y apuntaba al inicio de obras a finales de 2025. Ahora se quiere optar a una ayuda europea, lo que implica que los trabajos no empezarán en el mejor de los casos hasta marzo de 2027, abocando a la parcela, situada en una de las millas de oro de Elche, a su actual estado de abandono, con un proyecto que, por tanto, difícilmente será una realidad antes de las elecciones municipales de mayo. Eso y el hecho de que se quiere desarrollar un proceso más ambicioso es en lo que justifican desde la Administración local la demora.

El lago que se quiere poner en marcha en el jardín de las Palmeras de las Niñas y los Niños de Elche. / INFORMACIÓN

En la junta de gobierno

Para anunciar ahora el diseño del proyecto del que, en cualquier caso, avances hay, porque se presentaron los renders de cómo quedará la zona, comparecieron en el lugar tanto el alcalde, Pablo Ruz, como el propio Guilabert. Fue en este contexto en el que el regidor ilicitano explicó que el espacio se va a rebautizar como Parque Europa, entre otras cosas, porque la junta de gobierno local dio luz verde la semana pasada -aunque no se dio cuenta hasta una semana después- a solicitar una subvención a la Unión Europea (UE), en concreto, de la convocatoria de Iniciativa Urbana Europea, para transformar un espacio que el propio alcalde destacó que se encuentra “en un estado absolutamente degradado”.

El estado en el que se encuentra en estos momentos el parque, situado junto al Hospital del Vinalopó. / INFORMACIÓN

Hasta un 80 % financiado

De hecho, el coste del proyecto se cifra en 2,5 millones de euros y la UE podría financiar hasta el 80% de la inversión. No obstante, la resolución no se conocerá hasta octubre o noviembre, según Ruz, y, además, las bases de la subvención europea establecen que los trabajos del nuevo parque no podrán empezar hasta el 1 de marzo de 2027, a poco menos de tres meses de la cita con las urnas.

Con un consorcio

El proyecto, sea como fuere, cuenta con un consorcio de socios en el que está el Ayuntamiento de Elche, como entidad líder y coordinadora, además de institución propietaria de la parcela; Aigües d’Elx, que aportará su experiencia en gestión hídrica y digitalización; la Universidad Miguel Hernández (UMH), responsable de la evaluación científica y transferencia de conocimiento; y el Hospital Universitario del Vinalopó, para incorporar la dimensión de salud y bienestar asociada a los espacios verdes.

Una vista de cómo quedará el parque cuando acaben las obras, que empiezan como pronto en marzo de 2027. / INFORMACIÓN

Sobre 32.000 metros cuadrados

En cuanto a la actuación propiamente dicha, se desarrollará en una superficie de en torno a 32.000 metros cuadrados íntegramente municipales, que, según detalló el alcalde, “se van a convertir en un parque mediterráneo con características muy especiales, y que se va a centrar en el plantado de especies autóctonas mediterráneas y en la gestión inteligente del agua, lo que puede generar incluso que este espacio se convierta en un lugar para el estudio del ecosistema”. Al respecto, comentó que el hecho de que se desarrolle en el entorno del Hospital del Vinalopó “posibilita, por la calidad del suelo, el drenaje permanente y generar una lámina de agua central, que va a permitir que nuestra propia fauna se instale en este espacio y que se concilie la biodiversidad, la salud, el deporte, e incluso la cultura”.

Una vista de cómo quedará el parque cuando acaben las obras, que empiezan como pronto en marzo de 2027. / INFORMACIÓN

De laboratorio a actividades lúdicas y culturales

Precisamente para compatibilizar biodiversidad y cultura, el parque contará con un anfiteatro de unos 3.700 metros cuadrados y un pequeño lago, a lo que se suman caminales, juegos infantiles, espacios de sombra y áreas de restauración. Es más, desde el Ejecutivo local apuntaron que el Parque Europa se plantea como un auténtico laboratorio al aire libre donde probar y evaluar soluciones innovadoras que puedan aplicarse posteriormente en otros espacios de la ciudad, y en el que se quieren programar actividades culturales y lúdicas.

Una vista aérea de la zona, donde se ve cómo quedará el nuevo parque. / INFORMACIÓN

Palmeras pegadas

El alcalde, además, se mostró especialmente incisivo con los antecedentes de este espacio y el estado en el que se encuentra en la actualidad. Hasta el punto de que recordó que el actual parque ha estado abandonado desde hace algo más de 15 años. Ahora hay alrededor de 1.500 palmeras y algunas de ellas serán trasplantadas a otros huertos, mientras que las mayores se integrarán en el diseño del nuevo espacio. Asimismo, se van a recuperar los listados de los padres, madres, niños y niñas, y se les informará de dónde se coloca su palmera, según el equipo de gobierno. “Las palmeras estaban pegadas unas con otras sin ni tan siquiera guardar la estructura de cuadrícula, lo que al final hizo que se convierta en su momento, aunque ahora está bastante controlado, en uno de los focos más importantes de picudo de la ciudad”, señaló Pablo Ruz.

El origen

El primer jardín de palmeras dedicado a los niños y niñas recién nacidos de Elche se inauguró en Altabix y poco después, en diciembre de 2010, y dentro de los actos conmemorativos impulsados por el Ayuntamiento con motivo del décimo aniversario de la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco, abría el segundo espacio entre el Hospital del Vinalopó y El Corte Inglés, con el socialista Alejandro Soler en la Alcaldía. Para la ocasión, se habilitaron alcorques para las 2.500 palmeras que llevarían nombres de niños y niñas nacidos durante el segundo semestre de 2009 y el primer semestre de 2010, y se colocaron unos 11.000 metros de tubería para el riego por goteo, dentro de una actuación que contó con cerca de 800.000 euros financiados con cargo al segundo Plan E impulsado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para tratar de movilizar dinero público en un momento en el que la crisis económica azotaba con toda su furia al país.