Esta es la nueva programación del Gran Teatro de Elche, con danza, teatro, espectáculos familiares y música

Danza, teatro, espectáculos familiares y música, mucha música. Con ese menú, el Gran Teatro de Elche conmemorará en el último trimestre del año el 30 aniversario de su reapertura como espacio público municipal. De hecho, la emblemática sala cultural ilicitana, que este año alcanza los 106 años de historia, celebrará el próximo 8 de octubre esas tres décadas de programación estable como servicio municipal. Un aniversario que tendrá como plato fuerte precisamente el jueves 8 de octubre, a las 20 horas, a la coreógrafa y bailaora Sara Baras, que, con motivo de la efemérides, pondrá en escena su espectáculo “Infinita”. José María Pou, Juan Echanove, Joaquín Climent, Pepe Viyuela, Diana Palazón, Gabino Diego, Nacho Vegas, Revolver, Miguel Campello, James Rhodes o Julio Iglesias Jr también pasarán por el escenario ilicitano entre septiembre y enero del próximo año.

Entrada al Gran Teatro de Elche por La Glorieta. / Jose Navarro

Mostra de Teatre, en el estreno

La temporada arrancará con la tradicional Mostra de Teatre Amateur “Dama d’Elx”, que ofrecerá 15 funciones protagonizadas por compañías ilicitanas entre el 13 y el 26 de septiembre, a las 20 horas. En este caso, se trata de entrada única numerada, al precio de dos euros, a la venta en Vivaticket y en la taquilla del Gran Teatro a partir del martes 1 de septiembre, en el marco de un ciclo organizado por la Concejalía de Cultura con la colaboración de la Plataforma de Teatro Amateur.

Sara Baras, en una imagen de hace unos meses. / INFORMACIÓN

Octubre

La programación continuará el 2 de octubre, con el concierto, a las 20 horas, de Nacho Vegas, que llegará a Elche con su gira “Vidas semipreciosas”. Al día siguiente, será el turno del teatro, con “El barbero de Picasso”, una obra con Pepe Viyuela, Antonio Molero, Mar Calvo y Juan Carlos Talavera, también a las 20 horas, y que será la antesala del espectáculo de Sara Baras del 8 de octubre. También la música estará presente el 10 con “Ara ve el bo!”, a cargo del ilicitano Vicente Pomares, mientras que el 16 llegará la banda Revolver con “LA 03010 Tour”, y un día después, el 11 de octubre, será el momento de José María Pou, que presentará “Gigante”. El mes de octubre se cerrará con el espectáculo de humor “La persona no descansa”, de Eugeni Alemany, el día 18; e “Inspiración infinita”, de la mano de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche (OSCE), el 24 de octubre.

Pepe Viyuela, en otra obra, en "Guitón Onofre (El pícaro perdido)". / INFORMACIÓN

Noviembre

La programación de noviembre arrancará el 6 con la obra de teatro “Esencia”, con Juan Echanove y Joaquín Climent. Le seguirá un día después la ópera, con “Madame Butterfly”, de Puccini, a cargo de Cía. LGAM y Orquesta Nacional de Moldavia. El humor regresará a la sala ilicitana el 12 de noviembre con Dani Fez y “Estamos cucú de la cabeza”, y un día después volverá a Elche la actriz ilicitana Diana Palazón junto a Olivia Molina, Fernando Andina y Sergio Mur, con “Locuras paralelas”· Asimismo, habrá espacio para la magia los días 14 y 15 de noviembre con El Mago Invisible y “Nada es lo que parece”, mientras que los días 20 y 21 la música será la protagonista con “El mejor homenaje a Sabina”, de Malas Compañías; y “Música Night of Techno”. Noviembre llegará a su fin con la comedia “Maléfiga”, con la también ilicitana Elisa Lledó, el 26; el prestigioso pianista británico James Rhodes que presenta su nuevo trabajo, “Manía”, el 27; y Julio Iglesias Jr, con “Julio Iglesias Experience”, en homenaje al repertorio de su padre, el 28.

La ilicitana Diana Palazón, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Diciembre

En cuanto a diciembre, comenzará con la comedia “Bestseller. La obra que Lorca nunca escribió”, con Nacho Guerreros, Ana Arias, Rebeca Sala y Andrea Alvarado el 4 de diciembre. El día 11 llegará la gala internacional de ballet Stars Gala, con estrellas de ballet internacional, y el 12 se subirá a las tablas otro ilicitano, el músico Miguel Campello, con su gira “25 años de canciones y volteretas”. Finalmente, el 13 de diciembre será el turno de la zarzuela “Luisa Fernanda”, con la Coral Ilicitana, y el año se clausurará el día 18 con la obra “Pijama para seis”, con Gabino Diego, Isabel Gaudi, Amaia Vargas, Sabrina Praga y Jesús Cisneros.

Josep Maria Pou, en una imagen reciente. / Jordi Otix

Enero

Como ya es tradición, el 1 de enero, día de Año Nuevo, la OSCE, a las 19 horas, interpretará “La primera gran noche del año”, y el día 2 habrá teatro musical familiar con “La Reina del Hielo: La Aventura de las Estaciones”, de CTME ; mientras que el 3 habrá magia familiar con “Maestros de la magia”, con Jammes Garibo; y el 4 será el momento del teatro familiar con “Rudolph, el musical”, en el marco del ciclo Escena Familiar en Reyes. Ya finalizadas las Navidades, el 9 de enero, regresa la música con “Brothers in Band. The Very Best of Dire Straits”. Ya en el tramo final del mes se retomará la actividad, de forma que el 22 se programa la comedia “Canadá”, con Santiago Molero, de Producciones 099; y el 29 otra comedia, “53 domingos, de Cesc Gay”, con Julián López, Pepa Charro, Xavi Mira y Candela Serrat. La programación se cierra el 30 de enero con teatro musical, con “Cómo se escribe un bolero, el musical”; y el 31 con “El Cascanueces, de Viktor Ishchuk”, con el Ballet de Kiev.

Balance

La concejala de Cultura, Irene Ruiz, durante la presentación de la programación junto al programador cultural de la sala, Julián Sáez, puso el foco en que “estamos muy satisfechos y muy contentos de felicitar al Gran Teatro y a todo su personal, que durante estas tres décadas ha trabajado de forma incansable para que sea lo que a día de hoy es”. Además, Ruiz destacó los buenos datos con los que la sala, situada en pleno centro de Elche, cerró el primer semestre del año. “Hemos tenido más de 26.000 asistentes y prácticamente todos los espectáculos, un 80% de ellos, han contado con llenos absolutos, con una cifras que nos animan a seguir trabajando por la calidad artística de estas programaciones”, afirmó la responsable municipal de Cultura.