Conoce cómo serán las nuevas camas para pacientes del Hospital General de Elche

El Hospital General Universitario de Elche afrontará durante los próximos cuatro años una de las mayores renovaciones de equipamiento de hospitalización de su historia reciente. El centro incorporará de forma progresiva 400 nuevas camas eléctricas hasta 2029, una actuación que permitirá sustituir alrededor del 73 % de las camas de hospitalización actualmente disponibles y que supondrá una inversión global de 1,12 millones de euros.

La medida forma parte de la estrategia de modernización impulsada por el Departamento de Salud Elche-Hospital General y busca mejorar tanto la atención a los pacientes como las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, sin que el proceso afecte al funcionamiento habitual del hospital ni a la actividad asistencial.

Renovación escalonada sin alterar la asistencia

La adquisición se realizará de forma gradual mediante la incorporación de 100 camas anuales hasta completar las 400 previstas en el año 2029. Esta planificación permitirá retirar progresivamente el equipamiento actual y sustituirlo por nuevas unidades sin necesidad de interrumpir servicios ni reorganizar la actividad hospitalaria.

Un técnico explicaba este jueves el funcionamiento de una de las nuevas camas a trabajadores del Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

El gerente del Departamento de Salud Elche-Hospital General, Andrés Navarro, destacó la relevancia de la actuación para el futuro inmediato del centro sanitario. Según explicó, se trata de “una mejora muy importante para nuestros pacientes y profesionales, ya que permitirá renovar cerca de tres cuartas partes de las camas de hospitalización del centro con equipamiento más moderno, seguro y adaptado a las necesidades asistenciales actuales".

La renovación afecta a uno de los elementos más utilizados dentro del hospital. Las camas constituyen una herramienta fundamental para la atención diaria de miles de pacientes y su actualización permitirá incorporar sistemas tecnológicos y funcionales que hasta ahora no estaban disponibles en gran parte de las unidades.

Las nuevas camas eléctricas han sido diseñadas para ofrecer mayores prestaciones tanto desde el punto de vista asistencial como de la seguridad. Entre sus características destacan las barandillas partidas, los mandos integrados para los pacientes, controles específicos para enfermería, sistemas de frenado centralizado y diferentes posiciones adaptadas a situaciones de emergencia.

Más seguridad, movilidad y confort

El nuevo equipamiento incorporará además funciones orientadas a reducir riesgos y mejorar la comodidad durante la estancia hospitalaria. Entre ellas figuran mecanismos para prevenir caídas, facilitar la movilidad de los pacientes y simplificar los cuidados diarios que realizan los profesionales.

El Hospital General de Elche ya ha recibido el primer lote de camas / INFORMACIÓN

Las camas dispondrán de posiciones específicas para situaciones críticas, incluyendo protocolos de reanimación cardiopulmonar y atención a pacientes en estado de shock. También contarán con luz nocturna integrada, sistemas de extensión para adaptar la longitud de la cama y función sillón para favorecer determinadas posiciones terapéuticas.

Cada unidad irá equipada además con un colchón viscoelástico de altas prestaciones, destinado a mejorar el descanso y reducir riesgos asociados a largas estancias hospitalarias, así como con un soporte para sueros regulable en altura.

Desde la dirección del centro se considera que esta renovación contribuirá a elevar los estándares de calidad asistencial y a facilitar el trabajo diario de médicos, enfermeras, auxiliares y resto de profesionales que desarrollan su actividad en las plantas de hospitalización.

La inversión anunciada se enmarca dentro de un programa más amplio de actualización de infraestructuras y equipamientos que el hospital viene desarrollando para adaptarse a las nuevas necesidades asistenciales y al crecimiento de la población atendida.

Un hospital inmerso en una transformación integral

La sustitución de las camas es solo una de las actuaciones previstas dentro del proceso de modernización del Hospital General Universitario de Elche. El centro afrontará durante los próximos años una profunda transformación que incluirá nuevas infraestructuras y la renovación de áreas estratégicas.

Entre los proyectos más relevantes destaca la construcción de un nuevo edificio asistencial, una actuación que contará con una inversión cercana a los 33 millones de euros. Esta ampliación permitirá incrementar la capacidad del hospital, aumentar el número de quirófanos disponibles, reforzar los recursos destinados a salud mental y ampliar las plazas de hospitalización.

El plan contempla igualmente la reforma integral y ampliación del bloque quirúrgico, una de las áreas con mayor actividad del complejo sanitario. También está prevista la modernización de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), la renovación completa del Servicio de Farmacia Hospitalaria y mejoras en el área de partos.

A estas actuaciones se sumará la creación de una nueva unidad de hospitalización destinada específicamente a pacientes de alta complejidad quirúrgica, con el objetivo de responder a las necesidades de una asistencia cada vez más especializada.

La dirección del departamento sanitario enmarca todas estas iniciativas dentro de una misma estrategia de mejora continua. En palabras de Andrés Navarro, "todas estas actuaciones responden a una misma estrategia de mejora continua de las infraestructuras y los recursos asistenciales del departamento. Nuestro objetivo es seguir ofreciendo una atención sanitaria de máxima calidad, con espacios más modernos, equipamientos actualizados y las mejores condiciones posibles tanto para pacientes como para profesionales".