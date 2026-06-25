Sorteos
La Primitiva deja un segundo premio en Elche: este es el dinero que se lleva el acertante
El segundo premio del sorteo ha dejado varios acertantes en España, uno de ellos en la provincia de Alicante
La provincia de Alicante vuelve a estar entre las agraciadas en La Primitiva. El sorteo celebrado este jueves 25 de junio de 2026 ha dejado un segundo premio con parada en Elche, dentro de un reparto amplio por toda España.
La combinación ganadora en esta categoría, de 5 aciertos más complementario, está premiada con 21.416,02 euros para cada acertante.
Un premio validado en Elche
Uno de los boletos premiados ha sido validado en Elche, concretamente en la administración nº26 (La Cordobesa), situada en la calle Jaime Gómez Orts, 16. La provincia de Alicante vuelve así a estar presente entre las localidades agraciadas en los sorteos nacionales.
Además de Elche, el segundo premio también ha sido registrado en otras localidades como Pamplona, Gijón, Fuengirola, Saldaña, Sevilla, Talavera de la Reina, Almussafes y Valencia, entre otras.
Primer premio en Cartagena
El primer premio del sorteo ha recaído en la combinación de 6 aciertos, con un boleto validado en Cartagena (Murcia), concretamente en la avenida de Colón, 145. El acertante ha ganado 1.188.589 euros.
Combinación ganadora
La combinación ganadora ha estado formada por los números 03, 10, 15, 33, 37 y 40, con el complementario 23 y el reintegro 5. En el sorteo del Joker, el número agraciado ha sido el 6 791 479, premiado con un millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
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