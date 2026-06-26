El bipartito activa las expropiaciones para la segunda fase de la Ronda Sur en Elche

Los últimos plazos que se manejaban para el inicio de las obras sobre el terreno para acabar con la segunda fase de la anhelada Ronda Sur apuntaban al segundo semestre de 2027, una vez pasadas las elecciones del 23 de mayo. Entre otras cosas, porque la firma del contrato para la redacción de los proyectos básico y de construcción del segundo tramo de la circunvalación entre la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación y la UTE WSP Spain-Apia SAU-Urbanistas Ingenieros SA fue el pasado 10 de febrero, y se estableció un plazo de ejecución de 15 meses. Eso, a efectos prácticos, implicaría que, si no se agilizan los tiempos, y tampoco hay retrasos, nos iríamos a mediados de mayo de 2027, a solo unos días de las próximas elecciones. Con ello, la licitación y, por consiguiente, el inicio de los trabajos no llegarían como muy pronto hasta el segundo semestre de 2027, una vez ya pasada la cita con las urnas. Sin embargo, parece que el alcalde, Pablo Ruz, consciente de lo que se juega, ha decidido pisar el acelerador. Hasta el extremo de que el pasado 4 de junio no sólo anunció que es posible que se puedan adjudicar los trabajos antes de fin de año. Ahora su equipo también ha activado los trámites para las expropiaciones, que es la parte que recae en la Administración local.

Vista aérea del final de la Ronda Sur, que enlazará con la de Carrús. / Áxel Álvarez

Dos anuncios

El regidor ilicitano ya anunció a finales de mayo, en el Foro Elche, promovido por Prensa Ibérica e INFORMACIÓN junto a Aigües d’Elx, Suma, Grupo ASV, UTE Elche y Grupo Hozono Global, que estaba previsto iniciar en julio el proceso de expropiaciones necesario para completar la Ronda Sur, aunque al final ha sido un poco antes. Sólo unos días después, en el marco de la comparecencia para valorar las inversiones previstas por el Consell para la ciudad en sus presupuestos, Ruz hasta indicaba que las cuentas autonómicas recogían 1,1 millones de euros para la segunda fase de la Ronda Sur, algo que justificó en el hecho de que se aspira a que la redacción de los proyectos pueda estar antes de lo previsto y que, por tanto, las obras podrían salir a licitación en lo que queda de año.

Ahora, fiel al anuncio de finales de mayo, y en un claro propósito de hacer buena esa aspiración de que la ejecución pueda arrancar cuanto antes, y, sobre todo, antes de las elecciones, la junta de gobierno local aprobó este viernes someter a información pública el proyecto de expropiación de terrenos destinados a dotaciones públicas para la conclusión de la segunda fase de la Ronda Sur. Es más, para expropiaciones de terrenos para la segunda fase de la Ronda Sur se contemplan 2 millones de euros este año, con cargo al préstamo que ha salido a licitación.

La rotonda que debe servir de enlace entre la primera fase de la Ronda Sur y el segundo tramo del vial. / Áxel Álvarez

Dos fases

El concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, manifestó que, “independientemente de las acciones que está haciendo la conselleria, desde el Ayuntamiento y desde el Urbanismo hemos estado trabajando con el fin de redactar, y ya está redactado, el proyecto de expropiación”. Al respecto, señaló que se trata de la fase uno del proyecto, que se apoya en el plan inicial que planteó en su día el Gobierno central, a expensas de los cambios que se han introducido, y que vendrán marcados por los proyectos que se están elaborando en estos momentos. No obstante, lo que se quiere es ir avanzando, e incorporar después esas modificaciones. De ahí que, de momento, no se atreviera a hilar más fino con las cantidades, que en su día se situaron en 7,8 millones que debería asumir el Ayuntamiento, al margen de que se continúe reivindicando al Ministerio de Transportes que sea el Gobierno central el que cubra lo que cuestan los terrenos.

Un mes por delante

Las personas interesadas tendrán ahora un mes para poder formular las observaciones y reclamaciones convenientes a este proyecto de expropiación de terrenos, en el tramo que va de la CV-851 a la N-340. De lo que se trata, en palabras del concejal, es de describir e identificar los bienes y derechos que es necesario expropiar, y establecer los criterios razonados de valoración y fijación del justiprecio individualizado de todos los bienes y derechos conforme a la legislación aplicable. “Trascurrido este plazo, y resueltas ya las alegaciones, se aprobará este expediente de expropiación y se procederá a la ocupación previo pago de un depósito de los importes que hayan sido fijados y se pondrán a disposición de la conselleria”, manifestó.

Carlos Mazón y Pablo Ruz, durante la firma del convenio de la Ronda Sur en mayo de 2024 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche. / Áxel Álvarez

Desde 2021

Los proyectos que está elaborando ahora la UTE son los que acabarán marcando los importes definitivos y, en cualquier caso, se basan en la modificación de los que ya redactó el Ministerio de Fomento en 2021 y que, posteriormente, en 2023, fueron actualizados, que es, por ahora, lo que ha tenido en cuenta Urbanismo para las expropiaciones. No obstante, esos planes que se están redactando deben seguir las directrices técnicas de la Dirección General de Infraestructuras y Proyectos Urbanos, y se deben tener en cuenta algunas de las cuestiones que se han incorporado en este mandato, como el acceso al Hospital del Vinalopó desde la Ronda Sur, a través de una rotonda, como se anunció en el verano de 2024, para lo que es necesario un cambio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que, según los pliegos, se está tramitando.

El conseller, en su visita al Ayuntamiento de Elche en julio de 2024, cuando se anunció la rotonda junto al Vinalopó. / INFORMACIÓN

Trama urbana

Asimismo, se apuntaba en los pliegos a la necesidad de “intensificar” la inclusión de la Ronda Sur en la trama urbana de Elche, “incorporando los elementos propios de las avenidas, tales como bordillos, aceras, ajardinamientos, carriles ciclistas, drenaje habilitado mediante interceptores e imbornales conducidos a colectores preferentemente subterráneos, conectados al alcantarillado municipal, así como vías urbanas de servicio cuando fueren necesarias”, según se especificaba.

Algo más de tres kilómetros

Las obras se desarrollan a lo largo de un trazado de 3.180 metros, que van desde la rotonda de la carretera del León hasta la conexión con la Ronda de Carrús. Para ello, se establecen dos carriles por dirección, como en el primer tramo, y, en principio, se contemplan cinco intersecciones que se resolverían a través de glorietas, “sean a nivel o a distinto nivel, dando homogeneidad con el resto de circunvalación en servicio”, se puntualizaba en los pliegos, con la rotonda de acceso al Hospital del Vinalopó. También se determina la ejecución de la red de carril bici a lo largo de toda la segunda fase de la Ronda Sur de Elche.