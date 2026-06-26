La Carretillà de Elche abre el plazo para formar nuevos lanzadores

Los preparativos de La Carretillà 2026 ya están en marcha. El Ayuntamiento de Elche, a través de la Concejalía de Festejos, y la Asociación de Carretilleros de Elche han presentado este viernes una nueva edición de uno de los actos más singulares y esperados de las Fiestas de Agosto, que volverá a llenar de luz, pólvora y color la madrugada del 13 al 14 de agosto. La tradicional fiesta de carretillas se celebrará entre las 0.15 y las 2.30 horas en el recinto acotado del aparcamiento del Hort del Monjo, mientras que durante el mes de julio arrancará la formación obligatoria para todas aquellas personas que quieran participar.

Las carretillas vuelan en la noche ilicitana / Pilar Cortés / PILAR CORTÉS

Cursos obligatorios para participar

Como viene ocurriendo en las últimas ediciones, todas las personas que deseen acceder al recinto como carretilleros deberán superar previamente el curso obligatorio organizado por la Asociación de Carretilleros. La formación se impartirá los días 4, 11 y 25 de julio, a partir de las 10 horas, en el Centro Social Francesc Cantó.

Las sesiones tendrán una duración aproximada de dos horas y estarán centradas en el manejo seguro de la pólvora, un requisito imprescindible para poder participar posteriormente en La Carretillà.

La concejala de Festejos, Inma Mora, animó tanto a ilicitanos como a visitantes a disfrutar de "uno de los eventos pirotécnicos más especiales de nuestras fiestas, lleno de luz, color y pólvora". Además, agradeció a la Asociación de Carretilleros "el trabajo que realiza para mantener viva esta tradición con todas las garantías de seguridad", destacando la colaboración existente entre ambas entidades para preservar uno de los actos más característicos del calendario festivo ilicitano.

Cartel de La carretillà de 2026 / INFORMACIÓN

Una tradición consolidada

Por su parte, el presidente de la Asociación de Carretilleros de Elche, Jaime Sánchez, puso en valor el trabajo desarrollado durante los últimos años para garantizar que esta celebración continúe creciendo sin perder su esencia. En este sentido, aseguró que "gracias al trabajo conjunto con el Ayuntamiento hemos conseguido consolidar una fiesta segura en un espacio acotado, manteniendo viva una tradición muy ilicitana".

Sánchez aprovechó además la presentación para animar a la ciudadanía a inscribirse en los cursos previstos durante julio y participar en la fiesta "con todas las garantías", recordando que la formación constituye un elemento fundamental para minimizar riesgos durante el uso del material pirotécnico.

La Carretillà volverá a desarrollarse, una vez más, en un recinto cerrado y controlado, diseñado específicamente para compatibilizar la tradición festiva con las máximas condiciones de seguridad tanto para los participantes como para el público asistente.

Un cartel inspirado en la luz y el color

Durante el acto también se dio a conocer el cartel anunciador de esta edición, realizado por el artista ilicitano Antonio Ródenas. El autor explicó que con su obra ha querido representar "la exposición de color y luz que supone cada año La Carretillà y rendir homenaje a una tradición que merece seguir conservándose". La imagen servirá para promocionar una celebración que, edición tras edición, reúne a numerosos aficionados a la pólvora y constituye uno de los actos más característicos de las Fiestas de Agosto de Elche.

Con la presentación del cartel y la apertura del calendario de formación, la ciudad inicia ya la cuenta atrás para una nueva edición de La Carretillà, una cita que volverá a convertir el entorno del Hort del Monjo en el gran escenario de una de las tradiciones pirotécnicas más arraigadas del municipio, donde la participación responsable y la formación previa seguirán siendo las principales herramientas para garantizar el desarrollo seguro del evento.