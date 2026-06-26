Compromís acusa a Ruz de borrar al colectivo LGTBIAQ+ de Elche

Compromís ha elevado el tono de sus críticas contra el equipo de gobierno de Pablo Ruz y Vox al acusarlo de impulsar un "borrado institucional" del colectivo LGTBIAQ+ durante la presente legislatura. La formación considera que el Ayuntamiento de Elche ha reducido su compromiso con las políticas de diversidad mediante recortes presupuestarios, el rechazo a iniciativas presentadas por la oposición y la ausencia de medidas específicas de apoyo. Además, ha aprovechado la proximidad del Día Internacional del Orgullo para animar a la ciudadanía a participar en la concentración convocada para el próximo 28 de junio, reivindicando un Orgullo "político y combativo" frente a lo que define como "la internacional del odio".

La portavoz del grupo municipal de Compromís, Esther Díez, aseguró este viernes que el alcalde y su socio de gobierno "quieren devolver a las personas LGTBIAQ+ al armario" y criticó lo que considera un retroceso en el reconocimiento institucional del colectivo en Elche.

Representantes de Compromís con su pancarta y el lema "Els traurem els colors" / INFORMACIÓN

Críticas al gobierno municipal

Díez condenó "la voluntad de Pablo Ruz y Vox por querer devolver a las personas LGTBIAQ+ al armario ante el borrado institucional que han hecho de ellas en esta legislatura, a lo que se suma el recorte en materia de derechos y la falta de políticas de diversidad impulsadas por el Ayuntamiento". Asimismo, recordó que el alcalde prometió al inicio del mandato gobernar "para todos los ilicitanos e ilicitanas", algo que, a juicio de la portavoz, "ahora demuestra ser una auténtica farsa".

La dirigente de Compromís sostuvo que durante estos tres años el equipo de gobierno ha reducido las partidas destinadas a políticas de diversidad y ha rechazado las diferentes iniciativas presentadas por su formación en esta materia.

En este sentido, afirmó que el ejecutivo local "ha recortado en las partidas de apoyo a la diversidad, ha votado en contra de las mociones que hemos presentado en materia de diversidad a lo largo de estos tres años, ha sido incapaz de condenar los discursos tránsfobos de la señora Rodil y ha vetado incluso una gala solidaria en apoyo a las infancias trans, entre otras de sus acciones políticas contra el colectivo LGTBIAQ+", lamentó Díez.

Paralelismo con la Generalitat

La portavoz municipal vinculó además la actuación del Ayuntamiento con las políticas desarrolladas por el Consell de PP y Vox en la Generalitat Valenciana. Según denunció, "esta postura LGTBI-fóbica del señor Ruz en el Ayuntamiento coincide muy bien con la del gobierno de PP y Vox en la Generalitat, cuya agenda se ha visto marcada por la eliminación de la comisión LGBTIAQ+ en Les Corts, la legalización de las terapias de conversión en centros educativos concertados, la censura de la cultura LGTBIAQ+ en espacios públicos y municipales, el cierre del servicio ORIENTA en Alicante, el desmantelamiento de la Ley Trans Valenciana o la desaparición de las políticas de diversidad en el borrador de los presupuestos autonómicos para 2026".

A juicio de Compromís, estas actuaciones forman parte de una misma línea política que, según afirmó Díez, supone un retroceso en la protección de los derechos del colectivo. Por ello, la portavoz defendió que "como formación democrática, nuestra responsabilidad es seguir señalando y denunciando estas acciones políticas de Pablo Ruz y Vox, que vemos cómo indudablemente atentan contra la vida, la libertad y los derechos de las personas LGTBIAQ+".

Inicio de la marcha de 2025, en las inmediaciones de la plaza de las Chimeneas en Elche / INFORMACIÓN

Llamamiento a la movilización

Compromís recordó además que la pasada semana presentó una moción para garantizar el acceso a la sanidad pública valenciana de las personas trans, al considerar que sus derechos sanitarios "están viéndose gravemente vulnerados desde que gobiernan las derechas en la Generalitat". Junto a esa iniciativa institucional, la formación quiso hacer un llamamiento a la participación ciudadana en la concentración convocada con motivo del Día Internacional del Orgullo, que tendrá lugar este próximo 28 de junio. Díez recordó, además, que en Elche la celebración oficial de esta jornada volverá a desarrollarse en el mes de septiembre.

La portavoz insistió en la necesidad de recuperar "el municipio diverso y plural que verdaderamente somos y que algunos, con sus políticas carcas y retrógradas, se empeñan en hacer desaparecer". En su opinión, Elche debe seguir siendo "un municipio donde todas las personas sean visibles y vean reconocidos sus derechos" y defendió la importancia de mantener la presencia del colectivo en el espacio público junto a las entidades sociales que trabajan en la defensa de los derechos humanos.

Para Compromís, la reivindicación del Orgullo continúa siendo necesaria porque, según concluyó Esther Díez, "la defensa de los derechos LGTBIAQ+ no se limita hoy a su reconocimiento formal, también implica resistir y combatir los movimientos más reaccionarios que ahora vuelven a abrirse paso en nuestra sociedad".