Elche… Envidia sana: 300 días de sol, palmeras infinitas y planes para presumir
El Palmeral más grande de Europa, Patrimonios de la Humanidad y 9 kilómetros de playas para presumir de viaje
Pasear por su Palmeral o sobrevolarlo en globo, conocer los trabajos de los palmereros y la artesanía de la palma blanca, recorrer el centro histórico y su oferta cultural de forma divertida o saborear la gastronomía tradicional del Camp d´Elx mientas que te adentras en sus parques naturales, un verdadero paraíso para las aves, son algunas de las experiencias que puedes disfrutar en el oasis mediterráneo.
Una ciudad con tres Patrimonios de la Humanidad… Imagina recorrer el Palmeral que emocionó a la UNESCO y no subir una decena de historias. Además, es para momentos como el Misteri d´Elx para lo que se inventó el zoom en los móviles, y te van a faltar gigas para contar todo lo que puedes descubrir en el Museo Escolar de Puçol.
Elche cuenta también con nueve kilómetros de playas de arena fina y dorada donde descansar, disfrutar del sol y descubrir todo lo que el mar te puede ofrecer, realizar todo tipo de actividades acuáticas o explorar los espectaculares fondos marinos de la costa ilicitana. Y es que, estaría feo bañarse en unas playas como estas y que no se entere hasta el vecino del quinto.
Mucho más que playa.
La ciudad de la Dama tiene muchos encantos que desvelar y muchos motivos para visitarla. No puedes dejar pasar este verano sin visitar la ciudad y su propuesta de actividades para disfrutar unos días en familia, en pareja o con amigos. 300 días de sol al año con sus 300 atardeceres desde montañas, humedales, dunas y playas para publicar la foto de las fotos.
El portal www.visitelche.com nos ofrece la mejor forma de descubrir la ciudad de las palmeras y seguro que muchas de estas experiencias combinadas con una amplia oferta gastronómica y los mejores hoteles no nos dejarán indiferentes. Y es que, no puedes comerte un arroz con costra y no hacérselo saber al grupo “gym”.
Bienvenidos al lugar de los 300 días de sol al año y los 22 grados en noviembre. A la ciudad que le gusta a la UNESCO y al palmeral más grande de Europa. Y es que, la verdad, es imposible venir a Elche y no compartirlo. Elche… Envidia sana.
Con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana…
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