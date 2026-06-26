Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo VenezuelaDeclaraciones pirotécnico PalmeraComparativa PalmeraCarteles Pablo RuzSánchez cuestión de confianzaDirecto Hogueras
instagramlinkedin

Elche… Envidia sana: 300 días de sol, palmeras infinitas y planes para presumir

El Palmeral más grande de Europa, Patrimonios de la Humanidad y 9 kilómetros de playas para presumir de viaje

Elche, donde el Palmeral, el sol y el Mediterráneo se combinan para crear un viaje imposible de no compartir.

Elche, donde el Palmeral, el sol y el Mediterráneo se combinan para crear un viaje imposible de no compartir. / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. E.

Pasear por su Palmeral o sobrevolarlo en globo, conocer los trabajos de los palmereros y la artesanía de la palma blanca, recorrer el centro histórico y su oferta cultural de forma divertida o saborear la gastronomía tradicional del Camp d´Elx mientas que te adentras en sus parques naturales, un verdadero paraíso para las aves, son algunas de las experiencias que puedes disfrutar en el oasis mediterráneo.

Una ciudad con tres Patrimonios de la Humanidad… Imagina recorrer el Palmeral que emocionó a la UNESCO y no subir una decena de historias. Además, es para momentos como el Misteri d´Elx para lo que se inventó el zoom en los móviles, y te van a faltar gigas para contar todo lo que puedes descubrir en el Museo Escolar de Puçol.

Elche cuenta también con nueve kilómetros de playas de arena fina y dorada donde descansar, disfrutar del sol y descubrir todo lo que el mar te puede ofrecer, realizar todo tipo de actividades acuáticas o explorar los espectaculares fondos marinos de la costa ilicitana. Y es que, estaría feo bañarse en unas playas como estas y que no se entere hasta el vecino del quinto.

Mucho más que playa.

La ciudad de la Dama tiene muchos encantos que desvelar y muchos motivos para visitarla. No puedes dejar pasar este verano sin visitar la ciudad y su propuesta de actividades para disfrutar unos días en familia, en pareja o con amigos. 300 días de sol al año con sus 300 atardeceres desde montañas, humedales, dunas y playas para publicar la foto de las fotos.

El portal www.visitelche.com nos ofrece la mejor forma de descubrir la ciudad de las palmeras y seguro que muchas de estas experiencias combinadas con una amplia oferta gastronómica y los mejores hoteles no nos dejarán indiferentes. Y es que, no puedes comerte un arroz con costra y no hacérselo saber al grupo “gym”.

Bienvenidos al lugar de los 300 días de sol al año y los 22 grados en noviembre. A la ciudad que le gusta a la UNESCO y al palmeral más grande de Europa. Y es que, la verdad, es imposible venir a Elche y no compartirlo. Elche… Envidia sana.

Con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El reto viral más guarro obliga ya a aplazar la apertura de una piscina pública en Elche por heces cuando aún no ha empezado la temporada
  2. Manuel Roche, nuevo alcalde de la pedanía de Elche de Arenales del Sol
  3. Sin chiringuitos en las playas de Elche en pleno verano
  4. El fuego sorprende a un conductor y calcina su vehículo en minutos en Elche
  5. Manuel Ramos: 'Las niñas deberían participar en el Misteri d’Elx porque hay que anteponer la igualdad y la Constitución a las tradiciones
  6. Jayton se despide de Carrús: así se llamará el nuevo centro sociocultural en homenaje a un músico de Elche
  7. Detenido tras huir después de un atropello grave en Elche: paró, pero para colocar una rejilla desprendida del furgón
  8. Antifraude descarta corrupción o irregularidades en el uso del ahorro de 32,8 millones del Ayuntamiento de Elche para gastos generales

Elche… Envidia sana: 300 días de sol, palmeras infinitas y planes para presumir

Elche… Envidia sana: 300 días de sol, palmeras infinitas y planes para presumir

La Primitiva deja un segundo premio en Elche: este es el dinero que se lleva el acertante

La Primitiva deja un segundo premio en Elche: este es el dinero que se lleva el acertante

Los carteles contra Pablo Ruz en Elche suben el tono: del “¿Aurora sabe lo tuyo?” a “tus cojones no decidirán...”

Los carteles contra Pablo Ruz en Elche suben el tono: del “¿Aurora sabe lo tuyo?” a “tus cojones no decidirán...”

La identidad

La identidad

Conoce cómo serán las nuevas camas para pacientes del Hospital General de Elche

Patronal y sindicatos del calzado sellan una paz laboral que desconvoca la huelga

Patronal y sindicatos del calzado sellan una paz laboral que desconvoca la huelga

Adiós con el corazón lleno de orgullo por representar a Elche

Adiós con el corazón lleno de orgullo por representar a Elche

Ecologistas reclaman a la Generalitat vaciar el embalse de Poniente por la invasión de carpas en El Hondo de Elche

Ecologistas reclaman a la Generalitat vaciar el embalse de Poniente por la invasión de carpas en El Hondo de Elche
Tracking Pixel Contents