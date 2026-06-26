Elche reivindica los derechos LGTBIQA+ con la bandera arcoíris

El Ayuntamiento de Elche conmemoraba este viernes el Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+, que se celebra el próximo 28 de junio, con un acto institucional en el que reafirmaba su compromiso con la defensa de los derechos, libertades e igualdad del colectivo. La jornada incluía el despliegue de la bandera arcoíris en distintos puntos de la ciudad y la lectura del manifiesto elaborado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Despliegue de la bandera y lectura del manifiesto

Los actos comenzaban con la colocación de la bandera arcoíris en el balcón lateral de la fachada del Ayuntamiento y también en la rotonda de la Ciudad Deportiva, una de las principales entradas a Elche. Posteriormente, el Salón de Plenos acogía la lectura del manifiesto de la FEMP por parte de representantes políticos de la corporación municipal. Durante el acto institucional se ponía el acento en la necesidad de "seguir defendiendo la igualdad real y efectiva" y de "fortalecer una convivencia democrática basada en el respeto, la libertad y la dignidad".

El manifiesto también servía para reiterar el compromiso de las administraciones locales con la creación de espacios seguros, así como con la prevención de cualquier forma de discriminación, con el objetivo de que los municipios sean lugares donde todas las personas puedan convivir en igualdad de condiciones.

El Ayuntamiento celebra un acto institucional con la lectura del manifiesto de la FEMP para reafirmar su compromiso con la igualdad y la libertad / INFORMACIÓN

Compromiso con la convivencia

La concejala de Acción Social, Celia Lastra, subrayaba que este tipo de actos continúan siendo necesarios mientras existan personas que no puedan ejercer plenamente sus derechos. En este sentido, señalaba que "este acto sigue y seguirá siendo necesario mientras haya personas que no puedan vivir con plena libertad y respeto". La edil también trasladó un mensaje de apoyo al colectivo y defendió la importancia de continuar impulsando políticas que favorezcan una sociedad más inclusiva.

Una sociedad basada en el respeto

Lastra destacaba la necesidad de seguir promoviendo "una convivencia basada en la tolerancia y el respeto", al tiempo que expresaba el respaldo del Ayuntamiento a todas las personas del colectivo LGTBIQA+. Además, trasladaba un mensaje de apoyo "para que todas las personas se sientan seguras y puedan desarrollar su proyecto de vida en libertad".

Con este acto institucional, el Ayuntamiento de Elche volvía a mostrar su adhesión a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+, reivindicando la importancia de continuar avanzando hacia una sociedad más justa, respetuosa e igualitaria, en la que la diversidad forme parte de la convivencia cotidiana y todas las personas puedan ejercer sus derechos en libertad.