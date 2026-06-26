El final de las obras de regeneración del barrio Porfirio Pascual de Elche apunta ahora a abril de 2028

Una junta de gobierno intensa y extensa, lejos de lo que suele ser habitual y, además, con un menú completo en materia de Urbanismo. Ya no sólo por el proyecto de expropiación de terrenos para la segunda fase de la Ronda Sur. También por el plácet a licencias varias, a lo que se sumaron varios expedientes en materia de Contratación. Ahora bien, por encima de todo destacó la aprobación de la adenda al Acuerdo número 11 de la Comisión Bilateral de febrero de 2023, relativo al entorno residencial de rehabilitación programada del barrio Porfirio Pascual. Un cambio que, en la práctica, permitirá ampliar los plazos para las obras hasta abril de 2028.

Las obras en el barrio Porfirio Pascual, en una imagen reciente. / Matías Segarra

Real Decreto

La portavoz de la junta de gobierno, Inma Mora, explicó que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de abril el Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con la finalidad de flexibilizar los plazos de ejecución y justificación de las ayudas vinculadas a la rehabilitación residencial y la vivienda social. Así las cosas, el consejo de administración de la empresa municipal Pimesa acordó tramitar la prórroga excepcional de las fechas establecidas para la ejecución y justificación de las actuaciones. Así, se optó por prorrogar excepcionalmente el tiempo para la ejecución de las actuaciones de mejora y rehabilitación de edificios hasta el 30 de abril de 2028 y, en consecuencia, ampliar el plazo para la justificación de los trabajos hasta el 30 de octubre de 2028.

El baile de plazos

El contrato con la UTE Rehabilitación Porfirio Pascual, integrada por FCC Construcción y Obras y Servicios P. Selva, se firmó el 7 de febrero del año pasado, con un plazo máximo de ejecución de las obras de 18 meses, a contar desde el 25 de febrero de 2025. Ahora bien, para no perder las ayudas de los Fondos Next Generation de la UE, los trabajos tenían que estar acabados este 30 de junio de este año, plazo que se acabó ampliando. No en vano, a finales de febrero se apuntaba a 24 meses, y se situaba el final en el 30 de diciembre de este año, por cambios introducidos en la solución que se le ha dado al ascensor. De ahí que se le fuera a pedir a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad una prórroga hasta final de año, mientras que para la justificación de las actuaciones se solicitaba de plazo hasta el 30 de junio de 2027. De hecho, en el plan de actuación de Pimesa de 2026 se reconocía que, al cierre de 2025, lo que se preveía es que se llegara al 74% de ejecución, aunque, finalmente, se quedaron en el 32%. Una demora bastante considerable que justificaban en los cambios impulsados, sobre todo en los ascensores, aunque ahora la nueva normativa del Gobierno da más aire, con esos dos años de margen que hay por delante.

La casa del Jardín Huerto del Cura, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Licencias

Por otra parte, en la sesión de este viernes la licencia de intervención para las obras de reforma, rehabilitación y cambio de uso de la casa del Jardín Huerto del Cura para convertirla en museo y espacio sociocultural, después de que la comisión de supervisión y control del catálogo de edificios protegibles del Ayuntamiento de Elche, la Junta Gestora del Palmeral y la Conselleria de Cultura hayan dado luz verde al proyecto. Asimismo, se concedió la licencia de obras para el proyecto para construir en Elche 69 viviendas sociales en Los Palmerales, dentro del Plan Vive de la Generalitat, una iniciativa que busca movilizar el suelo público para facilitar el acceso a pisos asequibles, y se adjudicó el contrato de reurbanización y mejora de Porta de la Morera, tras pasar ambos planes a principios de semana por la Junta Gestora del Palmeral.

Tráfico en la rotonda del Aljub. / Áxel Álvarez

Rotonda del Aljub

Asimismo, se modificaron las finalidades de los préstamos firmados para las inversiones del presupuesto 2024 y 2025 para destinar los importes excedentes a otras del ejercicio 2026 y, en concreto, para dedicar 419.893 euros a las obras para descongestionar uno de los puntos más saturados de tráfico en Elche, como la rotonda del Aljub, cuyos trabajos parece que ahora van a empezar en agosto.

Penalidades

También se dio luz verde al inicio del trámite de imposición de penalidades por la demora en la ejecución del contrato de obras de instalación de climatización y ventilación de la escuela infantil municipal Rosa Fernández. En este sentido, Inma Mora comentó que la actuación se adjudicó a la mercantil Indutec Instalaciones y Energía SA por 491.861,58 euros, con un plazo de ejecución de diez semanas, pero, ante los diversos incumplimientos, se ha impuesto el pago de una sanción de alrededor de 20.000 euros. Según Mora, en la actualidad la empresa se encuentra en fase de subsanación de deficiencias y en breve recepcionarán la obra.

Inma Mora, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Convenio con Aspanias

En paralelo, se autorizó el convenio-subvención para la Asociación de Padres y Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual de Elche- Aspanias por 70.000 euros, con el fin de cofinanciar las obras de ampliación de su Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana que ofrece servicio especializado a niños y niñas de entre cero a seis años que presentan dificultades en su desarrollo mediante intervenciones de logopedia, fisioterapia, psicología y otras terapias adaptadas a las necesidades de cada menor.

Emergefest y Premios Literarios Ciutat d’Elx

Además, se aprobaron las condiciones de participación de la II edición del festival de música Emergefest 2026 - Muestra de Bandas Jóvenes Ilicitanas, cuya principal finalidad es dar a conocer y promocionar a los grupos musicales jóvenes de la ciudad de Elche, y que tendrá lugar los días 9 y 10 de agosto, dentro de las fiestas de Elche y contará con la participación de seis bandas cuyos integrantes deberán tener entre 12 y 30 años. Finalmente, recibieron el plácet las bases de la convocatoria de los Premios Literarios Ciutat d’Elx 2026 que constarán de dos modalidades: el Premio de Poesía Festa d’Elx dotado con 3.000 euros y el Premio de Narrativa Antoni Bru, con 7.000 euros.