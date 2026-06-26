Así son los bustos de fundadores de empresas de Elche como Pikolinos, Gioseppo, Paredes y Grupo Soledad

Los rostros de algunos de los empresarios más influyentes de Elche ya tienen su propia escultura. No se trata de una exposición artística ni de un museo, sino de una iniciativa impulsada por el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) con motivo de la Campaña de Sensibilización 2026 de la Fundación Síndrome de Dravet, celebrada este jueves en el campus ilicitano. La entidad ha presentado unos bustos personalizados que servirán como reconocimiento a seis referentes del tejido empresarial y social de la ciudad por su trayectoria y por representar valores como el esfuerzo, el emprendimiento y el compromiso solidario con las familias.

Los creadores de los bustos con IA y 3D para los reconocimientos de la Fundación Síndrome de Dravet del Parque Científico de la UMH de Elche / Áxel Álvarez

Los homenajeados son Joaquín y Salvador Pérez, de Grupo Soledad; el fundador de Gioseppo, José Navarro Pomares; el promotor de Calzados Paredes, José Paredes; el impulsor de Pikolinos, Juan Perán; los promotores de la empresa de repostería Lozano y la concejala del Ayuntamiento de Elche María Bonmatí. Todos ellos recibirán próximamente estas singulares piezas, elaboradas íntegramente en el Laboratorio de Prototipado del Parque Científico.

De una fotografía de Google a un busto en tres dimensiones

Lo llamativo de estos reconocimientos no es únicamente el homenaje, sino también el proceso con el que han sido creados. Los técnicos del Protolab del Parque Científico han recurrido a una combinación de inteligencia artificial, modelado digital e impresión 3D para conseguir reproducciones sorprendentemente realistas. Los responsables del laboratorio explican que el trabajo comenzó con imágenes antiguas localizadas en Internet. "Hemos desarrollado estos bustos que van a ser unos premios para la gala de la Fundación Síndrome de Dravet y los hemos desarrollado basándonos en una imagen obtenida de Google bastante antigua", explican.

Los reconocimientos de la Fundación Dravet y el Parque Científico de la UMH de Elche llevan el título de "Padre Monumento" / Áxel Álvarez

A partir de esa fotografía, el equipo utilizó herramientas de inteligencia artificial para mejorar la calidad de la imagen y obtener una base sobre la que trabajar. Posteriormente, otro software permitió generar el modelo tridimensional, aunque el resultado definitivo requirió un importante trabajo artesanal.

"Luego, cada imagen la hemos pasado mediante un programa de inteligencia artificial para desarrollar estos bustos, los hemos modelado nosotros manualmente y hemos pasado a una fase de impresión 3D", detallan los técnicos. Tras la impresión, cada pieza necesitó un proceso de acabado y postprocesado para alcanzar el aspecto final.

El proceso comenzaba con una fotografía antigua de la protagonista, pero también ha conllevado aplicación de IA e impresión 3D / Áxel Álvarez

Tecnología al servicio de una causa solidaria

La creación de estas esculturas forma parte de la colaboración del Parque Científico con la Fundación Síndrome de Dravet, organizadora de la Campaña de Sensibilización 2026, una iniciativa destinada a visibilizar esta enfermedad rara, favorecer el conocimiento social sobre ella y estrechar la colaboración entre investigadores, empresas, instituciones y asociaciones.

Durante la jornada también se buscó generar un espacio de encuentro entre los diferentes actores del ecosistema científico, empresarial y asociativo de la provincia, poniendo el foco en la importancia de la investigación y del apoyo privado para avanzar en el tratamiento de patologías poco frecuentes.

Los bustos creados para los reconocimientos de la Fundación Síndrome de Dravet del Parque Científico de la UMH de Elche / Áxel Álvarez

El síndrome de Dravet es una enfermedad rara que se manifiesta como una epilepsia catastrófica de la infancia y afecta al cerebro en pleno desarrollo de los niños, provocando graves secuelas neurológicas. La Fundación trabaja para impulsar la investigación, mejorar la calidad de vida de las familias y dar visibilidad a una enfermedad todavía poco conocida. Toda la información puede consultarse en https://dravetfoundation.eu/, mientras que los detalles de la campaña están disponibles en https://dravetfoundation.eu/dia-dravet/.

Un homenaje con sello ilicitano

Los bustos pretenden reconocer la trayectoria empresarial de sus protagonistas, pero también su capacidad para crear proyectos sólidos capaces de generar empleo y sostener a miles de familias. Precisamente esa combinación entre éxito empresarial y compromiso social es el eje sobre el que gira este reconocimiento. De hecho, los reconocimientos tienen en su peana el título de "Padre Monumento" y "Madre Monumento".

Desde el Laboratorio de Prototipado subrayan que la iniciativa también supone una forma de aportar su conocimiento tecnológico a una causa solidaria. "Al final es una acción que hace el laboratorio para el Parque Científico y para poder poner nuestro granito de arena en esta gala en la que se van a reunir los principales empresarios de Elche y se les va a homenajear con este busto", concluyen.

El resultado es una colección de esculturas que une innovación, fabricación digital y solidaridad, convirtiendo la tecnología en un vehículo para reconocer el legado de algunos de los nombres solidarios que han marcado la historia empresarial reciente de Elche mientras contribuyen a dar visibilidad a una enfermedad que sigue necesitando investigación, recursos y apoyo social.