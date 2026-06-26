Graban a un ladrón robando un loro en Torrellano y solicitan ayuda para encontrarlo: se llama Pongo y lleva 18 años con su familia

"Estamos muy preocupados porque forma parte de nuestra familia desde hace años", señala la tutora de un loro que responde a nombre de Pongo que ha sido robado en Torrellano. "Lleva 18 años con nosotros", señala Michelle, su dueña. En estos momentos el hecho está denunciado ante la Policía Nacional según detalla la familia, pero el pájaro no ha aparecido desde su sustracción el pasado 6 de junio a las 18.30 horas y las redes sociales se han puesto a disposición de esta familia viralizando el vídeo en el que se reconoce a dos hombres, uno de ellos el que sustrae al loro de su jaula y otro que espera al primer ladrón tras la puerta.

La dueña del animal también solicita cualquier ayuda que reconozca tanto a las personas que aparecen en el vídeo publicado por Javier Sánchez en Instagram.

Sánchez, conocido activista animal con gran repercusión en redes sociales, ha señalado que "si tienes información, contacta con la Policía Local o con el Seprona de cualquier ciudad".

Los loros, animales de familia

Los loros son animales muy sociales y pueden desarrollar un fuerte apego a su familia, por lo que necesitan vivir en un entorno estable, seguro y con interacción diaria. Como ocurre con la gran mayoría de animales sociales, su bienestar no depende solo de tener alimento y una jaula, sino también de recibir atención, estímulos, compañía y rutinas que les permitan expresar su comportamiento natural. Una revisión científica publicada en la revista Animal Welfare, de Cambridge University Press, recuerda que los loros son especies altamente sociales y que el aislamiento puede estar relacionado con problemas de bienestar, estrés o conductas no deseadas. Por ello, arrancar a un loro de su entorno más seguro y de su familia, máxime cuando lleva años conviviendo en él, puede afectar al animal más de lo que imaginamos.