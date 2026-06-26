Hurtos en la arena y robos en vehículos, principales preocupaciones de la Policía Local de Elche en las playas

Los hurtos sobre la arena y los robos en vehículos continúan siendo la principal preocupación de la Policía Local de Elche en las playas durante la temporada estival. Sin embargo, la presencia permanente de la Unidad Marítima y Atención Turística (GRUMAT) ha permitido reducir en torno a un 30 % este tipo de delitos desde su puesta en marcha y seguir rebajando los robos en el interior de los coches estacionados junto al litoral. Con ese objetivo, el Ayuntamiento presentaba este viernes el dispositivo especial de seguridad para el verano, integrado por 42 efectivos que velarán por la tranquilidad de vecinos y turistas hasta el próximo 6 de septiembre.

La alcaldesa pedánea de La Marina agradeció la actividad de la Policía Local de Elche durante la temporada estival / Áxel Álvarez

El operativo era anunciado en la playa de La Marina por el alcalde, Pablo Ruz, acompañado por el concejal de Pedanías, Pedro José Sáez; el comisario principal de la Policía Local, César Zaragoza; y la alcaldesa pedánea de La Marina, Mari Carmen Molina. Todos ellos destacaban la importancia de un dispositivo que actuará en los cerca de 10 kilómetros de litoral ilicitano, desde El Altet hasta El Rebollo, pasando por Arenales del Sol, El Carabassí, El Pinet y La Marina.

Menos robos gracias a la presencia policial

El principal objetivo de la GRUMAT continúa siendo la prevención de la delincuencia, especialmente de los hurtos y robos que se producen durante los meses de mayor afluencia de visitantes. El propio comisario principal explicó que "las principales incidencias tienen que ver con la seguridad, es decir, la presencia de amigos de lo ajeno que quieren apropiarse de lo que no es suyo".

Zaragoza recordó que la creación de esta unidad especializada permitió rebajar aproximadamente un 30 % los hurtos registrados en las playas ilicitanas. Además, aseguró que actualmente también están consiguiendo disminuir los robos en el interior de los vehículos, especialmente en los aparcamientos de El Carabassí y otras zonas del litoral.

El máximo responsable de la Policía Local destacó igualmente el importante trabajo preventivo que realizan los agentes mediante la identificación de personas que frecuentan estas zonas. "Hay una labor identificativa de mucho personal que se mueve por aquí y algunos de ellos están en búsqueda y captura de otras localidades y, lógicamente, los apartamos de estos aparacamientos porque aquí no hacen absolutamente nada", señaló.

Embarcación del grupo especial para las playas de la Policía Local de Elche / Áxel Álvarez

Para el alcalde, la presencia policial tiene además un efecto que va mucho más allá de la intervención directa. "La seguridad es uno de los grandes objetivos de este gobierno y un servicio esencial para que vecinos y turistas disfruten con tranquilidad de nuestras playas. La presencia permanente de la GRUMAT no solo permite actuar con rapidez ante cualquier incidencia, sino que también genera una mayor sensación de seguridad", afirmó Ruz.

Vigilancia por tierra, mar y aire

El dispositivo permanecerá operativo desde este 26 de junio hasta el 6 de septiembre y estará integrado por 42 efectivos, entre mandos y agentes especializados. La vigilancia combinará patrullas a pie, bicicletas, vehículos policiales, una embarcación, la Unidad Canina y el apoyo de drones, además del control específico en los aparcamientos de las playas.

El objetivo es atender todas las incidencias propias del verano, desde la prevención de delitos hasta el cumplimiento de las ordenanzas municipales, el control de las actividades de navegación, las labores de rescate y salvamento, la vigilancia de establecimientos comerciales y la prevención de la venta ambulante. También se prestará una atención prioritaria a las peticiones de vecinos y turistas, así como al control de aspectos habituales durante la campaña estival como la presencia de perros en las playas, la pesca o el estacionamiento indebido.

Un momento de la presentación de la unidad policial de las playas de Elche, este viernes en La Marina / Áxel Álvarez

El comisario principal subrayó que el despliegue "da respuesta a los distintos problemas que se producen en el litoral durante el verano, desde la seguridad ciudadana hasta el tráfico, la venta ambulante o los rescates". Además, recordó que "nuestros agentes son la imagen del Ayuntamiento y queremos ofrecer un servicio cercano, amable y de calidad a quienes visitan nuestras playas".

Durante la presentación insistió en que la Policía Local también desempeña un papel fundamental en la estrategia turística del municipio. "Para nosotros el turismo es un elemento estratégico de gestión de ciudad y queremos participar en esa gestión turística mejorando todo aquello que se percibe de la ciudad de Elche", indicó.

Más de 1.650 actuaciones el pasado verano

Los datos del verano de 2025 reflejan la intensa actividad desarrollada por la GRUMAT. Entre junio y septiembre realizó un total de 1.653 servicios, de los cuales 851 estuvieron directamente relacionados con actuaciones de seguridad ciudadana. A estas intervenciones se sumaron actuaciones de información al ciudadano, vigilancia de estacionamientos, control de la normativa sobre playas, prevención de robos en vehículos, vigilancia de perros en la arena o control de la pesca.

El alcalde destacó que "anualmente vamos a mejor" gracias precisamente a la presencia de la Policía Local, aunque reconoció que todavía existen personas que "utilizan de forma irresponsable los recursos y que intentan distorsionar la convivencia". En este sentido, recordó que la unidad también interviene en incidentes relacionados con la navegación, el cumplimiento de las ordenanzas y las tareas de rescate, además de apoyar la vigilancia de los establecimientos de temporada que comenzarán a abrir en los próximos días.

Presentación este viernes en La Marina del dispositivo especial de la Policía Local para las playas de Elche / Áxel Álvarez

Respecto al cumplimiento de las normas durante episodios de bandera roja, Zaragoza explicó que no se han registrado incidencias importantes. Según indicó, la mayoría de los bañistas respetan las indicaciones de los socorristas y, cuando no lo hacen, interviene la Policía Local. "No vamos a dejar, lógicamente, que nadie corra un riesgo a pesar de su inconsciencia", afirmó.

Durante la presentación, Pablo Ruz quiso agradecer públicamente la labor de los agentes destinados al litoral. "Estas personas lo hacen con una profesionalidad extraordinaria. Tenemos a la mejor Policía de España y eso se nota también en nuestro litoral", aseguró. En la misma línea, el concejal de Pedanías, Pedro José Sáez, animó a ilicitanos y visitantes a disfrutar de las playas con "la tranquilidad de contar con una Policía Local altamente profesional que garantiza la seguridad y nos permite disfrutar con libertad de uno de los grandes atractivos de nuestro municipio".

Por su parte, la alcaldesa pedánea de La Marina, Mari Carmen Molina, destacó la rapidez de respuesta que ofrece la unidad. "Gracias a esta agrupación todos los años aquí en la playa y en el pueblo tenemos la seguridad de que en dos minutos contamos con los efectivos presentes para resolver cualquier incidencia", señaló.