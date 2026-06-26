El PSOE exige recuperar un Orgullo "visible y participativo" en Elche

El Grupo Municipal Socialista reclamará en el próximo pleno del Ayuntamiento de Elche un mayor compromiso institucional con las políticas de diversidad y la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+. Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Orgullo, la concejala Saray Huertas anunciaba la presentación de una moción en la que pide recuperar un Orgullo "visible y participativo", impulsar nuevas medidas de protección frente a la discriminación y dotar de una partida presupuestaria específica a estas políticas en las cuentas municipales de 2027.

Una moción para reforzar las políticas de diversidad

La iniciativa socialista busca que el Ayuntamiento reafirme su compromiso con la igualdad real, la diversidad familiar y la lucha contra cualquier forma de discriminación por orientación o identidad sexual, expresión de género o características sexuales.

Asimismo, el documento condena expresamente todas las manifestaciones de LGTBIfobia, entre ellas los discursos de odio, la discriminación, el acoso, las agresiones, la invisibilización, la estigmatización de las personas trans y cualquier intento de retroceso en los derechos conquistados.

Huertas explicaba que el objetivo es que el consistorio recupere un papel más activo en la celebración del Orgullo y vuelva a impulsar una programación municipal elaborada junto a las entidades del colectivo. La edil aseguraba que "el 28 de junio no es solo una fecha, es memoria, es lucha y es libertad" y ha defendido que las administraciones públicas deben situarse "del lado de quienes siguen reclamando igualdad y respeto".

La manifestación del Orgullo LGTBI en Elche del pasado año / Matías Segarra

En este sentido, ha criticado la actuación del actual equipo de gobierno al considerar que durante los últimos años se ha reducido la implicación institucional con esta celebración, con "menos compromiso, menos presencia pública y menos ambición con las políticas de diversidad".

Más presupuesto y medidas de protección

Entre las propuestas incluidas en la moción figura la recuperación de una programación del Orgullo más visible, participativa y consensuada con las asociaciones LGTBIQ+ del municipio, además de reforzar el compromiso municipal con la igualdad y la lucha contra cualquier tipo de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género.

El texto también plantea impulsar campañas de sensibilización contra la LGTBIfobia, desarrollar acciones de prevención frente a las agresiones al colectivo y fortalecer el apoyo del Ayuntamiento a las entidades que trabajan en este ámbito.

Otra de las principales reivindicaciones consiste en incorporar a los presupuestos municipales de 2027 una partida específica, suficiente e identificable destinada a políticas LGTBIQ+.

Asimismo, los socialistas proponen crear un protocolo municipal de prevención y actuación ante agresiones, situaciones de acoso o casos de discriminación LGTBIfóbica que puedan producirse en actividades, instalaciones o eventos organizados, autorizados o financiados por el Ayuntamiento.

Llamamiento contra los discursos de odio

La concejala socialista insistía en que Elche debe convertirse en una ciudad que "grite alto y claro no a la LGTBIfobia, a los discursos de odio y a ningún retroceso de los derechos conquistados".

Por ello, la moción también apuesta por reforzar la educación en diversidad y consolidar políticas públicas que garanticen la igualdad efectiva y la protección de todas las personas, con especial atención a los ámbitos educativo, social y comunitario.

Para concluir, Huertas defendía que "una ciudad más libre, más igualitaria y más diversa es, sin duda, una ciudad mejor", al tiempo que ha reclamado al gobierno municipal que sitúe la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ entre las prioridades de su acción política. "Este Orgullo Elche debe estar a la altura, porque los derechos no se esconden, se defienden, se visibilizan y se ejercen", concluía la concejala socialista.