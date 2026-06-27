Laura Rodrigo y Aroa Durá ya reinan en las Fiestas de Elche

La emoción volvía a adueñarse este sábado de la Plaça de Baix. Entre aplausos, lágrimas, música y el calor de cientos de familiares, amigos y representantes del tejido festero, Laura Rodrigo Martínez y Aroa Durá Quiles fueron proclamadas oficialmente Reina Mayor y Reina Infantil de las Fiestas de Elche 2026 en un acto que reunió el pasado sábado a más de un millar de personas en el corazón histórico de la ciudad.

La ceremonia, convertida ya en una de las grandes citas del calendario festero ilicitano, sirvió para despedir a las representantes salientes y dar la bienvenida a las nuevas máximas embajadoras de las tradiciones locales. El encuentro volvió a celebrarse en la Plaça de Baix, escenario elegido por el gobierno municipal presidido por Pablo Ruz desde el inicio del mandato para abrir este acto a toda la ciudadanía y acercarlo al conjunto de los ilicitanos.

La despedida más difícil

La velada arrancó a las 20.30 horas con uno de los momentos más emotivos de la noche: la despedida de las Reinas y Damas que durante el último año han representado a Elche en centenares de actos festivos, culturales e institucionales. Daban su último adiós como máximas distinguidas la Reina Mayor Nuria Tejero Adsuar; las Damas Mayores Marta Martínez Ruíz y Claudia Cámara Araújo; la Reina Infantil Carla García Irles; y las Damas Infantiles Patricia Martínez Guilabert y Julia Ortiz Arias.

Las seis jóvenes pusieron fin a un intenso reinado marcado por las fiestas patronales, las celebraciones de pedanías, los actos de la Gestora de Festejos Populares y numerosos compromisos oficiales dentro y fuera del municipio. La concejala de Festejos, Inma Mora, aprovechó el acto para agradecer públicamente «todo el trabajo, todo el esfuerzo y la gran representación que han hecho sobre nuestro municipio», en referencia a las representantes salientes.

El relevo se produjo apenas unas horas después de concluir los últimos actos de las Hogueras de San Juan, una circunstancia que volvió a dotar de simbolismo a una noche en la que una generación festera cedió el testigo a la siguiente. Los aplausos del público acompañaron los últimos instantes de las representantes de 2025 sobre el escenario, en una despedida cargada de sentimientos encontrados, orgullo y nostalgia.

El acto

Tras el homenaje a las festeras salientes llegó el momento más esperado de la noche. La ciudad conoció oficialmente a las jóvenes que asumirán la representación festera durante los próximos doce meses. La nueva Reina Mayor de las Fiestas de Elche 2026 es Laura Rodrigo Martínez, mientras que el cargo de Reina Infantil recae en Aroa Durá Quiles. Junto a ellas fueron proclamadas las integrantes de sus respectivas cortes de honor.

Como Damas Mayores fueron designadas Paula Esquiva López y Esther Pradera Martínez, mientras que la corte infantil quedó formada por Valentina Doria Martínez y Daniela Rueda Palazón. Una a una fueron recibiendo las bandas acreditativas que las convierten oficialmente en representantes de las fiestas ilicitanas para el próximo ejercicio. El público respondió con largas ovaciones a la entrada de las nuevas protagonistas de la noche, que comenzaron así un reinado que les llevará a representar a Elche en decenas de actos institucionales y festivos a lo largo del próximo año.

Una plaza abarrotada

La Banda Sinfónica Ciudad de Elche volvió a poner la banda sonora a una ceremonia que combinó solemnidad y espectáculo en uno de los espacios más emblemáticos del municipio. El repertorio musical acompañó cada uno de los momentos clave de la noche, desde las despedidas hasta la imposición de bandas y la proclamación de las nuevas representantes. La Plaça de Baix registró una gran afluencia de público, con la presencia de familiares, entidades festeras, representantes de comisiones de fiestas, autoridades municipales y numerosos vecinos que quisieron seguir de cerca el acto.

La convocatoria volvió a confirmar el éxito del formato impulsado por el Ayuntamiento en los últimos años, con un escenario abierto y accesible para todos los ciudadanos. Precisamente esa apertura fue destacada por la edil de Festejos, quien recordó días antes que el objetivo municipal era que cualquier ilicitano pudiera acercarse a conocer mejor las tradiciones locales y participar de una ceremonia que forma parte ya de la identidad festiva de la ciudad.

La proclamación reunió además a representantes de las distintas entidades que conforman el amplio entramado festero ilicitano, desde las comisiones urbanas hasta las fiestas de las pedanías, reforzando la imagen de unidad en torno a las celebraciones patronales. Con la imposición de las bandas y la proclamación oficial de las nuevas Reinas y Damas concluyó una noche marcada por los contrastes emocionales. Primero llegaron las lágrimas de quienes decían adiós a un año irrepetible. Después, la alegría y la ilusión de quienes comenzaban una nueva etapa.

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Desde este sábado, Laura Rodrigo, Aroa Durá y sus respectivas cortes de honor son ya la imagen de las Fiestas de Elche 2026 y las encargadas de representar a la ciudad en un año que volverá a estar repleto de tradiciones, celebraciones y actos que hunden sus raíces en más de siete siglos de historia festiva ilicitana.