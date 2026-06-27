Torrellano Bajo ensalza el campo y su importancia para Elche en el inicio de sus fiestas

Arrancan en Torrellano Bajo las celebraciones de San Pedro Apóstol. El recinto festero donde se halla la ermita dedicada al santo, en la carretera del Altet, reunió el pasado viernes a medio millar de personas que aplaudieron efusivamente a sus nuevas reinas y damas y al pregonero, el pirotécnico Vicente Albarranch García, quien fue el encargado de inaugurar con sus palabras las fiestas patronales de la pedanía.

En concreto, Iris Díaz Rocamora y Julia Ruiz Alonso recibieron en la velada las bandas y las insignias como reina mayor e infantil, respectivamente, de Torrellano Bajo para los próximos doce meses. Igualmente, se hizo lo propio con las damas de honor que acompañarán a Iris Díaz, Rocío Cárdenas Sáez y Sara García Sanmartín; y a Julia Ruiz, Sira Yalou y Vega Riquelme. Como viene siendo habitual, las reinas y damas salientes impusieron las bandas a las entrantes después de pronunciar unos discursos de despedida cargados de agradecimientos y lágrimas por la intensa experiencia vivida.

En el evento, que contó con la participación del presidente de la Unió de Festers del Camp d’Elx (UFECE), Andrés Coves; las damas infantiles de Elche de 2025 acompañadas de representantes de la Gestora de Festejos; del responsable de la Comisión de Fiestas Torrellano Bajo, Juan Francisco Moragues, y de la presidenta infantil, Zoe Guisado; de la edil de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Elche, Aurora Rodil; de la concejala de Turismo y Cultura, Irene Ruiz; del alcalde pedáneo, Eleuterio Belmonte; del presidente del distrito número ocho, José Eduardo Lillo, así como de miembros de la Corporación Municipal y demás autoridades festeras, se puso el acento en la relevancia del campo, y sus tradiciones para Elche.

Torrellano Bajo, en plenas fiestas tras la imposición de bandas / UFECE

Andrés Coves, tras colocar las insignias de la UFECE a las reinas y damas de Torrellano Bajo de 2026, trasladó a las jóvenes su felicitación por su nueva responsabilidad como representantes de la pedanía y mostró gratitud a la Comisión de Fiestas por los esfuerzos llevados a cabo para mantener vivos los festejos de San Pedro Apóstol. En ese sentido, Moragues invitó a los presentes a disfrutarlos “con moderación… o sin ella”, bromeó.

Por su parte, las concejalas de Infancia y Familia y de Turismo y Cultura impusieron al nuevo reinado las insignias del Ayuntamiento y, posteriormente, Aurora Rodil agradeció en nombre del equipo de gobierno la invitación “a este precioso comienzo de fiestas” y deseó al reinado entrante “un año inolvidable”. Asimismo, la edil invitó a los vecinos de Torrellano Bajo a pasar unas felices fiestas bajo la protección de San Pedro Apóstol y animó a todos a vivir unas jornadas entre amigos y vecinos, “porque en un mundo tan complicado necesitamos de la amistad y de la alegría”.

Una pirotecnia que alumbra las fiestas

Albarranch García, diplomado en Ciencias Laborales y licenciado en Ciencias del Trabajo, se emplea en la actualidad en la Pirotecnia Turís y proviene de la histórica familia Albarranch, fundadora de la única mercantil de su clase que ha existido en Elche y responsable de la emblemática palmera de la Virgen de la Nit de l’Albà. En su pregón hizo énfasis en la importancia del medio rural para el conjunto de la localidad ilicitana. “La ciudad no sería nada sin el campo”, subrayó. Asimismo, agradeció la confianza que depositan en él casi todas las comisiones del campo de Elche para diseñar sus espectáculos pirotécnicos: “Más que clientes, ya son amigos”, dijo Albarranch García, quien con la Pirotecnia Turís ha conseguido alzarse consecutivamente con el primer premio en las dos últimas ediciones del Concurso de Máscletàs de Elche.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando se nombró Juan Moragues Masanet —padre de Juan Francisco Moragues— festero de honor 2026 a título póstumo por todos sus años de presidencia en los que llevó a la Comisión de Fiestas de Torrellano Bajo a lo más alto. Por otro lado, se reconoció el papel de Javier Navarro Pertusa por su trayectoria como portaestandarte.

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A modo de colofón, la reina y damas infantiles de 2025 de las Fiestas de Elche, además de representantes de casi una veintena de entidades festeras del campo y la ciudad, e incluso de fuera del municipio —de la Foguera de San Blai de Baix y de Carolines Baixes de Alicante—, agasajaron a las reinas y damas entrantes de Torrellano Bajo, a quienes hicieron entrega de obsequios y les trasladaron sus mejores deseos para el frenético e ilusionante año que tienen por delante. Los acordes del ‘Himno a Elche’ dieron por cerrado el acto.