Vecinos exigen el cierre inmediato de campas junto al aeropuerto de Alicante-Elche y crear una mesa de trabajo

El cierre inmediato de todas las campas ilegales, la ampliación de las inspecciones a las parcelas que siguen proliferando junto al aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández y la creación de una mesa de trabajo que ponga orden a un territorio que consideran cada vez más degradado. Estas son las principales exigencias que la Asociación de Vecinos Vial del Aeropuerto recogerá en un manifiesto al que ha tenido acceso INFORMACIÓN y que presentará dentro de poco más de una semana en la Junta Municipal de Distrito de Torrellano, con el objetivo de obtener el respaldo de las entidades vecinales de la zona a sus reivindicaciones. El documento llega apenas un día después de que el Ayuntamiento de Elche anunciara la clausura de la primera campa de vehículos sin licencia en Torrellano y avanzara que habrá nuevas actuaciones en las próximas semanas sobre otras instalaciones que se encuentran en una situación similar.

Una de las últimas campas habilitadas en Torrellano / Héctor Fuentes

Un manifiesto para movilizar al territorio

El texto elaborado por la asociación constituye un llamamiento para que administraciones, vecinos y entidades unan fuerzas frente a un fenómeno que, según denuncian, ha transformado profundamente el entorno del aeropuerto durante los últimos años. "El vecindario de Torrellano quiere alzar la voz ante una situación de inacción municipal que se ha prolongado durante décadas llegando en estos momentos a amenazar gravemente el presente y el futuro de nuestras comunidades", comienza el manifiesto firmado por su presidente, Juan José Mateo.

La entidad sostiene que la proliferación de campas de alquiler y aparcamiento ha alterado por completo el paisaje tradicional de la zona, sustituyendo explotaciones agrícolas por explanadas cubiertas de zahorra, asfalto y vehículos. Según expone Mateo, "campos, parcelas agrícolas y espacios rurales han desaparecido bajo capas de zahorra, asfalto y vallados metálicos", mientras que "el paisaje tradicional de almendros, naranjos, olivos y algarrobos está siendo sustituido por extensas superficies cubiertas de coches", con el consiguiente perjuicio para la fauna, los árboles y la tierra fértil. Para la asociación, la transformación del territorio va mucho más allá del impacto visual y afecta directamente a la calidad ambiental de un espacio que consideran uno de los pulmones naturales del entorno del aeropuerto.

Críticas a la actuación municipal

Uno de los aspectos más contundentes del manifiesto se dirige contra el Ayuntamiento de Elche, al que acusa de haber permitido durante años el crecimiento de estas actividades. La asociación asegura que "ni siquiera los servicios técnicos municipales saben detallar el descontrol actual" y recuerda las manifestaciones realizadas por el alcalde, Pablo Ruz, durante el pleno municipal celebrado el pasado mes de abril. En ese debate, recuerdan, el regidor indicó que se habían realizado 26 inspecciones y que únicamente un 5 % de las instalaciones cumplían los requisitos legales exigibles para desarrollar esta actividad. Además, añaden que el propio alcalde se comprometió entonces al "cierre y devolución al estado original de las fincas afectadas", una promesa que, según denuncian, "a fecha de hoy no se ha cumplido".

Los vecinos sostienen además que las instalaciones inspeccionadas representan únicamente una parte del problema y advierten de que existen muchas más parcelas dedicadas al estacionamiento de vehículos, cuyo número, aseguran, "crece mes a mes de manera exponencial". En este sentido, consideran que la ocupación masiva del suelo "sin ningún tipo de control" supone una importante degradación paisajística y medioambiental, además de dificultar el crecimiento futuro de las poblaciones próximas y la mejora de sus infraestructuras.

Inundaciones, calles ocupadas y presión vecinal

El manifiesto también pone el foco sobre las consecuencias que estas instalaciones tendrían para quienes viven en el entorno. El presidente de la asociación afirma que algunas campas "se han convertido en barreras físicas reales que obstruyen pasos naturales de agua con muros", provocando inundaciones en viviendas donde anteriormente nunca se habían registrado problemas. Incluso llega a denunciar que "se está produciendo un verdadero acoso inmobiliario hacia los residentes por parte de estas actividades ilegales amparadas por la inacción del Ayuntamiento de Elche".

A ello añaden una situación que, aseguran, ya ha saltado desde las parcelas privadas hasta los propios núcleos urbanos. Según explican, la actividad relacionada con el estacionamiento de vehículos procedentes del aeropuerto ha terminado ocupando calles, eliminando plazas de aparcamiento destinadas a los vecinos y utilizando incluso garajes residenciales para alquilar plazas de manera masiva por horas, transformando, según indican, un uso residencial en uno de carácter industrial.

No obstante, el colectivo reconoce que cada una de estas campas genera actividad económica y empleo, beneficiando tanto a los empresarios como a los propietarios de los terrenos. Sin embargo, considera que esa circunstancia "no es justificación suficiente para mantener operativas actividades ilegales, que no se ajustan a los usos del tipo de terreno y con empleos precarios". Para la asociación, cualquier actividad vinculada al aeropuerto debe cumplir exactamente las mismas normas municipales, autonómicas y estatales que el resto de sectores económicos.

Campa en Torrellano que la Asociación de Vecinos Vial del Aeropuerto asegura que comenzó a habilitarse tras el aviso del alcalde de Elche de que ya no se iban a permitir más instalaciones / Héctor Fuentes

Tres grandes exigencias

El documento concluye con tres reclamaciones concretas dirigidas a las administraciones públicas. La primera consiste en paralizar de inmediato toda actividad detectada como ilegal y aplicar el correspondiente régimen sancionador, cumpliendo —recuerdan— con el compromiso expresado públicamente por el alcalde de cerrar estas instalaciones.

En segundo lugar, reclaman que las inspecciones se extiendan a todas las campas existentes, comenzando por las de reciente creación y aquellas que todavía se encuentran en construcción, verificando su situación administrativa y procediendo a su clausura si incumplen la normativa vigente.

Por último, solicitan la creación de una mesa de trabajo integrada por representantes del Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana, AENA, asociaciones empresariales y colectivos vecinales tanto urbanos como rurales para abordar una ordenación integral del territorio y buscar soluciones a los problemas que, según sostienen, está generando este fenómeno en el entorno del aeropuerto.

Las reivindicaciones llegan precisamente cuando el Ayuntamiento acaba de dar el primer paso en su ofensiva contra las campas irregulares. Este viernes, Pablo Ruz anunció la clausura de la primera instalación, una parcela de unos 20.000 metros cuadrados que funcionaba sin licencia y en cuyo interior permanecen alrededor de 500 vehículos. El alcalde avanzó además que existen otros dos expedientes muy avanzados cuya clausura podría ejecutarse en las próximas semanas. Según explicó, la Policía Local y los servicios municipales han identificado ya más de 110 campas, han realizado alrededor de 81 inspecciones y todas presentan algún tipo de irregularidad administrativa, aunque no todas se encuentran en la misma situación jurídica.