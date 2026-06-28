Fernández-Murga, investigadora del Fisabio: «La microbiota intestinal puede asociarse a un mayor riesgo de cáncer de mama»

¿Qué relación existe entre lo que comemos, cómo vivimos y el desarrollo de determinados tumores? Esa es una de las grandes preguntas que trata de responder el proyecto BRIANNA, coordinado por la investigadora Dra.María Leonor Fernández-Murga, a la cual entrevistamos, y el Dr.Antonio LLombart-Cussac desde la Fundación Fisabio, en el Departamento de Salud del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. La coordinadora exponía los primeros resultados en un congreso celebrado en el Hospital General de Elche, donde expuso que la investigación pone el foco en la microbiota intestinal y en cómo sus alteraciones podrían relacionarse con el metabolismo hormonal y la aparición del cáncer de mama hormonodependiente, el subtipo más frecuente en mujeres en España y en el mundo.

¿Hasta qué punto puede la microbiota intestinal influir realmente en el desarrollo de un cáncer de mama hormonodependiente?

Precisamente esa es una de las preguntas que estamos investigando. Existen publicaciones previas que sugieren una relación entre la microbiota intestinal, el metabolismo hormonal y el cáncer de mama hormonodependiente, pero todavía queda mucho por conocer. Nuestro estudio BRIANNA nace para aportar evidencia en este campo y comprender mejor si determinadas características de la microbiota intestinal pueden estar asociadas con un mayor riesgo o con la evolución de este tipo de cáncer.

La microbiota intestinal podría esconder algunas claves para comprender mejor el cáncer de mama más frecuente entre las mujeres / INFORMACIÓN

Cuando hablamos de “bacterias intestinales”, ¿de qué manera pueden alterar los niveles de estrógenos y aumentar el riesgo de tumor?

Algunas bacterias intestinales tienen la capacidad de modificar el metabolismo de los estrógenos. En concreto, pueden reactivar estrógenos que habían sido eliminados por el organismo, favoreciendo que vuelvan a la circulación sanguínea y puedan ejercer sus efectos en tejidos sensibles a las hormonas. A este conjunto de bacterias y funciones relacionadas con el metabolismo de los estrógenos se le conoce como «estroboloma». Nuestra hipótesis es que las mujeres con cáncer de mama hormonodependiente podrían presentar un estroboloma más activo o diferente al de mujeres sanas postmenopáusicas, y que esto podría estar relacionado también con factores de estilo de vida. El proyecto parte de la idea de que los hábitos de vida modifican esa microbiota.

Estilo de vida

¿Qué peso tienen factores como la alimentación, el sedentarismo o el sobrepeso?

El estilo de vida puede tener un papel importante porque influye directamente sobre la microbiota intestinal, el metabolismo, la inflamación y el equilibrio hormonal. Factores como la alimentación, el sedentarismo, el sobrepeso, el consumo de tabaco o alcohol pueden contribuir a modificar ese entorno biológico. En el cáncer de mama hormonodependiente, especialmente en mujeres postmenopáusicas, estos factores pueden ser relevantes porque muchos casos no están explicados por una causa genética directa, sino por una combinación de elementos hormonales, metabólicos, ambientales y de estilo de vida.

¿Qué resultados preliminares están viendo ya en BRIANNA y qué les ha llamado más la atención hasta ahora?

Aunque todavía estamos en fase de análisis, estamos observando diferencias interesantes entre mujeres sanas postmenopáusicas y mujeres con cáncer de mama hormonodependiente. Además de marcadores moleculares, nos ha llamado especialmente la atención la diferencia en hábitos de vida. De forma preliminar, las mujeres sanas parecen presentar una alimentación más saludable, con mayor consumo de fibra y alimentos fermentados, realizan actividad física intensa con mayor frecuencia y fuman menos. Estos datos son todavía preliminares, pero refuerzan la importancia de estudiar conjuntamente microbiota, metabolismo, inmunidad y estilo de vida.

Si la hipótesis se confirma, ¿podría abrirse la puerta a prevenir parte de estos cánceres actuando sobre la microbiota?

Sí, ese es uno de los aspectos más interesantes del proyecto. Si confirmamos que determinadas características de la microbiota o del estroboloma se asocian con mayor riesgo, podríamos avanzar hacia estrategias de prevención más personalizadas. La idea no es sustituir los programas actuales de cribado, como la mamografía, sino complementarlos. En el futuro, podríamos identificar mujeres con perfiles de riesgo y ofrecer recomendaciones más precisas sobre alimentación, actividad física y hábitos saludables.

Metas a largo plazo

¿Podríamos llegar a ver tratamientos personalizados o recomendaciones concretas de dieta y estilo de vida basadas en el perfil intestinal de cada mujer?

Esa es una de las metas a largo plazo. Queremos avanzar hacia recomendaciones preventivas y personalizadas basadas en el perfil biológico y de estilo de vida de cada mujer. Para ello estamos colaborando con la Universitat Politècnica de València, con el grupo dirigido por el Dr. Juan Miguel García-Gómez en ITACA. A través de una aplicación móvil recogemos información sobre hábitos de vida de las participantes, lo que nos permite integrar datos clínicos, microbiológicos, metabólicos y de comportamiento. En el futuro, esta herramienta también podría utilizarse para diseñar intervenciones personalizadas. Este tipo de cáncer es el más frecuente entre las mujeres en España.

¿Qué mensaje cree que todavía no estamos entendiendo bien sobre su prevención?

El cribado mediante mamografía es fundamental y ha demostrado ser muy útil, pero la prevención no termina ahí. Hay factores de riesgo relacionados con el estilo de vida que también debemos tener en cuenta. Estamos observando cambios sociales importantes: mayor sedentarismo, aumento del sobrepeso, cambios en la alimentación, mayor estrés y cambios en los patrones reproductivos. Todo esto puede influir sobre el metabolismo hormonal y la inflamación. El mensaje no debe ser culpabilizador, sino preventivo: hay factores que no podemos modificar, pero otros sí. Y comprender mejor esos factores puede ayudarnos a reducir riesgo y mejorar la salud de las mujeres.

Ahora mismo están reclutando mujeres sanas postmenopáusicas para el grupo control. ¿Qué perfil buscan exactamente?

El estudio BRIANNA está centrado en mujeres postmenopáusicas, tanto sanas como con cáncer de mama hormonodependiente. Para el grupo control buscamos mujeres postmenopáusicas sanas que cumplan criterios muy concretos, porque necesitamos comparar de forma rigurosa ambos grupos. Por ejemplo, no deben haber tomado antibióticos ni probióticos en los tres meses previos a la toma de muestra, deben llevar al menos un año en menopausia y contar con una mamografía reciente que confirme la ausencia de enfermedad. Su participación es esencial. Sin mujeres sanas no podemos saber qué diferencias son realmente relevantes en las mujeres con cáncer. El grupo control es clave para poder identificar patrones asociados al riesgo y, en el futuro, establecer pautas preventivas. Muchas personas sienten cierto rechazo o pudor cuando oyen hablar de muestras biológicas.

La doctora María Leonor Fernández-Murga coordina el estudio junto al Dr. Antonio LLombart-Cussac / INFORMACIÓN

¿En qué consiste participar en el estudio y qué grado de implicación requiere?

La participación es muy sencilla. Consiste en una única visita inicial en la que recogemos muestras de sangre, orina y heces y le hacemos un cuestionario sobre su estilo de vida. La muestra de sangre y orina nos permite estudiar el estado inmunológico, metabólico y hormonal. La muestra de heces nos permite analizar la composición de la microbiota intestinal y su posible actividad relacionada con el metabolismo de los estrógenos. Entendemos que puede generar cierto pudor, pero es una muestra muy valiosa desde el punto de vista científico. Además, todo el proceso se realiza con absoluta confidencialidad y siguiendo criterios éticos estrictos.

Cambio relevante

Después de años investigando la relación entre microbiota y salud, ¿cree que estamos ante una revolución médica silenciosa que todavía no valoramos suficientemente?

Sí, creo que estamos ante un cambio muy importante en la forma de entender muchas enfermedades. Durante años no se ha dado suficiente importancia a los microorganismos que viven en nuestro cuerpo, pero cada vez hay más evidencia de que pueden influir en la inmunidad, el metabolismo, la inflamación y la respuesta a tratamientos. Aun así, todavía hay retos importantes. Los análisis son costosos, la interpretación de los datos requiere bioinformática especializada, falta estandarización entre estudios y se necesitan cohortes amplias para obtener resultados sólidos. Por eso BRIANNA pretende incluir 300 participantes, 150 mujeres con cáncer de mama hormonodependiente y 150 mujeres sanas postmenopáusicas. Este tamaño nos permitirá obtener información más robusta y útil.

¿Comemos hoy de una manera que puede estar alimentando, sin saberlo, futuros cánceres?

Creo que esa afirmación debe formularse con prudencia. No podemos decir que la alimentación por sí sola «alimente» futuros cánceres. El cáncer es una enfermedad multifactorial, en la que intervienen factores genéticos, hormonales, metabólicos, ambientales y de estilo de vida. Dicho esto, la alimentación forma parte de ese conjunto. Una dieta poco saludable, el sedentarismo, el sobrepeso, el estrés, el consumo de alcohol, el tabaco, la maternidad tardía o la ausencia de maternidad, junto con exposiciones ambientales como contaminantes, microplásticos o pesticidas, pueden contribuir a crear un entorno biológico menos favorable. Por eso es importante hablar de prevención desde una visión global: no se trata solo de comer mejor, sino de comprender cómo nuestro estilo de vida en conjunto puede influir sobre la salud hormonal, metabólica, inmunológica y, posiblemente, sobre el riesgo de cáncer.