El Pinet de Elche sigue sin farolas casi un año después de instalarse los postes

La playa ilicitana de El Pinet vuelve a afrontar un verano prácticamente a oscuras. Casi un año después de que el Ayuntamiento de Elche instalara los postes y brazos de las futuras farolas, la situación continúa exactamente igual: no hay luminarias colocadas, no existe red de alumbrado operativo y los vecinos siguen dependiendo únicamente de unas pequeñas farolas solares de escasa intensidad instaladas hace tiempo por la asociación vecinal.

La imagen actual del enclave resume perfectamente el conflicto enquistado entre el Ayuntamiento de Elche y la Dirección Provincial de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Los postes metálicos siguen alineados junto a varias calles de la playa, pero vacíos y sin utilidad práctica mientras se inicia una nueva temporada turística.

Imagen del Pinet donde se aprecia la falta de farolas de iluminación pública / Áxel Álvarez

Para muchos residentes y usuarios de la zona, el paso del tiempo ha convertido esas estructuras en un símbolo más del abandono que, aseguran, arrastra El Pinet desde hace décadas en materia de servicios públicos e infraestructuras básicas. «Sólo hay que ver los caminos cortados, por ejemplo el de la playa de La Marina hacia aquí o el que venía de la carretera y que cerró la urbanización junto a Las Salinas; y también el estado del camino o calle principal, lleno completamente de baches y que genera una gran cantidad de polvo», expone a INFORMACIÓN un veraneante habitual de la zona.

Sensación de abandono

Los vecinos recuerdan que el pasado verano ya comenzó sin iluminación pública suficiente y lamentan que, doce meses después, nada haya cambiado realmente. De hecho, ironizan con que los postes instalados «solo han servido para que se posen aves grandes y dején aquí sus excrementos. Hay que llevar cuidado cuando pasas por abajo».

«Para lo único que han valido es para que los pájaros se suban arriba y dejen allí sus micciones y deposiciones», comentan residentes de la zona con evidente malestar.

La crítica vecinal no se centra únicamente en la ausencia de luz. También denuncian la imagen de provisionalidad permanente que transmite la playa. Calles oscuras, escasos servicios públicos y una sensación de dejadez que, aseguran, contrasta con el importante número de visitantes que recibe El Pinet cada verano. «Estamos iniciando otra temporada estival y seguimos igual que hace muchos años», lamentan.

Miedo por robos nocturnos

Uno de los aspectos que más preocupa a quienes viven o veranean en El Pinet es la seguridad. Los residentes recuerdan que durante el pasado verano se registraron varios robos tanto en viviendas como en vehículos estacionados en la playa, todos ellos durante la noche y favorecidos, según consideran, por la falta de iluminación. «¿Esa no es motivación suficiente para dejar que se instalen farolas?», se pregunta una vecina.

Por ello, insisten en que el alumbrado público no responde a una cuestión estética ni ornamental, sino a una necesidad básica para garantizar seguridad y tranquilidad en el entorno.

Las únicas luces existentes en El Pinet son unas pequeñas farolas solares impulsadas años atrás por la asociación de vecinos / Áxel Álvarez

Actualmente, las únicas luces existentes son unas pequeñas farolas solares impulsadas años atrás por la asociación de vecinos ante la ausencia de una solución institucional. Sin embargo, los residentes consideran que su potencia resulta claramente insuficiente para iluminar calles y accesos durante la noche.

El origen del conflicto se remonta al verano pasado, cuando la Dirección Provincial de Costas rechazó autorizar la instalación de más de 40 farolas promovidas por el Ayuntamiento de Elche en una zona afectada por el dominio marítimo-terrestre.

Aquella negativa provocó una dura reacción del alcalde ilicitano, Pablo Ruz, quien acusó públicamente a Costas de «abandonar a los vecinos de El Pinet». El regidor anunció incluso la presentación de un recurso para intentar desbloquear el proyecto y defendió que la iluminación «no era un capricho, sino una necesidad».

Pese a ello, la situación continúa paralizada y las luminarias nunca llegaron a instalarse en los postes colocados por el consistorio.

El enfrentamiento institucional también vivió otro episodio llamativo el pasado verano con motivo del III Certamen de Habaneras del Pinet. Técnicos de Costas obligaron a desmontar el escenario, la iluminación y varios elementos auxiliares ya instalados junto a la histórica torre vigía al considerar que la actividad se desarrollaba en zona marítimo-terrestre sin autorización.

Finalmente, el Ayuntamiento tuvo que trasladar el certamen al aparcamiento de acceso a la playa para poder celebrarlo.

«Nada cambia en El Pinet»

Entre los vecinos se extiende la sensación de que El Pinet continúa atrapado en una situación de bloqueo permanente. Consideran que los problemas históricos del enclave siguen sin resolverse y que cada verano se repiten las mismas reivindicaciones relacionadas con la iluminación, la seguridad y la mejora de servicios básicos.

Mientras tanto, los postes metálicos permanecen inmóviles y vacíos frente a una playa que volverá a llenarse de visitantes sin apenas alumbrado nocturno. Para muchos residentes, la imagen resume perfectamente la realidad de El Pinet: estructuras instaladas, promesas realizadas y, sin embargo, ningún cambio efectivo sobre el terreno.