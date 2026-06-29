Sin aire acondicionado, casi sin corbatas y con abanicos en el Ayuntamiento de Elche en solidaridad con los centros educativos sin climatización

Un gesto simbólico para que tomaran conciencia de lo que soportan cada año alumnado, profesorado y otros trabajadores de centros educativos de Elche entre los meses de mayo y octubre, con temperaturas que en muchos casos -y días- superan los 30 grados. Eso es lo que pedían varias Asociaciones de Familias del Alumnado (AFA) de colegios públicos de Elche al alcalde, Pablo Ruz, y al conjunto de la Corporación municipal. Para ello, la reivindicación pasaba por la celebración de los plenos de junio, julio y septiembre con el sistema de aire acondicionado apagado. Y dicho y hecho. La sesión de este lunes se celebró sin climatización, en una jornada en la que a las ocho y media de la mañana, justo cuando empezó el pleno, el termómetro marcaba 28 grados, temperatura que, además, es la que marcaban los termómetros en el interior de la Casa Consistorial pasadas las diez de la mañana.

La temperatura que marcaba el termómetro pasadas las diez de la mañana en el interior del Ayuntamiento. / Áxel Álvarez

Atuendos más ligeros

La jornada comenzó con las palabras de la presidenta, Irene Ruiz (PP), poniendo el foco en la iniciativa que se había adoptado por solidaridad, aunque en las primeras intervenciones no hubo referencia alguna a esta cuestión. Más allá de las temperaturas, el único aspecto diferencial fue que se optó por atuendos más ligeros, hasta el punto de que, en esta ocasión, se vieron menos americanas, y más polos y tops sin mangas. Ahora bien, si algo llamó la atención fue la presencia de abanicos o papeles que hacían las veces de ellos, y la ausencia de corbatas. Cada vez son menos los ediles que optan por ir a las sesiones ordinarias con esta prenda, entre ellos, el propio Ruz, pero en esta ocasión también hicieron lo propio el vicealcalde y edil de estrategia Municipal, Francisco Soler (PP); el concejal de Vía Pública, José Claudio Guilabert (PP); y el responsable municipal de Pedanías, Pedro José Sáez (Vox). Sólo el concejal de Relaciones Institucionales y portavoz de los populares, Juan de Dios Navarro, se mantuvo impertérrito, y resistió estoicamente con su corbata.

Juan de Dios Navarro, del PP, fue el único concejal con corbata. / INFORMACIÓN

Los peticionarios

Hace ahora poco menos de dos semanas varias AFA como las de CEIP El Palmeral, Clara Campoamor, Candalix, San Fernando y Sanchis Guarner, a las que poco después se sumaban las de los colegios Francesc Cantó, La Vallverda, Eugenio d'Ors, Dama d'Elx y Vicente Blasco Ibáñez, exigían a través del escrito un gesto simbólico de apoyo y sensibilización ante la falta de sistemas de climatización en los centros. Las familias admitían que apagar el aire acondicionado del Salón de Plenos no resolvería el problema estructural de la climatización en los centros educativos. No obstante, reconocían que podía suponer un “importante ejercicio de empatía institucional” y una oportunidad para que quienes tienen capacidad de decisión conozcan de forma directa una realidad que viven a diario los colegios.

En primera persona

A su juicio, si los representantes públicos trabajan habitualmente en espacios climatizados, deberían poder comprobar durante unas horas cómo se desarrolla la jornada escolar en aulas sometidas en Elche a altas temperaturas. Sobre todo porque, como los padres y madres sostienen, es una cuestión que entra dentro del derecho a la educación en condiciones adecuadas. Es más, alertan de que el calor afecta al rendimiento, a la concentración y a la convivencia dentro de los centros escolares, además de generar preocupación entre los progenitores por la salud de los menores y del personal que trabaja en los colegios. De momento, en junio lo han conseguido. Habrá que ver en julio, y habrá que ver también si la visibilización tiene efectos concretos.