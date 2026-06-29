Una subasta de innovación con el foco puesto en aprovechar los residuos del agua en Elche

Hacer posible que las empresas innovadoras desarrollen tecnologías que todavía no existen en el mercado para transformar los residuos generados en el ciclo integral del agua en nuevos recursos. Es el reto que tiene entre manos Aigües d'Elx y que expuso públicamente este lunes, a las puertas del Museo del Agua del Molí del Real, donde se hizo una consulta preliminar al mercado con la que conocer qué soluciones pueden aportar startups, compañías tecnológicas y grupos de investigación antes de licitar un contrato público destinado a afrontar algunos de los principales retos ambientales en la ciudad.

Contaminantes

A grandes rasgos, la empresa mixta pretende aliarse con los mayores expertos para impulsar proyectos capaces de mejorar el tratamiento de contaminantes emergentes como microplásticos, restos farmacéuticos, sustancias PFAS o metales pesados presentes en las aguas residuales, de la misma forma que se busca recuperar nutrientes como nitrógeno y fósforo, valorizar los lodos procedentes de las depuradoras o dar una nueva utilidad a residuos sólidos complejos de la red de saneamiento, como las temidas toallitas húmedas que se tiran por el inodoro y terminan llegando a la red. El objetivo que se marcan es avanzar hacia un modelo de economía circular que permita convertir estos desechos en recursos aprovechables con el fin último de transformar progresivamente las estaciones depuradoras en auténticas biofactorías.

Guía de compra

El acto sirvió también para presentar la Guía de Compra Pública Innovadora (CPI), un documento elaborado para facilitar que empresas innovadoras de la Comunidad Valenciana puedan acceder a este tipo de licitaciones, lo que, dicho sea de paso, suele ser complejo para pequeñas y medianas compañías. La guía, financiada por el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) dentro del programa FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027, explica tanto a las administraciones como al tejido empresarial qué canales usar para impulsar soluciones innovadoras desde el sector público.

Representantes de empresas tecnológicas durante la presentación de la guía y la consulta preliminar / AXEL ALVAREZ

Yolanda Valcárcel, directora general de Emprendimiento e Internacionalización del organismo autonómico reconoció que no hay guías de este estilo hasta la fecha y aprovechó el encuentro para matizar que la compra pública innovadora "no consiste en dar subvenciones, sino en utilizar el poder de compra de la administración como una palanca para movilizar la innovación en el territorio". Según señaló a este diario, la filosofía consiste en plantear al mercado un reto concreto y abrir un proceso de diálogo para que empresas, centros científicos e incluso la ciudadanía propongan soluciones que todavía no existen.

En el caso de la empresa mixta ilicitana, el desafío gira en torno a la economía circular, el aprovechamiento de residuos y la eficiencia energética, aunque este mismo modelo puede aplicarse a ámbitos tan diversos como la sanidad, la movilidad o la digitalización de los servicios públicos.

Primer paso

Valcárcel recordó que la consulta preliminar es únicamente el primer paso de un procedimiento que puede prolongarse durante uno o dos años antes de desembocar en una licitación pública. Tras esta fase de diálogo con el mercado se elaboraría un informe con las propuestas recibidas y posteriormente se redactarán los pliegos del futuro contrato. Eso sí, el plazo dependerá de la complejidad tecnológica del proyecto, aunque algunos procesos similares pueden extenderse hasta tres años.

Pequeñas empresas

Sobre Elche, la responsable autonómica destacó que es una ciudad con una potente base industrial y, por tanto, con "un enorme potencial" para desarrollar este tipo de proyectos. A su juicio, uno de los principales objetivos es que sean las pequeñas empresas del territorio las que aprovechen estas oportunidades antes de que las grandes multinacionales ocupen ese espacio, de ahí que se les den facilidades como más información a través de una guía con tal de prepararse para presentarse a estos procesos.

Y es que el citado documento pretende reducir esa barrera de entrada. En él se explica de forma práctica cómo funcionan las consultas preliminares al mercado, cuáles son las distintas modalidades de compra pública innovadora y qué aspectos deben tener en cuenta tanto las administraciones como las empresas para participar con garantías. Además, incorpora criterios relacionados con la compra basada en valor, la sostenibilidad ambiental, la digitalización y la economía circular, alineándose con los objetivos marcados por la Agenda Urbana de la Unión Europea.

Representantes de Aigües d'Elx y organismos como Ivace y el Parque Científico de la UMH / INFORMACIÓN

Estudios

Durante la jornada también se dieron a conocer dos estudios destinados a analizar el contexto en el que se desarrollará esta estrategia. El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández presentó en colaboración con la empresa mixta e Ivace un informe financiado por la Unión Europea sobre desarrollo sostenible y economía circular en Elche centrado específicamente en la aplicación de compras innovadoras, "una radiografía muy buena y crítica" sobre la situación actual y las oportunidades de mejora, como apostilló la propia directora de emprendimiento de Ivace. A través del documento, de 109 páginas, se pretende conocer el nivel de implicación del tejido empresarial ilicitano en la transición hacia un modelo más sostenible. Para ello se diseñó una metodología basada en encuestas y entrevistas que analizan aspectos como la economía circular, la gestión eficiente de los recursos, la transición energética, el uso de energías renovables y la responsabilidad corporativa, con el objetivo de detectar las necesidades de innovación de las empresas locales.

El estudio propone una batería de indicadores (KPI) que sirvan de referencia para orientar las futuras compras públicas innovadoras de Aigües d'Elx y de otras administraciones. Por ejemplo, en el apartado de huella de carbono se analiza si las empresas miden sus emisiones de CO₂, si las declaran oficialmente o si cuentan con sistemas de cálculo homologados; en agua estudia el consumo y las medidas de ahorro; en residuos, la prevención, reutilización y reciclaje; y en energía, el uso de renovables y las medidas de eficiencia energética.

Por su parte, la Fundación Empresa Universidad de Alicante (Fundeun) expuso un análisis sobre la implantación de la Agenda Urbana tanto a nivel nacional como europeo y su aplicación en el término municipal. El estudio profundiza en cuestiones relacionadas con la gestión sostenible de los recursos, dos ámbitos que servirán de referencia para los futuros procesos de contratación pública.