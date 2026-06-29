Luz verde a la oficina antiocupación en Elche pero el PP deja solo a Vox y apoya el Orgullo LGTBIQ+

A once meses escasos de las próximas elecciones municipales, los equilibrios del PP en Elche son más necesarios si cabe. Por una parte, es consciente de la importancia de empezar a marcar perfil propio. Más después de lo ocurrido en plena Semana Santa, cuando se mimetizó con Vox a cuenta de la Ley del Aborto, con tirón de orejas de Génova incluido. De otra manera, además, corre el riesgo de perder al elector moderado y dejar que el que está situado en los extremos se ratifique en su posición. Por otro lado, necesita continuar dando mimos a sus socios de Vox, no vaya a ser que le amarguen aún lo que queda de mandato. Sobre todo cuando la dimisión non nata parece que había frenado algo al concejal de Promoción Económica, el voxista Samuel Ruiz, aunque este lunes volvió otra vez a la carga, convirtiéndose en la piedra en el zapato del alcalde, Pablo Ruz. Tanto que no se mordió la lengua a la hora de criticar que precisamente fuera el PP, el partido con más condenas por corrupción, y así lo dijo expresamente, quien llevara una moción en ese sentido al pleno de este lunes, haciendo que el regidor ilicitano acabara errando el tiro con la propuesta en cuestión.

La izquierda votando durante una de las votaciones de este lunes. / Áxel Álvarez

Equilibrios

De hecho, es este juego de equilibrismos lo que escenificaron a la perfección el pleno municipal ordinario de junio celebrado este lunes los populares, con su alcalde a la cabeza. Así, se dio luz verde a una de las condiciones sine qua non de Vox -o eso es lo que dijeron- para aprobar los presupuestos municipales junto al PP para 2026: la puesta en marcha de una oficina antiocupación, en paralelo al recorte de las partidas sociales, aunque, de momento, con menos dinero del inicialmente previsto. Sin embargo, no todo fueron cesiones. Los de Ruz también dejaron solos a los de Vox, al apoyar la moción presentada por el grupo municipal socialista relativa al Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ 2026, aunque, eso sí, sin decir esta boca es mía, para no caldear demasiado el ambiente entre sus socios, y quedándose fuera en la de Compromís para garantizar los derechos sanitarios de las personas trans y el acceso efectivo a los tratamientos de afirmación de género.

La bancada de la derecha, en un momento del pleno. / Áxel Álvarez

Dos mociones y dos intentos frustrados

Todo, además, en el marco de una sesión muy marcada por la corrupción, con hasta dos mociones diferentes desde la bancada de la derecha, a lo que se sumó una moción de sustitución frustrada de los socialistas para tratar de que fuera una declaración institucional con el argumento de que se ponía mucho el foco en los escándalos socialistas y nada en los del PP, y un intento, también abortado y también del PSOE, de presentar una moción in voce por vía de urgencia en la misma senda, que, como era de esperar, tampoco prosperó.

Sea como fuere, si algo llamó la atención es que Samuel Ruiz, una vez más en su papel de poli malo contra el PP, en el que se le ve bastante cómodo, aprovechó la propuesta de los populares relativa a la “condena de toda forma de corrupción” para recriminar a sus socios los escándalos que también salpican a sus siglas. Destacó eso y que, después, en la de Vox centrada en la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez, los reproches a los populares brillaran por su ausencia, aunque lo cierto es que en esta segunda fue la portavoz, Aurora Rodil, la encargada de llevar las riendas, y tampoco se aportó mucho de nuevas.

El portavoz socialista, Héctor Díez, este lunes. / Áxel Álvarez

Hacienda

Como es típico y tópico en los plenos ordinarios, se comenzó con los puntos del área de Hacienda y, en este caso, los relativos a la aprobación del expediente de modificación número 21 del presupuesto de este año por suplementos de crédito, y la modificación por créditos extraordinarios y bajas por anulación. La primera, según el concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, respondía a la modificación del proyecto de urbanización del Mercado Central, lo que implica un incremento de los costes a financiar con cargo al préstamo de 10,9 millones de euros que se ha sacado a licitación. La segunda se debía a una modificación que asciende a un total de 238.150 euros, y que, en palabras del responsable municipal de Hacienda, se debe a que en el presupuesto de 2026 no se contemplaba consignación económica “para el convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Elche para el desarrollo de acciones informativas y de asesoramiento dirigida a los vecinos del municipio ante la problemática de la ocupación ilegal de inmuebles”, para lo que se destinarán 18.150 euros. El resto será para hacer frente a la ejecución subsidiaria del barrio de San Antón.

El concejal de Vox Samuel Ruiz, este lunes. / Áxel Álvarez

Recorte importante

Y ahí vino una de las claves de la sesión: 18.150 euros para un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados de Elche que es lo que será la oficina antiocupa que pidió Vox a cambio de dar luz verde a las cuentas de este año y para lo que, en teoría, se supone que se habían presupuestado 30.000 euros, aunque lo cierto es que sólo estará en marcha medio año. Una cuestión que causó incomodidad en determinados sectores en su momento, pero que este lunes pasó por la sesión de puntillas, sin hacer demasiado ruido, ni a favor ni en contra, y sin que parezca que vaya a haber una oficina física como tal, a juzgar por lo dicho en el pleno y previamente.

La portavoz de Compromís, Esther Díez, en el pleno de este lunes. / Áxel Álvarez

Una entrevista previa

De hecho, a finales de mayo, en una entrevista con este periódico, Pablo Ruz señaló, preguntado sobre qué pasó con la Oficina Antiocupa que pidió Vox, que “está en marcha”, apuntando que “es un convenio con el Colegio de Abogados”, que es para lo que ahora se prevé dotación. Al interrogante de si estaba operativa ya, Ruz afirmó que “estará a punto”, añadiendo que “es una propuesta que hizo Vox y me parece muy sensata”. Sobre si había un problema real de ocupación en Elche, señaló que “sí, tenemos un problema real de ocupación en Elche y en toda España”, y agregó que “el miércoles -el 20 de mayo- me enteré de dos casos en Elche”, y que “lo que no puede ser es que las leyes actuales protejan al ocupante y no al propietario”. Finalmente, y en cuanto a las funciones de esa “oficina”, habló de que tendría la de “asesoramiento a los propietarios que hayan sufrido una ocupación o una inquiocupación”. No aludía a oficina física como tal, y este lunes tampoco se hizo referencia a emplazamiento exclusivo.

Una vista general del Salón de Plenos este lunes. / Áxel Álvarez

Modificaciones

Es más, con estos puntos de partida, la socialista Patricià Macià atacó sobre todo con el hecho de que se han hecho 23 modificaciones en cinco meses, con la “desorganización” en la gestión de Hacienda, o con el hecho de que no se sepa qué va a ocurrir con el parking prometido para el Mercado Central, mientras se incrementan los costes. “¿Reorganización del entorno del Mercado Central con 4,3 millones de euros para destrozarlo posteriormente y construir el prometido parking”, proclamó. Mientras, del convenio contra la ocupación puso el foco en que se quitaba ese importe de ayudas de emergencia, de familia, de infancia y de mayores, que, al fin y al cabo son partidas sociales como pedía Vox, pero el departamento defenestrado es el de la voxista Aurora Rodil. “¿Por qué no usan ese dinero o el que se necesite para la emergencia social?”, subrayó Patricia Macià, quien dijo que esa partida está en negativo, en menos 154.000 euros.

“Señora Rodil, este convenio viene a sustituir la oficina contra la corrupción que anunció Vox?”, cuestionó la socialista, aludiendo a la corrupción probablemente porque le traicionó el subconsciente en un pleno tan marcado por estas cuestiones, cuando quería hablar de ocupación. Ante ello, Soler le espetó que el equipo de gobierno era consciente de qué partidas se pagaba cada cosa, dejándole claro que, si ellos volvían a gobernar, recortaran del área que quisieran. “No nos puede decir a nosotros qué partida utilizamos para un convenio con el Colegio de Abogados, que creemos que debe estar en la de ayudas a los ilicitanos”, sostuvo el responsable de Hacienda.

Apoyo

Una de arena para Vox, que no dijo esta boca es mía en ese punto, y la de cal que vendría después, cuando el PP dio su apoyo a la moción del PSOE de apoyo al Día Internacional LGTBIQ+, presentada por Saray Huertas, que, poco a poco, empieza a tener más cancha en un grupo en el que la hegemonía es de Héctor Díez, Mariano Valera y Patricia Macià, aunque este lunes también se le dio juego a Ana Arabid. La propuesta que leyó Huertas sirvió para reprobar que la bandera arcoíris se retirara demasiado pronto, que no hubiera reel alguno del Ayuntamiento de apoyo a esa efemérides o que el manifiesto del viernes se leyeran sin que estuviera el alcalde ni Vox, y tampoco las asociaciones que representan a estos colectivos.

Sin explicación de voto ni siquiera

A partir de ahí, la moción exigía que se reafirme el compromiso del Ayuntamiento de Elche con la igualdad real de las personas LGTBIQ+, la diversidad familiar y la lucha contra cualquier forma de discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales; garantizar que la bandera del arcoíris tenga una presencia visible digna en la fachada principal del Ayuntamiento, tanto el día del Orgullo como en su celebración durante el mes de septiembre; condenar de forma expresa todas las formas de la LGTBIfobia, incluidos los discursos de odio, la discriminación, el acoso, las agresiones, la estigmatización de las personas trans y cualquier intento de retroceso en derechos conquistados. Finalmente, entre otras cosas, se reivindicaba que el Ayuntamiento de Elche debe rechazar también cualquier campaña, insinuación, señalamiento o ataque basado en la orientación sexual de cualquier persona, así como la prohibición absoluta de las terapias de conversión, y se pedía una partida específica para políticas LGTBIQ+. Unas propuestas que en absoluto encajan con lo que opina Vox, pero que el PP apoyó, aunque no hubo palabra alguna ni en explicación de voto.

De Ábalos a Koldo

Probablemente no tuviera nada que ver, pero Vox aprovechó la moción siguiente, la del PP sobre la corrupción, para poner las cosas en su sitio. El alcalde, que abanderó la iniciativa, como siempre en este tipo de cuestiones, en las que siente especialmente cómodo ejerciendo de portavoz, dijo que “reaccionamos frente a un gobierno que está poniendo en cuestión el estado de derecho, señalando las sentencias judiciales como tendenciosas, amenazando a todo aquel que se atreva a cuestionar su permanencia en el Gobierno, incluso afirmando que la justicia está corrompida”, con referencias a José Luis Ábalos, Koldo García o Leire Díez, junto a José Luis Rodríguez Zapatero, y tratando de forzar una condena del PSOE y de Compromís, que no consiguió, porque le reprocharon los escándalos del PP, como el caso Kitchen o el caso Mascarillas de la Diputación de Almería.

El toque

“En Vox no distinguimos entre corruptos de izquierdas y corruptos de derechas”, señaló Samuel Ruiz en su turno, a lo que, posteriormente, y tras el repaso de rigor por los casos que sacuden a los socialistas, hizo hincapié en que “hay algo que desde Vox tampoco estamos dispuestos a consentir: que el Partido Popular pretenda venir a este pleno disfrazado de campeón de la honradez”. Tras ello, lanzó un mensaje muy claro: “Resulta llamativo que quienes hoy pretenden convertirse en jueces de la ética política sean precisamente quienes pertenecen al partido que acumula el mayor número de condenas por corrupción de la historia de España”, terció, dejando noqueados en cierto modo a sus socios, y enunciando uno detrás de otro los operativos en los que se habían visto inmersos los populares en los últimos años. “Resulta difícil escuchar ahí discursos de superioridad moral cuando todavía permanece en la memoria colectiva una etapa que tanto daño ha hecho a la confianza de los españoles”, puntualizó el concejal de Vox.

Por su parte, Héctor Díez restregó de nuevo la licencia exprés de la casa del alcalde, mientras Ruz sacó una foto de Héctor Díez, Mariano Valera y Vicente Alberola en primera fila en un acto de Ábalos, y una foto de los exalcaldes Alejandro Soler y Carlos González con Koldo García en Elche.

Unanimidad

Un tono que se elevó, como suele pasar en mociones de este tipo o como la que luego presentaría Rodil, aunque en el pleno también se aprobó una moción in voce y de urgencia de Compromís para condenar expresa y públicamente agresiones machistas en el ámbito del deporte o relacionadas con él, como la agresión que sufrió una árbitra durante un partido de juveniles o la condena contra el ya exfutbolista del Elche Rafa Mir por agresión sexual. De hecho, Esther Díez pidió que se ponga en marcha un protocolo contra las agresiones machistas, y también contra el odio en el deporte, con acciones de concienciación y sensibilización. Hubo acuerdo, al menos dejando esta vez sí un buen cierre de pleno en Elche, cosa que pocas veces pasa.