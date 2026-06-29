El Museo de Puçol de Elche aspira a abrir al público sus colecciones en un portal digital

El Museo Escolar de Puçol de Elche se marca el objetivo de hacer accesibles al público las miles de piezas que conserva en sus almacenes mediante un portal digital que permita consultar parte de sus fondos a golpe de clic. La iniciativa, que dependerá de la obtención de financiación externa, pretende dar un salto en la difusión del patrimonio que custodia el museo, reconocido por la Unesco por su ejemplo de buenas prácticas, así como facilitar que investigadores, docentes o cualquier persona interesada pueda conocer qué materiales forman parte de sus colecciones.

Memoria

Por ahora la institución ha preparado una memoria con la que concurrirá a convocatorias de subvenciones destinada a impulsar este proyecto. La previsión es que, si obtiene ayudas, el desarrollo de la plataforma pueda comenzar en 2027 de la mano de una empresa especializada, que además formaría al personal del museo para mantener actualizado el archivo digital. El proyecto supondría abrir una ventana a un patrimonio que, por ahora, únicamente está registrado en la nube para uso interno, según expone la coordinadora del museo, Marián Tristán.

Cubierta de uno de los libros escolares de hace décadas / INFORMACIÓN

Inventario

Esta iniciativa llegaría después de que entre las paredes de la infraestructura cultural se haya dado un importante paso en la organización de sus fondos. Y es que precisamente en 2026 se ha implantado un nuevo programa específico de inventario que sustituye al sistema con el que trabajaba hasta ahora y permite registrar de forma mucho más completa las piezas que ingresan en la colección.

Biblioteca escolar

Mientras ese objetivo toma forma, el museo continúa ampliando y documentando la biblioteca escolar, que ha llegado a convertirse en una de sus colecciones más representativas. Precisamente este lunes el museo anunciaba que el equipo técnico ha podido catalogar en lo que va de año más de 800 títulos pertenecientes a una colección que ronda actualmente los 7.000 volúmenes. Todo gracias a una subvención de 20.000 euros concedida por la Diputación provincial dentro de la convocatoria de ayudas a museos y colecciones museográficas.

Esta sería la primera fase de un trabajo más ambicioso, ya que el propósito del museo es inventariar la totalidad de la biblioteca, resume la coordinadora.

Los ejemplares inventariados abarcan materias tan diversas como historia, ciencias, música, francés, religión, griego, física, química, álgebra, lengua u ortografía, algunos con cerca de un siglo de antigüedad. En cada uno de ellos se ha elaborado una ficha individual con información sobre el autor, la fecha de edición, el estado de conservación y otras características relevantes. Además, se han digitalizado las portadas y contraportadas para incorporarlas al inventario.

Según Tristán, este proceso permitirá planificar actuaciones de conservación y restauración, partiendo de que en este paso se han evaluado si los ejemplares están dañados o si tienen anotaciones o subrayados.

Al margen del contenido pedagógico, los libros ofrecen una radiografía de la evolución de la enseñanza durante buena parte del siglo XX. Desde el museo detallan que a lo largo de las décadas fue cambiando el diseño como la concepción editorial de los manuales escolares. "Los libros más antiguos cuidaban muchísimo las ilustraciones, las portadas y el dibujo interior, especialmente los destinados a los niños. Conforme avanzan las décadas aparecen más fotografías y el peso pasa del diseño al contenido", indica la responsable.

Ilustraciones

Así las cosas, entre los ejemplares más antiguos abundan ilustraciones de escolares donde los protagonistas son los propios menores haciendo deberes o escenas clásicas con referencias a la mitología grecorromana con personajes como diosas como Atenea. De igual forma priman los colores vivos. En cambio, los manuales que se fueron publicando durante las décadas de los setenta y ochenta presentan una estética mucho más sobria, bajando calidad en la construcción editorial, pero poniendo el foco en más contenido con tomos más gruesos.

El inventariado también ha sacado a la luz pequeños detalles que ayudan a reconstruir el día a día de los niños y adolescentes de antaño ya que en el estudio se ha comprobado, por ejemplo, que los libros más antiguos apenas presentan marcas de uso mientras que en los más recientes florecen más garabatos. "Saber a quién perteneció un libro o ver cómo escribía un niño en aquella época aporta mucha información sobre el contexto educativo y social", afirma Tristán.

Donaciones

Las donaciones, principalmente de particulares, siguen engrosando los fondos de la biblioteca. La realidad es que muchas llegan cuando las familias vacíaneviviendas tras un fallecimiento o una mudanza. El caso más llamativo llegó hace unos meses cuando tras el fallecimiento de un coleccionista alicantino se le donó al museo una treintena de cajas repletas de libros escolares.

Con cada incorporación se sigue un protocolo de registro básico antes de pasar al inventario detallado. El objetivo, insiste la coordinadora, no es únicamente conservar las piezas, sino facilitar su conocimiento.

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Eso sí, es tal la avalancha de documentos que pueden recibir al cabo de la semana que el depósito de la biblioteca se encuentra con el espacio justo, lo que ha llevado al museo en los últimos años a poner filtro y admitir solo publicaciones anteriores a los años ochenta.