El gesto de un policía fuera de servicio con un parapentista herido en el Carabassí de Elche

Cuando un vecino de Elche o Santa Pola tiene que explicar a un turista en cuestión de segundos qué es el Cabo, seguramente las primeras pistas que den es que se trata de una zona por la que es muy común ver parapentistas lanzándose desfiladero abajo practicando una modalidad que se ha convertido en una de las primeras señas turísticas de la zona y, dicho sea de paso, también controvertida, especialmente en los últimos años, por la falta de regulación. Ahora bien, pese a que en la mayoría de las ocasiones este ejercicio que dispara la adrenalina tiene un final feliz con participantes tomando tierra extasiados por la experiencia, hay veces en las que la jugada no sale como se esperaba.

Para muestra el hecho de que una mala caída en el camino del Carabassí de Elche se ha saldado con un parapentista herido con diversas lesiones traumáticas que tuvo que terminar siendo desplazado en helicóptero de Emergencias Sanitarias al Hospital General Universitario de Elche. Aunque el accidente se produjo el sábado ha trascendido este lunes tras comunicarlo el Ayuntamiento a través de su gabinete de comunicación, explicando que la persona afectada estaba pendiente de las pruebas diagnósticas complementarias para determinar el alcance definitivo, con lo que no ha trascendido el pronóstico. Según imágenes facilitadas por la Policía Local en un vídeo publicado en sus redes sociales, y visible al final de la noticia, se aprecia cómo el parapentista va perdiendo el control hasta caer.

Un policía autonómico, estando fuera de servicio, fue de los primeros testigos directos del accidente, con lo que prestó la primera asistencia dentro de sus posibilidades, con el objetivo de mantener inmóvil al herido y tranquilizarlo hasta la llegada de los recursos policiales y sanitarios después de haber llamado al 112 para activar los servicios de emergencia.

Coordinación

Fue la Policía Local de Elche quien terminó coordinando la asistencia en el límite de ambos municipios, que dicho sea de paso es un enclave bastante transitado al dispararse la afluencia turística y con escasa cobertura. A la llegada de los agentes se encontraron al hombre de unos 40 años, consciente, semi incorporado sobre una piedra y acompañado por el citado policía que hizo las veces de testigo presencial.

De inmediato, los agentes del cuerpo de seguridad municipal aseguraron la zona de intervención, establecieron un perímetro de seguridad para proteger al lesionado, así como a los intervinientes y al resto de presentes, además de facilitar el acceso de los recursos de emergencia. Fue allí donde también colaboraron agentes de la Policía Local de Santa Pola prestando apoyo en las labores de aseguramiento del lugar, coordinación del operativo y asistencia a los recursos sanitarios.

Consciente

Durante la primera valoración, los agentes comprobaron que el accidentado permanecía consciente y orientado, aunque manifestaba un intenso dolor en varias zonas del cuerpo. Ante la posibilidad de lesiones de gravedad derivadas del impacto, evitaron cualquier movilización innecesaria y permanecieron junto a él, hasta la llegada de la asistencia sanitaria que fue la encargada de estabilizar e inmovilizar al paciente.

Parapentistas en la zona habilitada de aterrizaje en el Cabo de Santa Pola / Matías Segarra

Tras la evacuación, los agentes documentaron los elementos localizados en el lugar. Asimismo, se puso la información recabada en conocimiento de los cuerpos competentes para que, en su caso, se realicen las comprobaciones oportunas sobre la actividad, autorizaciones, seguros, habilitaciones y demás requisitos administrativos y de seguridad que pudieran resultar exigibles.

La Policía Local de Elche aprovechó el suceso para recordar la importancia de extremar la prudencia en actividades deportivas de riesgo, utilizar material adecuado, realizar la práctica en condiciones seguras y activar de inmediato los servicios de emergencia ante cualquier accidente. Desde el club de parapente de Santa Pola exponen que desconocen en profundidad qué ha podido ocurrir exactamente. No tienen constancia de que se trate de un usuario vinculado a la entidad ni tampoco ha trascendido el punto concreto donde aterrizó y si estaba permitida esa zona ya que hay carteles prohibitivos.

De igual manera, trasladan que pese a que lo normal es que los usuarios suelen estar federados, no hay una legislación firme que lo obligue, de la misma forma que exponen desde el club de vuelo no puede llevar el control de todas las personas que se lanzan desde los puntos habilitados fuera de las dinámicas de lanzamiento de la propia entidad. Hace justo tres años Santa Pola anunciaba que controlará que todos los deportistas que practican el parapente tengan seguro de responsabilidad civil y que estén federados o preparándose de forma profesional en la villa marinera. Así lo acordó entonces el colectivo, el Ayuntamiento y varios vecinos tras largos meses de negociaciones para acabar con problemas asociados a imprudencias de varios usuarios que incluso en alguna ocasión han terminado impactando en urbanizaciones próximas.