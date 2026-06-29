"Me voy en el mismo puesto en el que entré": la despedida de Julio Albaladejo tras 24 años de negociación sindical en el Ayuntamiento de Elche

Un aniversario que cerrará un ciclo de 24 años al frente de la representación de los trabajadores del Ayuntamiento de Elche. Este mismo martes Julio Albaladejo soplará 66 velas mientras se despide como delegado del Sindicato Independiente, posteriormente integrado en la coalición de la Unió Sindical Obrera de la Comunitar Valenciana (SI-USO). Cuando echa la vista atrás, a horas de su jubilación, está convencido de haber cumplido el compromiso que adquirió cuando comenzó su actividad sindical, tras sus inicios en el calzado: dar voz a quienes apenas la tuvieron.

Entró al cargo en 2002, coincidiendo en un momento en el que la plantilla municipal reclamaba algo tan básico como información veraz de lo que ocurría dentro de la Administración. "Recibían una información parcial, sesgada y muy politizada", asegura. Aquella necesidad de transparencia acabó convirtiéndose en la seña de identidad de su trayectoria hasta llegar a ser el más veterano de las mesas de negociación.

Colectivos

Durante más de dos décadas, Albaladejo ha representado a colectivos diversos, desde auxiliares administrativos, administrativos, ayudantes y oficiales hasta ordenanzas, porteros de grupo escolar, policías locales o trabajadores del área de Deportes. Siempre con una idea que ha repetido en innumerables mesas de negociación: los servicios públicos se sostienen gracias a los empleados que a diario atienden directamente a los ciudadanos.

Su nombre aparece ligado a algunos de los principales avances laborales logrados en el Consistorio. Uno de ellos fue la funcionarización del personal laboral iniciada en 2005, un proceso que permitió integrar a más de 350 empleados bajo un mismo marco normativo, igualando condiciones laborales y retributivas entre funcionarios y laborales.

Promoción interna

Sin embargo, si hay un logro que destaca por encima de todos es una promoción interna que, asegura, marcó un antes y un después para el personal auxiliar administrativo. Para él ha sido el hito que más le marcó porque era la primera vez que todo el personal auxiliar administrativo fijo podía promocionar a administrativo.

"Costó una barbaridad. Fue muy difícil convencer a la clase política", explica a este diario. Aquella negociación, desarrollada en la etapa de Carlos González como alcalde, con quien más sintonía admite haber tenido, también permitió la promoción de los ayudantes de jardinería a oficiales y, en su opinión, abrió un precedente que hoy sigue beneficiando a otros trabajadores.

Estabilización

En la etapa más reciente también han llegado reivindicaciones largamente esperadas, como la estabilización del personal interino de larga duración, la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, el reparto lineal de la productividad o la puesta en marcha de la Carrera Profesional.

Eso sí, sobre este último asunto Albaladejo avisa en su despedida que perjudica a los empleados con menos de cinco años de antigüedad, que "prácticamente no percibirán nada", mientras los funcionarios con más de 24 años cobrarán el máximo. Además, sostiene que el acuerdo económico, dotado con 10 millones de euros, dejará un remanente de al menos un millón que, a su juicio, debería destinarse a mantener la productividad mediante un reparto lineal, una propuesta que, denuncia, fue rechazada. Entiende que la carrera profesional no se trabajó lo suficiente y que los representantes de los trabajadores se encontraron "contra la espada y la pared".

Brecha salarial

También cuestiona la falta de control sobre el complemento de especial dedicación, del que asegura que beneficia especialmente a los altos cargos sin que Recursos Humanos haya presentado los informes justificativos que, según afirma, deberían elaborarse trimestralmente. Asimismo, lamenta que la brecha salarial entre los funcionarios de base (OAP, C2 y C1) y los grupos superiores (A2 y A1) continúe ampliándose sin que exista un mecanismo de corrección.

Por último, reivindica la independencia sindical y advierte del interés de los distintos gobiernos por influir en las organizaciones sindicales. "Somos la única oposición que tienen en materia laboral", sostiene, convencido de que preservar esa independencia es esencial para defender los intereses de la plantilla municipal.

Sobre la mesa

Admite que se han quedado sobre la mesa reivindicaciones de ordenanzas y porteros de grupo escolar de promoción al grupo C2, por lo que confía en que sus compañeros ejerzan la presión para que la reivindicación fructifique pronto. "El grupo que me releva es joven, responsable y con capacidad de trabajo, estoy seguro que pronto se ganarán la confianza", apunta en una carta.

Negociación

Albaladejo también aprovecha para reivindicar el papel de los sindicatos dentro de la negociación colectiva. A este respecto, rompe con esa creencia de que la mayoría de propuestas parten de los sindicatos cuando la inmensa mayoría de asuntos que llegan a la mesa "vienen impulsados por Recursos Humanos o por las distintas jefaturas de departamento". Es más, responde que en todos estos años pueden contarse menos de media docena de iniciativas nacidas exclusivamente de los sindicatos.

Carrera

Cuando le preguntan si hubiera actuado de otra forma, confiesa que tiene una espina clavada con su propia carrera profesional. Se jubila exactamente en el mismo puesto con el que ingresó por oposición en el Ayuntamiento en 2002, como auxiliar de instalaciones deportivas. Una decisión que fue voluntaria. "Podría haber ascendido por capacidad, pero entendía que no era ético promocionar mientras representaba a mis compañeros. Si quería ascender tenía que abandonar la vida sindical y nunca quise utilizar el sindicato como un trampolín profesional", narra. Asume que esa renuncia terminó teniendo un coste personal.

Independencia

Su defensa de la independencia sindical constituye otro de los pilares de su legado. No deja pasar la ocasión para exponer que los partidos políticos siempre han intentado influir en la actividad de las organizaciones sindicales al ser la oposición en materia laboral dentro de las administraciones públicas. Por ello hace un llamamiento a los trabajadores para elegir representantes comprometidos con el interés colectivo y no con aspiraciones personales.

Durante estas décadas ha tenido que negociar con gobiernos de izquierdas y derechas, y no oculta que las relaciones institucionales han atravesado momentos muy diferentes. "Hemos tenido etapas en las que directamente nos ninguneaban".

Deporte

Para él la jubilación no significa detenerse, sino cambiar de meta. "Me voy a dedicar al deporte. No sé si podré mejorar porque los años no pasan en balde, pero ahora tendré más tiempo para una de mis grandes pasiones".

Competidor habitual desde los 25 años y especialista en pruebas populares, incluso alzándose con el oro en alguna ocasión, encuentra en las pruebas una escuela de valores que ha procurado trasladar a las negociaciones laborales. En apenas unas semanas participará en una ultratrail en los Pirineos, el mismo escenario donde ya logró imponerse en una maratón de montaña de la categoría máster. Relata que el deporte le ha enseñado a adaptarse a las circunstancias, "a aceptar la derrota, a respetar al adversario y a defender el bien común por encima del individual", un equilibrio que siempre ha procurado no perder.