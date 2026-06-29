Solidaridad desde Elche con las víctimas de los terremotos en Venezuela
El Ayuntamiento guarda un minuto de silencio en la Plaça de Baix mientras la comunidad latina de la ciudad sensibilizan sobre las donaciones
Elche mostró este lunes su solidaridad con las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela con un minuto de silencio celebrado a las puertas del Ayuntamiento. Al encuentro acudió el grueso de la corporación municipal así como representantes de la comunidad venezolana asentada en la ciudad, quienes pusieron en valor la colaboración del Consistorio en la organización de ayuda humanitaria trasladando un mensaje de apoyo a todos los damnificados por la terrible tragedia que, hasta ahora, se ha saldado la vida de más de 1.450 personas a causa de los seísmos de grado 7,2 y 7,5 del pasado miércoles.
Voluntarios
Los voluntarios destacaron la gran respuesta de la ciudadanía recordando que seguían siendo necesarios productos como agua, pilas, baterías, medicamentos básicos, pañales y artículos de higiene para bebés, entre los materiales más demandados en las zonas afectadas.
De igual forma, explicaron que las personas que no hubieran podido acudir en los horarios establecidos para la recogida de donaciones podrían seguir entregando material en El Gordito Café, establecimiento que continuaría centralizando la ayuda para hacerla llegar a los damnificados.
Declaración
Durante el pleno, donde se abordó una declaración institucional de apoyo al pueblo venezonalo, todos los grupos trasladaron su solidaridad con el pueblo venezolano.
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