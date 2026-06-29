La UMH de Elche encarga un informe para rebatir las acusaciones de plagio de una investigadora de Brasil por el método Taylor Swift

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha encargado un informe a su Oficina de Investigación Responsable para analizar las acusaciones de plagio vertidas desde Brasil contra un profesor por el denominado "método Taylor Swift", una metodología docente que utiliza videoclips de la cantante para enseñar botánica.

El dictamen del órgano autónomo concluye que no existió plagio, una valoración con la que la institución académica cierra filas con el investigador Joaquín Moreno Compañ anunciando que defenderá tanto su trayectoria profesional como el prestigio de la universidad frente a unas acusaciones que, según la institución, no se han formalizado por la vía académica o judicial.

Justo este lunes el diario El País publicaba que la Universidad Federal de Río Grande do Norte (UFRN), en Brasil, acusaba a la UMH de haber copiado un método pedagógico desarrollado por su investigadora Gláucia Silva. Según esa información, la universidad brasileña considera que el profesor español utilizó una metodología previamente presentada y publicada por Silva sin reconocer adecuadamente su autoría.

Órgano

Frente a esas acusaciones, la UMH insiste en que el primer paso ha sido activar los mecanismos internos previstos ante este tipo de situaciones. José Juan López Espín, vicerrector de Estudiantes y Coordinación, traslada a este diario que la universidad ha trasladado el caso a la citada Oficina de Investigación Responsable, un órgano del que todas las universidades están obligadas a disponer para analizar posibles conflictos relacionados con la integridad científica.

La respuesta, con el informe, es que no hay plagio. "Es lo primero que teníamos que hacer", asegura el vicerrector, quien sostiene que la evaluación interna constituye el principal respaldo institucional al profesor y que, una vez emitido ese informe, la universidad no contempla adoptar medidas disciplinarias contra él.

Perfiles falsos

La versión de la UMH difiere también de la difundida por la científica brasileña y desde la institución ilicitana consideran que la controversia se ha alimentado principalmente a través de las redes sociales más que por cauces académicos o jurídicos, y que incluso esas críticas se han llegado a verter por perfiles falsos y correos electrónicos.

Es más, López Espín sostiene que la universidad no tiene constancia de ninguna denuncia formal presentada contra el profesor, con lo que desde el departamento de Comunicación del campus se han tratado de poner en contacto con la investigadora para aclarar la situación. Según expone, no han obtenido respuesta.

"Es una situación difícil"

"Es una situación rara y difícil", manifiesta el vicerrector, lamentando que se ponga en tela de juicio la labor investigadora. Por ello, y ante la ausencia de respuesta directa, la universidad pretende elevar ahora el contacto al plano institucional. Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales también se estudia si existen convenios de colaboración o programas de intercambio con la universidad brasileña que puedan facilitar una interlocución oficial ya que, aseguran, la presión que se ha ejercido públicamente resulta perjudica la reputación del docente. "Vamos a defender la marca de la universidad y el profesor", sostienen.

Según expone El País, la investigadora brasileña desarrolló esa idea durante la pandemia de coronavirus para alumnos de secundaria, la presentó posteriormente en un congreso internacional celebrado en Madrid y publicó un artículo científico en una revista especializada antes de que el profesor de la UMH difundiera sus propios trabajos. La universidad brasileña considera que existieron similitudes suficientes como para denunciar una apropiación de la idea metodológica, una acusación que ahora la institución española rechaza.

Si bien, fue al arranque de 2026 cuando la UMH dio traslado de un proyecto de innovación docente implantado durante el curso 2024-2025 en la asignatura Restauración de la cubierta vegetal, del Grado en Ciencias Ambientales. Liderado por Moreno Compañ, el proyecto apostaba por integrar cultura popular y recursos audiovisuales para favorecer un aprendizaje significativo de la botánica.

Videoclips

El procedimiento consistía en utilizar distintos videoclips de la aclamada artista americana como punto de partida para activar conocimientos previos del alumnado antes de abordar la explicación teórica. Así, escenas de Cardigan servían para identificar musgos y helechos; Out of the Woods permitía trabajar las gimnospermas; Willow facilitaba el estudio de la vegetación de ribera, mientras que Wildest Dreams ayudaba a analizar biomas como la sabana y las adaptaciones de las plantas a la sequía.

Los jardines del edificio Torreblanca de la UMH de Elche / Áxel Álvarez

Según los resultados difundidos entonces por la propia universidad, la experiencia permitió mejorar el porcentaje de respuestas correctas del alumnado en todos los bloques temáticos, incrementó la participación en clase y obtuvo niveles de satisfacción superiores al 86 %. Además, más del 90 % de los estudiantes consideró útil la metodología para aprender nuevos contenidos y casi el 96 % afirmó que ayudaba a detectar lagunas de conocimiento.

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El proyecto fue posteriormente publicado en el libro La universidad emergente: Hacia una educación transformadora e innovadora, editado por Octaedro.