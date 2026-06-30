Más de 900.000 euros para que el CSIC y la UMH de Elche aceleren tratamientos contra cánceres muy agresivos

El Instituto de Neurociencias (IN), centro mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), concentrará este año toda la financiación concedida por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la provincia de Alicante para abordar algunos de los principales retos de la investigación oncológica actual, como las metástasis cerebrales y las recaídas en cánceres especialmente agresivos, entre ellos los tumores cerebrales infantiles, el cáncer de mama triple negativo y el cáncer de ovario.

La entidad ha adjudicado tres ayudas que superan los 900.000 euros y que permitirán desarrollar un programa de investigación que abarca todas las etapas de la carrera científica, desde la formación predoctoral hasta el liderazgo de proyectos de alto impacto, reforzando la capacidad investigadora del CSIC en uno de los ámbitos biomédicos con mayor proyección.

Con estas líneas, el Instituto de Neurociencias espera fortalecer tanto sus líneas estratégicas de investigación así como incorporar más talento científico, favoreciendo el desarrollo de nuevos tratamientos que contribuyan a mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

Adaptación

Dentro de este programa de financiación, la investigadora Ángela Nieto ha obtenido una ayuda de 400.000 euros para estudiar los mecanismos de adaptación del cáncer y desarrollar estrategias dirigidas a prevenir la resistencia a los tratamientos y las recaídas en tumores especialmente agresivos, como el cáncer de mama triple negativo y el cáncer de ovario.

Por su parte, Berta L. Sánchez-Laorden liderará un proyecto financiado con cerca de 400.000 euros para investigar nuevas estrategias capaces de frenar la metástasis cerebral. La tercera ayuda, dotada con 110.660 euros para cuatro años, permitirá a Katia Sofía Illescas desarrollar su tesis doctoral sobre nuevas estrategias con las que evitar las recaídas en tumores cerebrales infantiles.

El presidente de AECC con una de las investigadoras de CSIC-UMH beneficiadas / INFORMACIÓN

30 años

Durante el acto de presentación de las Ayudas AECC 2025, celebrado en Alicante, Nieto agradeció el respaldo recibido y destacó el valor que supone esta financiación para continuar avanzando en investigación. "Nuestro más profundo agradecimiento, tanto mío como de mi grupo, a la Asociación Española Contra el Cáncer por su gran labor". Reseñó que tras más de 30 años y de muchos proyectos de investigación, "esta ayuda significa mucho para nosotros. Sabemos que se la debemos a la Asociación y a la generosidad y la esperanza de muchos pacientes, de sus familias y de la sociedad en general, lo que nos da más fuerza para seguir trabajando", afirmó.

Por su parte el presidente de AECC en Alicante, Fermín Crespo, subrayó que la investigación continúa siendo una de las prioridades en la hoja de ruta, con el reto puesto en que se alcance en 2030 el 70 % de supervivencia como marca la estrategia nacional de la asociación. "Queremos contribuir a retener el conocimiento científico en nuestra provincia para mejorar la calidad de vida de pacientes, familiares y supervivientes", incidió además el representante hablando de una necesidad de mejorar los tratamientos disponibles y acelerar la llegada de los resultados científicos a los pacientes.

Red

Para ello, la entidad impulsa la mayor red de investigación oncológica de España, integrada por más de 3.000 investigadores distribuidos en 160 centros de investigación de 38 provincias. Solo en 2025, la AECC destinó 40 millones de euros a financiar 282 nuevas ayudas de investigación.

Diálogo

A lo largo de la presentación también se celebraron dos mesas de diálogo dedicadas a compartir los proyectos financiados y analizar los desafíos de la carrera científica en sus diferentes etapas. La primera, moderada por la directora de divulgación científica de la Fundación Científica de la Asociación, Naiara Cambas, reunió a la investigadora predoctoral Katia Sofía Illescas y a su director de tesis, Víctor Borrell, investigador del Instituto de Neurociencias UMH-CSIC.

Noticias relacionadas

La segunda mesa, moderada por el farmacéutico y genetista, profesor de la UMH y vocal de la Junta Provincial de la Asociación en Alicante, Andrés Corno, contó con la participación de las investigadoras Ángela Nieto y Berta L. Sánchez-Laorden, responsables de dos de los principales proyectos financiados.