El método de Amazon entra en las aulas del CEU de Elche

Enseñar en las aulas el modelo de innovación más conocido del ámbito empresarial: la metodología Working Backwards, desarrollada por Amazon para diseñar nuevos productos y servicios partiendo de las necesidades del cliente. Es el desafío que tiene la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche, que a través de un programa intensivo está formando esta semana a una veintena de estudiantes para acercar el sistema de trabajo de la multinacional tecnológica.

La iniciativa, organizada por la institución académica junto a Amazon Web Services (AWS) y con la colaboración de la Cámara de Comercio de Alicante, reúne a alumnos de siete titulaciones, que van desde Derecho, Dirección de Empresas, Marketing, Magisterio, Enfermería, Fisioterapia y Odontología, con tal de trasladar al entorno universitario una metodología empleada en equipos de innovación empresarial.

A diferencia de los procesos tradicionales, el citado método plantea que cualquier proyecto debe comenzar respondiendo a la pregunta: ¿qué problema real tiene el cliente? Solo después de identificar esa necesidad se plantea una solución, evitando que la tecnología o la propia idea se conviertan en el punto de partida.

Equipos

Durante la primera jornada, celebrada el lunes, profesionales de la multinacional introdujeron a los estudiantes en la cultura de innovación de Amazon y en algunos de sus principios, como la organización en pequeños equipos multidisciplinares o el sistema de liderazgo que guía el desarrollo de nuevos proyectos dentro de la compañía.

Los alumnos comenzaron a trabajar sobre necesidades concretas detectadas en su entorno y analizaron cómo convertirlas en propuestas con un beneficio claro para sus destinatarios. Además, abordaron el papel de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito empresarial, siempre desde la premisa de que la tecnología solo tiene sentido cuando responde a un problema que se ha identificado previamente.

El programa también reproduce otra de las prácticas más características del modelo de Amazon, que parte d ela redacción de una nota de prensa antes de desarrollar el producto. Con este ejercicio, los equipos deben explicar de forma sencilla quién utilizará la solución, qué problema resuelve y cuál es su principal aportación. Si no son capaces de hacerlo con claridad, la idea debe replantearse antes de invertir tiempo en su desarrollo.

Emprendimiento

Julián Sánchez, coordinador de CEU Emprende en el campus de Elche, traslada que la participación en el programa supone también un reconocimiento al alumnado que ha mostrado interés por el emprendimiento durante sus estudios universitarios. Otra de las singularidades es la composición de los equipos. En lugar de agrupar a estudiantes de una misma disciplina, el CEU ha optado por formar grupos con perfiles académicos muy diferentes para simular el funcionamiento de los equipos de innovación de muchas empresas.

La jornada pretende incentivar el buen trato hacia el cliente / INFORMACIÓN

"Aquí los equipos se forman no por afinidad, sino por contraste. Queremos que aprendan a trabajar con personas que piensan distinto, porque eso es lo que encontrarán fuera del aula", remarca el equipo docente.

Cliente

La segunda y última jornada, que se ha celebrado este martes ha estado dedicada a la aplicación completa de la metodología. Los participantes debían definir al cliente, seleccionar el problema sobre el que trabajan, plantear alternativas y elaborar la nota de prensa que servirá para presentar su propuesta como si el producto ya estuviera listo para salir al mercado.

Jurado

El programa concluirá con la defensa de los proyectos ante un jurado, que valorará tanto la calidad de las soluciones planteadas como la coherencia del proceso seguido para llegar a ellas.

Noticias relacionadas

La actividad forma parte de CEU Emprende, la iniciativa con la que la universidad impulsa la formación en emprendimiento entre sus estudiantes. Para el vicerrector del campus de Elche, Álvaro Antón, la colaboración con AWS permite acercar a los alumnos "a un contexto cercano al funcionamiento real de los equipos de innovación", donde el reto no consiste únicamente en generar ideas, sino en identificar problemas reales y construir respuestas con impacto.