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La Fundación Conciénciate y Tempe se alían para hacer llegar la ayuda de Elche a Venezuela

La entidad ha organizado una campaña de recogida de artículos no perecederos en el centro social Francesc Cantó este miércoles y jueves durante todo el día

La concejala Celia Lastra junto a un ciudadano venezolano que vive en Elche

La concejala Celia Lastra junto a un ciudadano venezolano que vive en Elche / INFORMACIÓN

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María Trigueros

María Trigueros

Elche ofrece un plan solidario que reclama la colaboración de todos los ilicitanos e ilicitanas, tras la catástrofe vivida el pasado miércoles en Venezuela. Gracias a Conciénciate, fundación que ya ha contribuido en otras situaciones de emergencia como con la dana de Valencia o con el terremoto de Marruecos, se destinarán productos de primera necesidad, entre ellos productos infantiles como pañales, leche de fórmula, biberones o productos de higiene; productos de limpieza como toallitas húmedas, esponjas o gel hidratante; y material de primeros auxilios como agua oxigenada, vendas, guantes desechables, pastillas potabilizadoras y mascarillas.

Un momento del minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Elche

El minuto de silencio que tuvo lugar el lunes a las puertas del Ayuntamiento de Elche / INFORMACIÓN

En esta labor, Tempe, la empresa que comercializa y distribuye el calzado y los complementos que el grupo Inditex destina a marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka o Stradivarius, se suma a la ayuda solidaria impulsada por Conciénciate. La empresa ilicitana será la encargada de hacer posible la logística de envío de los productos destinados al pueblo venezolano con el objetivo de que salgan adelante lo antes posible, aprovechando que está implantada allí. Para ello, entre el miércoles y el jueves, de 10 a 20 horas, en el centro social Francesc Cantó de Carrús, se podrán llevar los artículos.

El cartel que ha creado la Fundación Conciénciate para la recogida de productos

El cartel que ha creado la Fundación Conciénciate para la recogida de productos / INFORMACIÓN

Medicinas

No obstante, no será posible donar medicinas como aspirina o paracetamol, por ejemplo, ya que únicamente pueden ser transportados por organismos internacionales autorizados por la Agencia Española de Medicamentos. Todo el material recaudado entre este mismo miércoles y el jueves será enviado desde el Ayuntamiento de Elche a la Fundación del Colegio San Ignacio de Loyola, de los padres Jesuitas, y a la Asociación de antiguas alumnas del colegio Merici, de las Madres Ursulinas, en Caracas, en alianza con Tempe.

Celia Lastra, concejala de Acción Social, y Gorka Chazarra, presidente de Conciénciate, explican el plan de ayudas solidarias

Celia Lastra, concejala de Acción Social, y Gorka Chazarra, presidente de Conciénciate, explican el plan de ayudas solidarias / INFORMACIÓN

Vías de transporte

En estos momentos, según informaron desde el Ayuntamiento de Elche y Conciénciate, se está gestionando que el Gobierno español autorice el transporte por la vía aérea, ya que, según afirma Celia Lastra, concejala de Acción Social y Cooperación, es la forma más rápida y eficaz para el traslado de los productos, puesto que llegarían en tan solo unos días. Sin embargo, en caso de que no fuera posible, se optaría por la vía marítima, cuyo plazo estimado de llegada es de aproximadamente un mes. Además de este plan, el Ayuntamiento de Elche también está preparando una ayuda a través de Cooperación Internacional y en colaboración con entidades humanitarias como Cáritas o Cruz Roja con el objetivo de establecer cuál será la organización encargada de desplegar la asistencia necesaria.

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Donaciones

Por otra parte, se ha habilitado un número de bizum, con el código 06954, donde se comprometen a destinar todas las donaciones económicas recibidas a la compra de productos para el traslado. Gorka Chazarra, presidente de la Fundación Conciénciate, concluye con un llamamiento a todos los ilicitanos e ilicitanas para colaborar con esta iniciativa: "Animamos a que, además de ceñirse a los productos que se solicitan, se sumen a esta iniciativa cuantas empresas, asociaciones o entidades quieran, para conseguir que con estas indicaciones podamos recoger el máximo de productos para que esa ayuda llegue y sea lo antes posible".

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