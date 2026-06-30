La otra vida diplomática de la Dama de Elche: de joya ibérica a embajadora de la ciencia española

Si durante décadas se viene hablando del valor de la Dama de Elche como obra maestra del arte ibérico, o sobre los enigmas que todavía rodean su origen, hay también pasajes en la historia que han quedado difuminados por el paso de los años y que llegaron a convertir al querido busto en un instrumento de diplomacia cultural y científica, hasta el punto que la joya ilicitana contribuyó a proyectar la imagen de España ante el mundo.

Sólo habría que remontarse a 1934 y a la capital española. Allí la "Reina Mora", como en su día la definió su descubridor Manuel Campello, llegó a ser la imagen oficial del noveno Congreso Internacional de Química Pura y Aplicada, una gesta que tenía como trasfondo reivindicar su regreso al país, que se lograría años después, tras la adquisición de la imagen por Francia.

Los investigadores Francisco A. González Redondo y Ana María Ronda Femenia / AXEL ALVAREZ

Muestra temporal

Precisamente el parque arqueológico de La Alcúdia ahonda desde este martes en este capítulo a través de "Química, Dama... y Diplomacia", una exposición temporal que podrá visitarse, al menos, hasta Navidad y que posteriormente iniciará una itinerancia por diferentes ciudades españolas. La muestra está comisariada por la arqueóloga Ana María Ronda Femenia, técnica de la Fundación Universitaria y especialista en el yacimiento ilicitano, y por Francisco A. González Redondo, profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad Complutense de Madrid. Digamos que la unión de ambas miradas, con años de investigación a sus espaldas, ha permitido reconstruir un episodio desconocido para la ciudadanía, y más con apoyos de instituciones como la Real Sociedad Española de Química o la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y las Técnicas, entre otras.

Un usuario observa la exposición de la Dama en el Congreso de Química / AXEL ALVAREZ

Paneles

A lo largo de los paneles que recorren la sala de exposiciones se evidencia cómo aquel no fue un congreso cualquiera, partiendo de que el previsto para 1915 en San Petersburgo nunca llegó a celebrarse por el estallido de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. España, que había permanecido neutral durante el conflicto, se terminó convirtiendo en un escenario único para reunir por primera vez a científicos de países que pocos años antes habían combatido entre sí.

"Alemanes, franceses, ingleses, rusos o estadounidenses podían volver a sentarse en la misma mesa", expone González Redondo. Así, finalmente, el encuentro llegó a gestarse después de que antes, en 1928, el presidente de la Sociedad Española de Física y Química, Julio Palacios, y el químico Enrique Moles se lo propusieran al rey Alfonso XIII y al dictador Primo de Rivera.

Según el investigador, aquel congreso formaba parte del proceso de modernización emprendido por la España de la llamada Edad de Plata con tal de recuperar el pulso europeo a través del conocimiento. Fue en ese contexto donde apareció la Dama de Elche que, lejos de ocupar un papel secundario, fue elegida como imagen oficial del congreso.

Uno de los carteles con la Dama de Elche como protagonista / AXEL ALVAREZ

Credenciales

Su silueta compartía protagonismo con el matraz de los químicos y el búho de la sabiduría en el logotipo diseñado para el encuentro. Como se puede comprobar en la muestra, el busto aparecía en los programas, en las credenciales de los asistentes, en la correspondencia oficial y en toda la documentación distribuida entre los más de 1.500 congresistas. Material gráfico que ahora es visitable.

"Estamos hablando de decenas de miles de imágenes de la Dama circulando por todo el mundo científico", resume el comisario. Para él, aquella decisión convirtió la escultura en una auténtica embajadora cultural del paísy, al mismo tiempo, en un recordatorio permanente de que la obra seguía expuesta en el Louvre.

Reivindicar el regreso

La muestra sugiere que la utilización de la Dama, más allá de una estrategia estética o publicitaria, fue una forma de reivindicar su regreso. "Era una manera de decir: devuélvannos la Dama", resume G. Redondo.

Preguntado sobre si cree que es de justicia que el busto regrese a Elche, después de que no se produzca ese acontecimiento hace ahora justo dos décadas, el historiador entiende que el lugar natural para exhibirla, al menos de forma temporal, sería el museo de La Alcudia porque se rendiría homenaje al espacio donde fue hallada en 1897.

Confía en que las instalaciones reúnen las condiciones necesarias para su conservación. "Aquí es donde se encontró y donde adquiere todo su contexto", señala, aventurándose a decir que esta decisión fomentaría que haya una peregrinación de miles de personas a la ciudad.

¿Traslado definitivo?

Eso sí, el investigador evita posicionarse sobre un traslado definitivo desde el Museo Arqueológico Nacional. Recuerda que ese tipo de decisiones corresponden a decisiones políticas y advierte de que cualquier resolución abriría un debate de enorme complejidad sobre el destino de muchas otras piezas arqueológicas repartidas por los grandes museos nacionales.

En cuanto al motivo de la exposición, ambos historiadores entienden que era necesario dar este enfoque porque aunque la Dama volvió a suelo español en 1941, tras un intercambio de obras entre los gobiernos español y francés, el episodio de 1934 no persiste en la memoria colectiva, y por ejemplo en La Alcudia apenas se conservaba un cartel del congreso que se mostraba a los visitantes sin que existiera, hasta ahora, un relato completo sobre su significado.

Romper fronteras

Para los dos comisarios, uno de los grandes mensajes de la muestra es precisamente romper las fronteras entre disciplinas. El matemático y doctor en Historia de la Ciencia defiende que la investigación avanza cuando arqueólogos, historiadores, científicos y especialistas en patrimonio trabajan juntos. "Si los científicos solo miran la ciencia y los arqueólogos solo la arqueología, se pierden muchas conexiones", manifiesta a este diario.

Así las cosas, ese planteamiento demuestra que detrás de una pieza arqueológica hay una historia de relaciones internacionales, diplomacia, química, historia contemporánea e incluso matemáticas.

Aunque se arroja luz sobre aquellos tiempos, la muestra tampoco cierra el relato de la pieza ibérica. Al contrario. González Redondo recuerda que continúan abiertas numerosas investigaciones y sobre el propio yacimiento de La Alcudia, con lo que los científicos siguen pendientes de nuevos hallazgos arqueológicos o futuros estudios que sigan aportando información.

Reflexión

Para González Redondo, el Congreso de 1934 también invita a reflexionar sobre el lugar que ocupa hoy la ciencia en la sociedad, temiendo dar una visión pesimista del contexto actual. A su juicio, la España de la Edad de Plata entendió que los grandes referentes públicos debían ser sus científicos, hasta el punto de que figuras como Albert Einstein, Santiago Ramón y Cajal o Enrique Moles eran "los influencers de aquella época", resume.

En cambio, lamenta que en la actualidad el protagonismo público recaiga principalmente en deportistas, artistas o creadores de contenido, mientras que los investigadores apenas ocupan ese espacio. Sin restar mérito a esos ámbitos, sostiene que si España quiere "quiere estar a la altura de los tiempos" y afrontar con éxito los retos del siglo XXI debe volver a situar la ciencia, la tecnología y la innovación en el centro de su proyecto de país con tal de que los investigadores sean referentes para las nuevas generaciones.