El Mercado Central de Elche empieza a recuperar el techo tras quedarse en el esqueleto

El Mercado Central de Elche empieza a dejar atrás la imagen de inmueble reducido a esqueleto metálico con la instalación de la cubierta. La colocación del techado, que se prolongará durante unas dos semanas marcará un nuevo hito dentro de unas obras que avanzan ya tanto en el interior del mercado como en todo su entorno inmediato.

Tal y como trasladó el propio Ayuntamiento este martes, los primeros paneles ya pueden apreciarse sobre la estructura reforzada del edificio, mientras operarios y maquinaria trabajan desde el interior del recinto para completar el montaje. Se trata de una de las actuaciones más esperadas de la reforma después de que hace meses se retirasen los techos de fibrocemento y cuando se cumple más de un año del inicio de las actuaciones.

Este avance coincide además con la ampliación de las obras al exterior. Desde hace tres semanas, el entorno del zoco comercial permanece completamente vallado para acometer la reurbanización de la plaza Menéndez Pelayo y de la popularmente conocida como Plaça de Dalt, una actuación que obligó a modificar los recorridos habituales de peatones, con cortes por vallas de obra mientras se ejecutan obras con las que decir adiós a los desniveles, mejorar la accesibilidad y crear una plataforma prácticamente continua que conecte el mercado con la plaza de las Flores y el resto del centro histórico.

Estado que presentaba este martes el Mercado Central de Elche / INFORMACIÓN

El proyecto contempla además la incorporación de nuevo arbolado para incrementar las zonas de sombra, la renovación completa del pavimento con el mismo acabado previsto para el interior de la infraestructura y la sustitución de la iluminación pública para unificar la imagen urbana con otras calles peatonales del centro.

Estructura

La instalación de la cubierta llega después de que la adjudicataria completara el refuerzo de toda la estructura metálica que sustentará el nuevo tejado. Durante los últimos meses fue necesario consolidar vigas, pilares y otros elementos de hierro al detectarse un estado de conservación más deteriorado del previsto inicialmente, circunstancia que obligó a introducir modificaciones en el proyecto de rehabilitación que se eleva a 12,6 millones de euros y que podría estar finalizado de cara a la próxima Navidad, según las estimaciones.

Lucernario

Por otra parte, el nuevo techado respetará la volumetría tradicional del edificio y como ya explicó el Ejecutivo local se conservará el característico lucernario central, uno de los elementos arquitectónicos más representativos del Mercado Central y concebido para favorecer la entrada de luz natural al interior del recinto.

Paralelamente, prosiguen las actuaciones vinculadas al patrimonio arqueológico localizado durante la ejecución de las obras. El proyecto incluye la conservación y musealización de los Baños Árabes descubiertos en el entorno del inmueble, y que ahora son prácticamente invisibles por las vallas, aunque el reto es que la futura integración permita compatibilizar la recuperación del mercado con la puesta en valor de uno de los vestigios islámicos más relevantes del casco histórico ilicitano.