Esta es la multa a la que se enfrentan los propietarios de las mascotas si orinan en la acera en lugar de en la calzada en Elche

Concienciación, concienciación y concienciación. Eso es prácticamente lo único que puede hacer en estos momentos el Ayuntamiento y UTE Elche, encargada de la limpieza y la recogida de residuos. Eso sí, dejando claro que es complicado, pero que quien la hace la paga si es que le sorprenden in fraganti. Por eso mismo, Administración local y empresa han lanzado una campaña con la que, a través de vídeos y “pegatinas” de gran tamaño distribuidas por parques y plazas, tratan de sensibilizar a la población con una cuestión que genera muchos problemas de convivencia: con la necesidad de que las mascotas hagan sus necesidades en la calzada y no en las aceras, zonas verdes, fachadas o mobiliario urbano. De lo contrario, si pillan a alguien haciendo lo que no toca, la broma le puede costar hasta 750 euros. Y así lo avisan también los carteles. De hecho, tanto el concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert, como el gerente de la firma de limpieza, Alberto Bleda, señalaron que se van a reforzar las inspecciones.

José Claudio Guilabert y Alberto Bleda, este martes en el Ayuntamiento, con los carteles. / INFORMACIÓN

Consumo de agua

El objetivo, según señalaron, es poner coto a unas de las principales quejas vecinales en estos momentos, por los problemas de suciedad y malos olores que genera, y, con ello, mejorar la limpieza y reducir el consumo de agua destinado al baldeo de calles del municipio. De hecho, según los datos que ofreció Bleda, en estos momentos se destinan 30,7 millones de litros de agua al año para la limpieza de orines, una labor que realizan diariamente hasta 16 equipos de UTE Elche, con el dispendio que eso implica, pero también con el agravante de que es personal que no se puede destinar a otras labores.

Uno de los carteles creados para la ocasión. / INFORMACIÓN

Mancha extendida

Guilabert incidió en que lo de la calzada no es un capricho, sino lo recoge la ordenanza municipal, y apeló al civismo de los propietarios de las mascotas, sobre todo en verano, que es cuando más problemas de malos olores hay por las altas temperaturas, explicando que en la acera, si se tira agua, por más que lleve jabón, lo único que se logra es que la mancha se extienda. Un agua jabonosa que, sin embargo, sí hace su cometido en la calzada, evitando, de paso, el deterioro de farolas, señales de tráfico e incluso en las persianas de establecimientos comerciales.

Rey o reina con civismo

La campaña, de Cacahuete Comunicación, juega con el concepto de mascota como rey o reina de la casa, con lemas como “siempre reina incluso en sus paseos”, “reina en casa cívica en la calle” o “todo un rey hasta en la acera”, con canes con atuendos regios. Desde el Ejecutivo local recuerdan que la Ordenanza Municipal de Limpieza, en sus artículos 33 y 34, prohíbe que los animales realicen sus necesidades sobre aceras, zonas de paso, parterres o espacios de uso ciudadano. Asimismo, la normativa de tenencia de animales obliga a los propietarios a limpiar los orines con agua jabonosa y a censar a sus mascotas en el municipio. El incumplimiento de estas obligaciones puede conllevar sanciones de hasta 750 euros en Elche.