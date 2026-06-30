La oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Elche: 79 plazas y casi la mitad para promoción interna

Un total de 79 plazas, que, por otra parte, es lo máximo que permite la legislación en cuanto a la tasa de reposición. De ellas, prácticamente la mitad, 39, serán de promoción interna. Esos son los números de la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Elche correspondiente a 2026 y aprobada por unanimidad por los sindicatos en el marco de la mesa general de negociación, para reforzar así una plantilla con algo más de 2.000 empleados públicos. Un acuerdo que el alcalde, Pablo Ruz, que compareció junto al concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, señaló que va en la línea de fortalecer los servicios públicos, “para afrontar la propia realidad del Ayuntamiento y para afrontar las dificultades que puedan venir en el presente y en el futuro”.

El reparto

Del total, 16 son de refuerzo de la seguridad ciudadana en Elche, de las que 12 son para agentes de la Policía Local y cuatro para inspectores. Por otra parte, del conjunto de plazas ofertadas para todos los departamentos del Ayuntamiento, tres son para personas con discapacidad física y sensorial, por encima de lo que marca la legislación, según Juan de Dios Navarro. Asimismo, en cuanto a las 39 para promoción interna, están enfocadas sobre todo al personal auxiliar administrativo para que pasen a administrativos, y se les da la oportunidad de promoción también al personal de Parques y Jardines, y de Cementerios. En este capítulo, también se quiere cumplir con los compromisos adquiridos de regularización del grupo profesional en escuelas infantiles y servicios sociales con los técnicos de integración social.

Limpieza en el Parque Municipal, en una imagen de archivo. / Áxel Álvarez

Perfiles variados

En cuanto a las áreas, el concejal explicó que las plazas tienen un carácter claramente heterogéneo y amplio, de manera que no se concentran en una única concejalía ni en un único perfil profesional, sino que responden a las necesidades detectadas en el conjunto de la organización municipal. Así, se incluyen plazas correspondientes a casi todas las áreas de gestión y a todos los grupos profesionales, desde los cuerpos de Administración General hasta la Administración Especial, pasando por los servicios operativos, los servicios sociales, la seguridad ciudadana, la educación, la ingeniería, la arquitectura, la gestión económica o la atención a la ciudadanía, entre otros ámbitos.

Sectores prioritarios y no prioritarios

Al respecto, según las cifras que se dieron este martes, 42 plazas están destinadas a sectores prioritarios, como arquitectos, psicólogos, técnicos medios, trabajadores sociales, porteros de grupo escolar, técnicos de informática, técnicos de relaciones laborales o técnicos medios de promoción económica. Mientras, otras 24 son para sectores no prioritarios, de las que siete son oficios. En esos denominados sectores no prioritarios entran técnicos de archivo y biblioteca, inspector de medio ambiente, taquilleros, auxiliar de instalaciones deportivas, oficial y ayudante de albañilería, electricidad, monitor deportivo y socorristas.

El edil de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, y el alcalde, Pablo Ruz, este martes. / INFORMACIÓN

Capítulo 1 del presupuesto

El regidor ilicitano hizo hincapié en los “tiempos complejos” que se están viviendo en estos momentos, a lo que añadió que el capítulo 1 del presupuesto municipal, el dedicado a personal, supone cerca del 40 % de los 294 millones previstos en total, 342 millones de euros si se suman las cuentas de Pimesa, Visitelche y Manteniment d'Espais Verds d'Elx SA (Mevesa); y que se va a proceder a la externalización en Parques y Jardines, aunque manteniendo a los actuales trabajadores de la casa centrados en el centro de la ciudad, para llegar a todos las áreas verdes que tiene Elche hoy por hoy, y a las que, de otro modo, como ya ha apuntado en más de una ocasión, no se podría atender. Unos puntos de partida que le valieron para subrayar que “esta oferta de empleo público demuestra el compromiso del Ayuntamiento y del Gobierno local con el empleo público de calidad”.

Ruz, al comienzo del mandato, en una reunión que mantuvo con los funcionarios en el Gran Teatro de Elche. / Antonio Amorós

Con unanimidad

Por su parte, Juan de Dios Navarro puso el foco en todo momento en que la propuesta ha salido adelante con la unanimidad de todos los sindicatos. “Después de haber trabajado en mesas técnicas durante varias semanas, es una oferta que nace del diálogo, y sobre todo es una oferta que se ha trabajado con todas las áreas municipales del Ayuntamiento y con las organizaciones sindicales, que, al final, también son un poco la voz de los funcionarios”, alegó el responsable municipal de Recursos Humanos, incidiendo, a la par, en que es una convocatoria planificada y consensuada.

Una mesa de negociación con representantes de la Corporación municipal y de los sindicatos. / INFORMACIÓN

Reivindicación

A partir de ahí, Navarro aprovechó para lanzar una reivindicación clara al Ejecutivo central: que se eliminen los topes máximos en la tasa de reposición. En este sentido, preguntado posteriormente por cuántas plazas más serían necesarias para garantizar un servicio óptimo en el Ayuntamiento de Elche, el edil apuntó a unas 200. No obstante, por ahora, con esas 79 plazas, según explicó, lo que busca el equipo de gobierno es “reforzar los servicios públicos, reducir la temporalidad, garantizar el relevo generacional, favorecer la promoción interna, cubrir las necesidades reales de todas las concejalías y continuar con la modernización de la administración”.

Las fechas

En cuanto a fechas, precisó que lo primero que se hace es informar a la Subdelegación del Gobierno de cuál es la oferta pública de empleo del Ayuntamiento de Elche y, a partir de ahí, se dispone de tres años. Sin embargo, apuntó que hay procesos que ya están en marcha, como en la Policía Local, y lo que se va a hacer es complementar el número de plazas, de forma que de las siete previstas inicialmente se pase a 19, una vez sumadas las 12 de ahora. Un modus operandi que se va a seguir en algunos puestos, mientras que otros irán saliendo en función de las necesidades de la Administración local.