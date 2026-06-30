El PSOE de Elche tramita la baja del distrito de otro pedáneo de Arenales del Sol por una pelea con jóvenes
Los socialistas toman la decisión apoyándose en un video viral en el que, según la formación, el ex representante vecinal amenaza a un grupo con un cinturón
El PSOE de Elche ha iniciado la tramitación para dar de baja a un ex pedáneo de Arenales del Sol como vocal socialista de la Junta Municipal de Distrito número 11 de la pedanía ilicitana, después de difundirse en redes sociales un vídeo, que ha terminado viralizándose, en el que aparece protagonizando un altercado con un grupo de jóvenes.
Según ha confirmado el PSOE, la decisión se aedopta "tras ver un vídeo en el que el ex pedáneo de Arenales muestra una actitud violenta hacia un grupo a los que amenaza y pega con un cinturón". A raíz de estos hechos, el grupo municipal ha decidido solicitar oficialmente el cese de Antonio Garzón, que estuvo al frente de la pedanía durante el mandato del bipartito formado por PSOE y Compromís.
Tramitación
La petición ha sido registrada mediante una instancia dirigida al alcalde, Pablo Ruz, y a la Concejalía de Distritos, firmada por el portavoz del grupo municipal socialista, Héctor Díez y el portavoz adjunto, Mariano Valera.
Cinturón
El vídeo, grabado desde uno de los balcones y que ha circulado ampliamente por redes sociales, muestra al ex pedáneo en el paseo de la avenida San Bartolomé de Tirajana de Arenales del Sol discutiendo por la noche con un grupo de jóvenes. Durante el enfrentamiento, Garzón se quita el cinturón y lo empuña mientras uno de los jóvenes se abalanza sobre él. Instantes después, varios jóvenes se aproximan para tratar de separar a los implicados y poner fin a la disputa.
Por el momento, el PSOE no ha realizado más valoraciones públicas sobre el incidente, limitándose a anunciar la tramitación de la baja. Esta situación se produce apenas dos meses después de que el primer edil comunicase el cese del anterior pedáneo de Arenales Alejandro García Raduán por una denuncia que corrió también por grupos de Whatsapp de una joven de 20 años que aseguraba ante la Policía Local que recibió trato vejatorio por parte de Raduán.
Con su marcha el concejal de Pedanías, Pedro José Saéz, terminó al frente del cargo de forma provisional hasta que el pasado 22 de junio PP y Vox nombraron a Manuel Roche como nuevo representante vecinal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Me voy en el mismo puesto en el que entré': la despedida de Julio Albaladejo tras 24 años de negociación sindical en el Ayuntamiento de Elche
- Vecinos exigen el cierre inmediato de campas junto al aeropuerto de Alicante-Elche y crear una mesa de trabajo
- La Policía Nacional detiene a un hombre por agredir a una trabajadora sanitaria del Hospital General de Elche
- Sin aire acondicionado, casi sin corbatas y con abanicos en el Ayuntamiento de Elche en solidaridad con los centros educativos sin climatización
- El Ayuntamiento de Elche clausura una campa de coches a la entrada de Torrellano y prepara ya el cierre de otras dos
- La UMH de Elche encarga un informe para rebatir las acusaciones de plagio de una investigadora de Brasil por el método Taylor Swift
- Los carteles contra Pablo Ruz en Elche suben el tono: del “¿Aurora sabe lo tuyo?” a “tus cojones no decidirán...”
- Ecologistas reclaman a la Generalitat vaciar el embalse de Poniente por la invasión de carpas en El Hondo de Elche