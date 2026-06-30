STV se sitúa en la rampa de salida para hacerse con el contrato de externalización de Parques y Jardines en Elche por 18,5 millones

El Ejecutivo local aprobaba este mismo martes la oferta pública de empleo de 2026, con 79 nuevas plazas que se destinarán a reforzar distintos departamentos municipales del Ayuntamiento de Elche, que, en la actualidad, cuenta con algo más de 2.000 empleados, pero que, por los servicios que debe cubrir, desde el equipo de gobierno estiman insuficientes. Sobre todo en el área de Parques y Jardines, ya no sólo por los huertos de palmeras en sí y, en particular, de los que forman parte del Patrimonio de la Humanidad reconocido por la Unesco, también por el resto de espacios. De ahí que, desde hace tiempo ya, el bipartito de PP y Vox, con el alcalde, Pablo Ruz, a la cabeza, haya apuntado a la necesidad de externalizar el mantenimiento de determinados espacios. Un contrato cuya tramitación arrancó formalmente el pasado 30 de septiembre, aunque es ahora, ocho meses después, cuando el proceso parece que va a culminar, después de que el pasado 11 de junio la junta de gobierno local -aunque no se dio cuenta públicamente- propusiera como adjudicataria del contrato de servicios de conservación y mejora de zonas verdes del término municipal de Elche a la mercantil STV Gestión SL, al ser la primera clasificada. Ahora si no hay giro de guion, la adjudicación se podría hacer efectiva con carácter inminente, en cuestión de días, con un contrato que salió a licitación por 18,5 millones de euros en total en tres años, con los impuestos incluidos, prorrogable por dos años más de forma independiente, lo que elevaría el coste a 30, 3 millones en esos cinco años.

Una jardinero regando plantas en la Glorieta de Elche. / Áxel Álvarez

“Optimizar el trabajo”

El propio alcalde, Pablo Ruz, en la propia presentación de la oferta pública de empleo, se mostró especialmente incisivo este martes con la importancia de la externalización en el mantenimiento de las zonas verdes. Tanto es así que, a la hora de justificar la creación de estas 79 plazas, y tras poner el foco en que “esta oferta de empleo público demuestra el compromiso del Ayuntamiento y del Gobierno local con el empleo público de calidad”, recordó que se iba a proceder con carácter inminente a la externalización en Parques y Jardines, aunque manteniendo a los actuales trabajadores de la casa centrados en el centro de la ciudad, para llegar a todos las áreas verdes que tiene Elche hoy por hoy, y a las que, de otro modo, como ya ha apuntado en más de una ocasión, no se podría atender, según apostilló. “Ahora tenemos a unos 60 trabajadores para 325 metros cuadrados, y eso es inviable. Ojalá tuviéramos 300, pero no puede ser. Por eso, lo que hay que hacer es optimizar el trabajo de de los trabajadores de la casa, que se van a quedar para la gestión de las áreas que quedan en el casco histórico, y adjudicar una contrata como ya hizo el PSOE con el Parque Empresarial”, señaló.

Poda de palmeras en Elche. / Áxel Álvarez

Propuesta mejor valorada

Sus palabras llegaban después del acuerdo de la junta de gobierno local del pasado 11 de junio, en el que se avalaba que la de STV Gestión SL era la propuesta mejor valorada, con 87,73 puntos, a un proceso al que concurrieron cinco empresas, aunque, según el acuerdo de hace dos semanas y media, se excluyó a Actúa, Servicios y Medio Ambiente SL, “por no justificar adecuadamente la viabilidad de la oferta incursa en baja anormal en los términos indicados en antecedentes”. El resto de mercantiles, por orden de clasificación, fueron Urbaser, con 83,64 puntos; la UTE FCC Medio Ambiente SAU - Obras y Servicios P. Selva SL, 79,71; y la UTE Eulen SA - Eulen Centro Especial de Empleo SA, con 71,83, tal y como consta públicamente en la Plataforma de Contratación del Sector Público. La propuesta de STV Gestión SL, en cualquier caso, debería ser ratificada definitivamente en otra junta de gobierno local, para que la adjudicación definitiva se haga efectiva, siempre y cuando la mercantil presente la documentación requerida, ya que, de no ser así, se optaría por la segunda, que fue Urbaser.

El edil de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, y el alcalde, Pablo Ruz, este martes. / INFORMACIÓN

Los objetivos

En los pliegos se establece que el contrato tiene una duración de tres años, más dos años prorrogables de forma independiente, con un presupuesto base de licitación de 18,5 millones, a razón de 5,89 millones de euros el primer año; 6,17 millones el segundo; y 6,42 el tercero. Todo en el marco de un contrato que apunta al mantenimiento integral y completo de las zonas verdes definidas por los pliegos; la realización de mejoras y correcciones en zonas verdes; la creación de un inventario general y completo de las áreas verdes de todo el término municipal de Elche, a partir de la realización de un inventario exhaustivo de las zonas de actuación dentro de los pliegos e integración de otros inventarios existentes; el aporte y desarrollo de un software de gestión; el impulso de un plan de prevención y control de la legionella; o la evaluación y control de riesgo en arbolado y palmeras, entre otras cosas.

Las restricciones

Unas actuaciones en las que, en la mayoría de casos, y sobre todo por lo que respecta a temas como el inventario, el informe del estado actual de las zonas verdes, o los trabajos derivados del plan de choque o de mejora, quedan fuera las zonas verdes de Elche Parque Empresarial, las encargadas a Manteniment d’Espais Verds (Mevesa) o los huertos ubicados en el casco urbano, que son los que se corresponden con la declaración de la Unesco, aunque las áreas que lleva Mevesa y el Palmeral histórico sí entraría, por ejemplo, a efectos de los trabajos de evaluación y control del riesgo de arbolado, según establecen los pliegos de condiciones. De hecho, se deja claro que la zona de actuación reservada para el actual departamento de Parques y Jardines incluye áreas verdes tales como las ubicadas en viarios, patios-huerto en las infraestructuras educativas, plazas, jardines, huertos ajardinados o huertos de palmeras del centro en Elche.