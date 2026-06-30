Uno de cada tres estudiantes que se presenta a las pruebas extraordinarias de Selectividad en la UMH de Elche lo hace para subir nota

Del total de 1.208 estudiantes que se examinan de las pruebas extraordinarias de Selectividad en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche desde este martes y hasta el jueves un 35% lo hace para subir ntoa. Un dato que eleva el porcentaje 7 puntos al del pasado año y que refleja la creciente competencia por acceder a los grados universitarios con mayor demanda. Todo con tal de mejorar la calificación de junio y aumentar sus opciones de obtener plaza el próximo curso. Así lo expuso el vicerrector adjunto para las Pruebas de Acceso a la Universidad, Francisco Javier Gómez Pérez, asegurando que el incremento se ha convertido en una tendencia al alza.

Los alumnados están repartidos en los once tribunales habilitados por la UMH en diez sedes distribuidas por nueve municipios, desde Torrevieja hasta Dénia. Cerca del 65 % está formado mayoritariamente por estudiantes de Bachillerato que tenían asignaturas pendientes que han recuperado recientemente, además de un reducido número de alumnos procedentes de ciclos formativos de grado superior. La única diferencia afecta a la organización interna de los 11 tribunales, donde se ha reducido el número de vocales para optimizar recursos sin modificar la atención a los estudiantes. Mientras en la convocatoria ordinaria participaron alrededor de 250 profesores, en esta ocasión la cifra cae a la mitad a unos 130 docentes, manteniendo el servicio en localidades alejadas de los campus universitarios y evitando desplazamientos, como apuntó el vicerrector, de hasta 120 kilómetros para algunos estudiantes.

Cuenta atrás para el fin del primer examen este martes en la UMH de Elche / J.R.Esquinas

Tranquilidad

La tranquilidad fue la tónica predominante en esta primera jornada, teniendo en cuenta que el número del total de estudiantes representa una cuarta parte de la fase ordinaria de junio cuando estuvieron citados 4.681 alumnos. De igual forma, tampoco se registraron incidencias en las primeras horas, según el responsable de las pruebas, quien destacó que los exámenes comenzaron simultáneamente a las 9.30 horas en todos los tribunales donde se volvió a repetir el protocolo de seguridad implantado este año para impedir el uso fraudulento de dispositivos tecnológicos durante los exámenes. Los detectores utilizados en las aulas, explicó Gómez, tienen un efecto principalmente disuasorio y, por el momento, han cumplido su objetivo, negando que ni en junio ni ahora se hayan producido casos de expulsión de las aulas.

"No es una cuestión de castigar al estudiante, sino de garantizar la igualdad de oportunidades en un proceso competitivo en el que una nota obtenida de forma fraudulenta puede dejar sin plaza a otro alumno que sí la merece", subrayó el vicerrector, que además expone que hay institutos que han contactado directamente con la universidad para implementar estos dispositivos, y más después de que herramientas como la inteligencia artificial permitan "copiar de forma prácticamente perfecta es inmediato", advierten desde la institución académica.

"Más fácil de lo que esperaba"

En cuanto a las materias, el primer examen fue nuevamente el de Lengua Castellana y Literatura seguido del de Historia de la Filosofía y, ya por la tarde, estarán pendientes las materias de la fase voluntaria, entre ellas Biología, Economía o Física. Los nervios de la primera prueba fueron una constante entre los alumnos, aunque la mayoría de alumnos consultados por este diario coincidió en que les resultó más asequible de lo que esperaban. "Al principio estaba muy nerviosa, incluso me temblaba la mano cuando me senté, pero luego empecé a analizar el texto con tranquilidad y todo fue bastante bien. En literatura salió un autor que me sabía perfectamente", reseñaba Elena Foronda Hernández, estudiante del IES Vicente Verdú, que acudió a esta convocatoria tras recuperar dos asignaturas pendientes de Bachillerato. Reconocía incluso que durante el curso se les había "metido demasiado miedo" con la nueva PAU.

Aspiraciones

"El comentario de texto me ha parecido fácil, pero en literatura preguntaron por Pedro Salinas que es de los pocos autores que no me sabía y que no llevaba bien preparado", explicaba por su parte Noa Maciami, alumno del IES Sixto Marco, que aspira a cursar un grado superior relacionado con el deporte antes de acceder a Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, narraba mientras un grupo de compañeros de clase decidían acompañarlo para que no se sintiera solo en el proceso, teniendo en cuenta que la PAU al final es uno de los momentos más cruciales para los estudiantes y siempre suelen ir junto a amigos para dar los últimos repasos o consultarse entre ellos si han acertado.

Como Erica Hernández, también del IES Sixto Marco, que junto a varias amigas de clase en su misma situación reconocía que no tiene demasiada dificultad para estudiar Pedagogía en la Región de Murcia porque la nota de corte estaba el pasado año en algo más de un 5. Su compañera Isabel López reconoce que todavía no tiene decidido qué grado estudiará, aunque se plantea Criminología, y considera que la dificultad del primer examen era algo más elevada que en junio porque pese a que sabia que saldría la Generación del 27 entiende que le hubiera resultado más fácil hablar de la trayectoria literaria de Emilia Pardo Bazán.