Arrestado por amenazar a varias personas con un arma de fuego en pleno centro de Elche

Pánico. Ese es el sentimiento que mejor define lo que debieron vivir varias personas el martes por la tarde en pleno centro de Elche y, en concreto, en la calle Filet de Fora. Fue en ese escenario en el que un hombre presuntamente comenzó sin ton ni son a amenazar con un arma de fuego a todo aquel que se cruzaba por delante de él. Al parecer, a juzgar por la información proporcionada por la Policía Local de Elche, iba buscando a alguien. Otra cosa es a quién. Al final, acabó arrestado por los agentes del cuerpo local de seguridad.

Revólver al suelo

Todo comenzó cuando los agentes de la Policía Local fueron alertados el martes por la tarde de la presencia de un varón que amenazaba a varias personas con una pistola. A su llegada, los efectivos policiales vieron al hombre salir de una autoescuela. En este sentido, al percatarse de la presencia de los policías, dejó el revólver en el suelo y se dirigió a los agentes, que lo controlaron de inmediato. Tras comprobar el arma, verificaron que se trataba de una pistola de aire comprimido Powerline 426, que fue intervenida.

Un control de la Policía Local, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

En un bar

Según fuentes policiales, el detenido había accedido antes a un bar cercano, y allí apuntó a la cabeza de un cliente, lo que provocó una situación de gran alarma. Además, dos ocupantes de un camión señalaron que esta persona había intentado abrir las puertas del vehículo, mientras dirigía la pistola hacia ellos. No obstante, consiguieron abandonar el lugar al encontrarse el motor en marcha.

Autoescuela

Por su parte, la empleada de la autoescuela declaró que el hombre había accedido al establecimiento armado y realizó un barrido con la pistola mientras apuntaba a los presentes y repetía la expresión: “Aquí no está”. Unas palabras que dan pie a pensar que podía estar buscando a alguien. De esta forma, abandonó el local antes de ser interceptado por la Policía Local, según informaron este miércoles desde el Ayuntamiento.

Diligencias

Ante la gravedad de los hechos y las manifestaciones de los testigos, el hombre fue detenido e informado de sus derechos. Posteriormente, fue trasladado por los agentes de la Policía Local de Elche a un centro médico y a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.