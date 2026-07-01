El Consell reserva 600.000 euros para la regeneración del barrio de San Antón en Elche

Otro salto más para la regeneración del barrio de San Antón de Elche. La Generalitat ha concretado para este ejercicio que gestionará, por ahora, un paquete de ayudas de 610.000 euros, lo que no implica la aprobación de nuevas inversiones sino el comprimiso del Consell al desarrollo de subvenciones dentro del Plan Estratégico de Subvenciones que ha salido publicado esta semana en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La primera cuantía es de 110.000 euros dentro del "Plan de Vivienda 2018-2021", que contempla la construcción del edificio número 4 del bloque seis, integrado por 55 viviendas, además de la reurbanización del entorno. Para esta actuación el Plan Estratégico precisa, además, que el proyecto se completará con financiación procedente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, al estar integrado dentro del programa de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural (ARRUR).

Fachada de uno de los bloques de San Antón con el ladrillo a la vista / Matías Segarra

La segunda línea reserva medio millón de euros para financiar la demolición del bloque 8 y la construcción del edificio de 45 viviendas, San Antón 5, así como las obras de reurbanización necesarias con el Ayuntamiento como beneficiario de ambas líneas. Sobre la cuestión, hace meses el Consell ya anunció una programación plurianual de 2,5 millones de euros, distribuida entre varios ejercicios, mientras que el Plan Estratégico ahora concreta la anualidad correspondiente a 2026 de 500.000 euros. A princios de junio el Ejecutivo local también desglosó la factura del Consell con Elche en los presupuestos autonómicos. Entonces el alcalde, Pablo Ruz, apuntaba a un millón de euros para la anualidad de este año para las obras para construir 45 viviendas en el barrio del total consignado, además de otros 50.000 euros para el plan para Áreas de Regeneración y Renovación Urbana y Rural (ARRUR) del barrio, dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Tras la publicación en el DOGV y a preguntas de los periodistas, Ruz valoró positivamente este miércoles que estas ayudas ya aparezcan recogidas oficialmente en el documento de planificación de la Generalitat aunque reconoció que la burocracia está lastrando el proceso para hacer posible la regeneración.

Recta final

A este respecto, trasladó que la Administración local está en la recta final de la tramitación para poder sacar a licitación la construcción del edificio de las 45 viviendas, después de que Pimesa haya aprobado el pliego de condiciones, y que hasta ahora, después de tener proyecto, licencia de obras y la financiación, falte un informe favorable que debe emitir la Conselleria de Vivienda para adaptar el proyecto a la normativa vigente sobre vivienda protegida.

El regidor recordó al establecer la legislación que una parte de este tipo de promociones debe reservarse para jóvenes se tiene que exponer que el barrio está excluido de esa peculiaridad al tratarse de una actuación de regeneración urbana destinada al realojo de vecinos, como es en este caso las decenas de propietarios afectados tras la demolición del bloque 8 en abril de 2025 cuando entró en riesgo de colapso el inmueble. Precisamente, ese extremo es el que están analizando los técnicos autonómicos.

Distribución

De igual modo Ruz señaló que hace cuestión de días el gerente de Pimesa mantuvo una reunión con responsables de la Dirección Territorial de Vivienda para revisar distintos aspectos técnicos del proyecto relacionados con los porcentajes de reserva, dimensiones de las viviendas y distribución de espacios, con lo que a nivel municipal confían en que el informe se resuelva en semanas para iniciar la licitación, e incluso el responsable municipal recordó que ya manifestó la voluntad de agilizar la tramitación el propio director general de Vivienda, Sebastián Fernández, durante su última visita a Elche.

Bloque 8

A principios de junio Pimesa anunció que incluirá una fase específica para que los vecinos del bloque 8 realojados puedan retirar los bienes y enseres que todavía permanecen en las viviendas. Entonces la empresa municipal preveía adjudicar esos mismos días la redacción del proyecto de demolición del inmueble para anticipar lo máximo posible la solución para acceder de forma segura y sacar los bienes y enseres.

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El edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, recordaba que los informes técnicos impiden la entrada de los vecinos por la peligrosidad del edificio. La actuación se ejecutará con personal especializado, con expertos, y las máximas garantías de seguridad. Por otra parte, tras la demolición de los bloques 11 y 14, el Ayuntamiento prevé continuar en septiembre con el derribo de los bloques 12 y 13.