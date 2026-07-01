El ruido del aeropuerto Alicante-Elche aterriza en el Congreso

Compromís-Sumar eleva al Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley (PNL) contra el ruido del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. En ella reclaman la aplicación de medidas urgentes para reducir la contaminación acústica y medioambiental en el entorno de la infraestructura y rechaza la construcción de una segunda pista.

La iniciativa fue anunciada este miércoles después de la reunión que el diputado de Compromís-Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, y la portavoz de Compromís en Elche, Esther Díez, mantuvieron con representantes vecinales de Torrellano y El Altet para abordar una problemática que los residentes arrastran desde hace décadas.

Según Díez, la presentación de esta PNL viene después de que el pasado abril ninguna de las formaciones con representación municipal respaldara la moción presentada por la coalición para mitigar el impacto acústico en la terminal.

Comisión

A este respecto la portavoz municipal aprovechó para criticar que el alcalde, Pablo Ruz, siga sin convocar la comisión de seguimiento medioambiental, un órgano que, recordó, funcionó en anteriores mandatos PSOE y Compromís en el gobierno para bregar por la reducción de los problemas derivados del impacto sonoro aeroportuario.

Plan de acción

Díez apuntó que la prioridad es que se cumpla el Plan de Acción contra el Ruido aprobado por Aena y que se ejecuten las medidas a las que ya se ha comprometido el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para reducir esta huella sobre las zonas residenciales próximas a la terminal. A su juicio, estas actuaciones permitirían mejorar la calidad de vida de los residentes y garantizar su derecho al bienestar, frente a "un modelo insostenible" que, según sostuvo, defiende la derecha con la ampliación de la pista.

Pista

Es más, sobre esta cuestión Ibáñez recalcó que la citada proposición, además de mejorar la situación acústica del aeropuerto, pretende hacer fuerza para que se paralice la construcción de la citada pista contemplada en el plan Amelia II. El diputado argumentó que esta actuación sería "innecesaria" desde el punto de vista socioeconómico porque temen un incremento desmedido del turismo masivo, lo que acarreraría un impacto ambiental sobre espacios protegidos y agravaría los perjuicios para la ciudadanía del entorno, según su visión.

Campas

Además, advirtió de que la ampliación podría favorecer otros problemas asociados, como la proliferación ilegal de más campas. Así las cosas, entre las medidas que recoge la iniciativa parlamentaria figurarían la aprobación de un reglamento de ruido aeroportuario, tal y como, según Compromís, establece la legislación y contempla el propio Plan de Acción contra el Ruido de Aena. La formación también plantea redefinir las maniobras de entrada y salida de las aeronaves y las operaciones dentro de la pista ya existente para mejorar la eficiencia y reducir el impacto acústico.

Rediseño

Como ya apuntaba la coalición en la moción fallida, la propuesta incluye igualmente el rediseño de las rutas aéreas y la creación de barreras vegetales, en consenso con el Ayuntamiento, con el objetivo de mitigar los efectos de la contaminación acústica sobre los vecinos de las citadas pedanías.

Un avión despegando visto desde una calle de Torrellano / Matías Segarra

Tren

En otro orden de cosas, Compromís anunció que exigirá que los próximos Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno incluya una dotación para ejecutar la variante ferroviaria de Torrellano, después de la reciente aprobación de la declaración de impacto ambiental del proyecto.

Ibáñez defendió que al tratarse de uno de los aeropuertos más importantes del país debería contar con conexión ferroviaria, asegurando que esta infraestructura ha sido una prioridad para Compromís esta legislatura. En este sentido, destacó que la tramitación del proyecto ha dado "pasos significativos" y manifestó la intención de que continúe avanzando durante el próximo ejercicio presupuestario.