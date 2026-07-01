Detenido tras cobrar 5.000 euros a una mujer que trabajaba en un club de alterne de Elche por un permiso de residencia que nunca llegó

Le hizo creer que le tramitaría su permiso de residencia y de trabajo a cambio de 5.000 euros. Por eso mismo, le dio esa cantidad. Sin embargo, fue pasando el tiempo y el encargo no sólo no llegó, sino que incluso se le llegaron a exigir nuevas cantidades de dinero. Por eso mismo, la mujer acabó denunciando al hombre, que vivía en Elche, y que acabó detenido por agentes de la Policía Nacional de Murcia como presunto autor de los delitos de estafa y coacciones.

Agentes de la Policía Nacional, en este caso, en la Comisaría de Elche. / INFORMACIÓN

El ofrecimiento del cliente

La investigación comenzó después de la denuncia de la mujer, de nacionalidad extranjera y que se encontraba en situación administrativa irregular en España, un factor que convierte a estas personas en especialmente vulnerables ante estafas de este tipo, como suelen admitir desde la Policía Nacional cuando se dan situaciones así. En ese contexto, explicó a los agentes que, mientras ejercía la prostitución en un club de alterne de Elche, conoció a un cliente que le ofreció gestionar la obtención de un permiso de residencia y trabajo a cambio de dinero.

Pertenencias “secuestradas”

De hecho, según declaró la víctima ante los agentes, el investigado recibió hasta 5.000 euros con el compromiso de realizar los trámites necesarios para regularizar su situación administrativa. No obstante, fue pasando el tiempo y la gestión nunca llegó a efectuarse. Incluso afirmó que el hombre continuaba exigiéndole nuevas cantidades de dinero, amenazándola con no devolverle varias pertenencias que permanecían en su domicilio si no efectuaba un nuevo abono, que es lo que le llevó a denunciar.

Coches de la Policía Nacional estacionados junto a la Comisaría de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

A disposición judicial

Tras gestiones realizadas por los investigadores, se logró la plena identificación, localización y detención del presunto responsable de los hechos, imputándole delitos de estafa y coacciones. Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.

En Murcia

La denuncia se presentó ante la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional en Murcia, porque parece ser que la chica había tenido algún tipo de contacto previo con los agentes de esta brigada, lo que hizo que, llegado el caso, una vez que se dio cuenta que la denuncia era la única salida que tenía, lo comunicara a los efectivos de allí. Por eso, la investigación y la posterior detención del hombre estuvo a cargo de la Policía Nacional de Murcia, aunque la mujer trabajaba en un club de alterne de Elche, y el hombre, de nacionalidad española, también residía en la capital del Baix Vinalopó.

Otros casos

Este tipo de estafas en las que las víctimas son personas extranjeras que está de forma irregular en España, desgraciadamente, son bastante frecuentes, por esa vulnerabilidad que presentan, al margen del modus operandi que se utilice para ello. De hecho, hace ahora dos años, por ejemplo, la Policía Nacional de Elche arrestó a tres jóvenes de 26, 29 y 30 años por estafa y falsedad documental. En este caso, a los hombres se les acusaba de cobrar 700 euros a personas sin permiso para estar en España por empadronarse en pisos donde no vivían para conseguir la residencia temporal. El denunciante, que no se fiaba del conocido que le había hecho la propuesta, comprobó en el padrón municipal que lo habían dado de alta, pero que al día siguiente había sido dado de baja, motivo por lo que decidió poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.