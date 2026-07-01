Elche, epicentro de la tolerancia y el respeto entre jóvenes

Elche es estos días el epicentro de la tolerancia y la igualdad, fomentando la concienciación y el compromiso entre 27 jóvenes de diferentes nacionalidades como Estados Unidos, Taiwán, Hungría, Lituania, Finlandia, Dinamarca, India, México, Turquía o Rumanía, entre otros países, de entre 17 y 21 años. La ciudad ilicitana acoge la quinta edición del Camp Internacional Lions Camp Mar Mediterráneo, organizada por el Club de Leones, un proyecto internacional que ofrece la posibilidad de experimentar la vida en otra cultura y comprender el mundo de manera diferente a través de viajes al extranjero.

Organización

El Club de Leones es la mayor organización de servicio del mundo y la única que pertenece a las Naciones Unidas, según afirma la presidenta de la entidad, Gemma Rodríguez. Desde hace más de 60 años, impulsa uno de los programas de intercambio juvenil más importantes a nivel global, otorgando a miles de jóvenes la oportunidad de promover el entendimiento y la paz en el mundo. Desde el propio club, este año, además, se patrocina la participación de 32 jóvenes ilicitanos e ilicitanas que viajarán a distintos países como representantes de la ciudad.

Los jóvenes internacionales visitan la Plaza de la Glorieta de Elche / AXEL ALVAREZ

Campamentos

El programa Internacional de Campamentos e Intercambio Juvenil Lions lleva en activo desde 1961 con la finalidad de gestionar y facilitar la comprensión entre culturas y el intercambio de jóvenes, de entre 15 a 22 años. En España se realizan dos campamentos reconocidos a nivel mundial, ambos situados en la provincia de Alicante: Lions Costa Blanca Camp en Benidorm y Lions Camp Mar Mediterráneo en Elche.

Actividades

El campamento cuenta con un programa diario, que comenzó el 29 de junio, con la finalidad de promover la tolerancia, el respeto y la solidaridad entre los ciudadanos del mundo impulsando causas globales como la concienciación visual a través de perros guía, la limpieza de playas en las dunas de los Arenales del Sol o el entendimiento entre diferentes culturas. Se encuentran en La Granja Escuela La Loma, donde realizan visitas alrededor de Elche. En este sentido, los chicos y chicas estuvieron este miércoles por el centro, en espacios como la Glorieta, La Calahorra o el Ayuntamiento. Este colectivo, además, cuenta con un plan de familias de acogida repartidas por toda España en ciudades como Sevilla, Málaga, León, Madrid, Elche o Alicante con el objetivo de comprender la cultura española.

Participación

Esta iniciativa surge de una manera completamente altruista, ya que solo cuenta con la participación de voluntarios, a través de donaciones, y con la colaboración de entidades como ayuntamientos o empresas que ayudan al crecimiento de este proyecto. El proceso para formar parte de este campamento consiste únicamente en contactar con uno de los clubes participantes y realizar una breve entrevista de presentación. El programa está compuesto por dos tareas principales: los intercambios internacionales, que generalmente duran de cuatro a seis semanas, y los campamentos, de una a dos semanas, que son dirigidos por voluntarios del club.

Los Clubes de los Leones son los encargados de cubrir el costo del alojamiento y comidas de la familia anfitriona, mientras que el joven se ocupa de conseguir los billetes de ida y vuelta así como del pago de las cuotas del campamento o la contratación del seguro médico. La directora de Lions Camp Mar Mediterráneo, Gemma Rodríguez, apuesta por la unión entre jóvenes afirmando que "la finalidad de este campamento es simplemente que conozcan otras culturas y el entendimiento y la paz en el mundo, que es lo más importante actualmente en la sociedad que estamos viviendo".